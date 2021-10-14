В России новый рекорд по числу умерших и заболевших коронавирусом за всю пандемию

За последние сутки в России выявлено
По числу умерших от ковида снова рекордные цифры — 986 летальных исходов. Всего с начала пандемии умерло
В это же время в других странах ежедневное число смертей снижается. По мнению врачей, такого результата удалось добиться благодаря вакцинации большей части населения — благодаря ей удалось добиться коллективного иммунитета. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, чтобы достигнуть показателя коллективного иммунитета в России, нужно привить первично еще 35,9 миллиона человека, а также ревакцинировать 7,6 миллиона человек. Однако эксперты считают, что этого будет недостаточно, нужны дополнительные противоэпидемические меры. О них мы писали в этом материале.
Выступая сегодня в Госдуме, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко признал, что ситуация с заболеваемостью остается очень напряженной: в больницах находятся больше 1,1 млн пациентов с ковидом, и это «высочайшая нагрузка и на амбулаторную, и на стационарную системы». Он предложил медикам старших возрастов, которые уходили на самоизоляцию из-за коронавируса и рисков для здоровья, вакцинироваться и вернуться на рабочие места.
— Часть медработников старших возрастов перед началом