В России новый рекорд по числу умерших и заболевших коронавирусом за всю пандемию

За последние сутки в России выявлено 31 299 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает федеральный оперштаб. Это максимум по заболевшим, предыдущий рекорд статистика фиксировала в конце 2020 года: 24 декабря выявили 29 935 случаев COVID-19 .



По числу умерших от ковида снова рекордные цифры — 986 летальных исходов. Всего с начала пандемии умерло 220 315 человек. за последние сутки выздоровело 21 670 человек (всего — 6 937 756 ).

В это же время в других странах ежедневное число смертей снижается. По мнению врачей, такого результата удалось добиться благодаря вакцинации большей части населения — благодаря ей удалось добиться коллективного иммунитета. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, чтобы достигнуть показателя коллективного иммунитета в России, нужно привить первично еще 35,9 миллиона человека, а также ревакцинировать 7,6 миллиона человек. Однако эксперты считают, что этого будет недостаточно, нужны дополнительные противоэпидемические меры. О них мы писали в этом материале.

