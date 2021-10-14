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В России новый рекорд по числу умерших и заболевших коронавирусом за всю пандемию

Больше миллиона человек остаются на больничных койках

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За последние сутки в России зафиксировали больше 31 тысячи человек с положительным тестом на ковид

За последние сутки в России зафиксировали больше 31 тысячи человек с положительным тестом на ковид

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За последние сутки в России выявлено 31 299 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает федеральный оперштаб. Это максимум по заболевшим, предыдущий рекорд статистика фиксировала в конце 2020 года: 24 декабря выявили 29 935 случаев COVID-19.

По числу умерших от ковида снова рекордные цифры — 986 летальных исходов. Всего с начала пандемии умерло 220 315 человек. за последние сутки выздоровело 21 670 человек (всего — 6 937 756).

В это же время в других странах ежедневное число смертей снижается. По мнению врачей, такого результата удалось добиться благодаря вакцинации большей части населения — благодаря ей удалось добиться коллективного иммунитета. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, чтобы достигнуть показателя коллективного иммунитета в России, нужно привить первично еще 35,9 миллиона человека, а также ревакцинировать 7,6 миллиона человек. Однако эксперты считают, что этого будет недостаточно, нужны дополнительные противоэпидемические меры. О них мы писали в этом материале.

Выступая сегодня в Госдуме, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко признал, что ситуация с заболеваемостью остается очень напряженной: в больницах находятся больше 1,1 млн пациентов с ковидом, и это «высочайшая нагрузка и на амбулаторную, и на стационарную системы». Он предложил медикам старших возрастов, которые уходили на самоизоляцию из-за коронавируса и рисков для здоровья, вакцинироваться и вернуться на рабочие места.

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— Часть медработников старших возрастов перед началом COVID-19, поскольку были объявлены мероприятия по изоляции лиц старшего возраста, ушли на пенсию, — объявил Мурашко на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья. — Сегодня уже есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, к тем, которые ушли, когда были риски для здоровья и жизни, отошли от медицинской практики. Сегодня вакцинация помогает защитить жизнь и здоровье, поэтому предлагаем вернуться на свои рабочие места.

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