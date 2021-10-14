Тромбы из-за коронавируса: в чем их особенность и кому они грозят

Коронавирусная инфекция поражает не только органы дыхания — сегодня врачам уже очевидно, что заболевание это мультисистемное и может приводить к самым разным осложнениям. Одно из них — тромбозы и тромбоэмболия легочных артерий. Они развиваются преимущественно при тяжелом течении коронавирусной инфекции, однако многие опасаются «густой крови» и пытаются самостоятельно заняться ее «разжижением» — как правило, с помощью аспирина. Но это плохая идея.
Доктор Елена Гричук объясняет, что аспирин действует на клетки крови, которые отвечают за свертывание — тромбоциты, а коронавирусная инфекция изменяет плазматические факторы свертывания крови, то есть те факторы, которые находятся в ее жидкой части, в плазме. Аспирин там не работает. Вместо аспирина врачи применяют антикоагулянты, например, такие препараты, как «Эликвис», «Прадакса», «Ксарелто». Но их должен назначить именно врач, чтобы не навредить организму.
— Показать состояние крови может D-димер, но его необходимо оценивать в динамике: в активной стадии и в течение некоторого времени, — говорит доктор Елена Гричук. — Если он не снижается, то кардиолог назначит антикоагулянт. Понять, нужен этот препарат или нет, может только врач, потому что он в состоянии оценить соотношение пользы и риска для конкретного пациента — все кроверазжижающие препараты опасны сильными кровотечениями, которые требуют госпитализации и даже могут приводить к смерти.
Елена Гричук — заведующая кардиологическим отделением «Новой больницы», кандидат медицинских наук.
Назначают антикоагулянты в первую очередь тем, кто в зоне риска — пациентам, у которых уже раньше были тромбозы нижних конечностей, тромбоэмболии легочной артерии, есть генные аномалии, предрасположенность к повышенному свертыванию крови, в семье были такие проблемы.
— В развитии тромбозов при коронавирусной инфекции играют роль и факторы риска, не связанные с инфекцией, — говорит кардиолог Наталья Воробьева. — Это пожилой возраст, курение, ожирение, повышение артериального давления, нарушения в липидном профиле, наличие сердечно-сосудистой патологии, сахарного диабета и ряд других. Дополнительными факторами риска венозных тромбозов являются: недавняя операция, травма, онкологические заболевания, беременность и ранний послеродовый период, иммобилизация, то есть неподвижность или малоподвижность пациента. Последний фактор риска присутствует у всех госпитализированных пациентов, вынужденных соблюдать постельный режим или находящихся в отделениях реанимации.
Наталья Воробьева — заведующая лабораторией сердечно-сосудистого старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ
Кроме вероятности тромбоза у пациентов во время болезни или уже после коронавирусной инфекции, могут быть и другие осложнения, которые на первый взгляд могут показаться никак не связанными с ковидом. В этом материале мы подробно рассказываем о том, с какими симптомами можно столкнуться даже через несколько месяцев после болезни и когда пора идти к врачу.