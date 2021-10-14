Тромбы из-за коронавируса: в чем их особенность и кому они грозят

Кроме вероятности тромбоза у пациентов во время болезни или уже после коронавирусной инфекции, могут быть и другие осложнения, которые на первый взгляд могут показаться никак не связанными с ковидом. В этом материале мы подробно рассказываем о том, с какими симптомами можно столкнуться даже через несколько месяцев после болезни и когда пора идти к врачу.

