Все симптомы COVID-19: что узнали врачи и ученые с начала пандемии

Первые новости о COVID-19 появились больше полутора лет назад. С тех пор мир охватила пандемия, и многое в нашей жизни поменялось. Менялся и сам коронавирус, и представления о нем — сейчас о симптомах ковида врачам и ученым известно гораздо больше, чем в самом начале. В этом материале мы собрали всё, что на данный момент известно о симптомах коронавирусной инфекции.
По данным Минздрава, у половины инфицированных заболевание протекает бессимптомно, а у 80% пациентов с наличием клинических симптомов заболевание протекает в легкой форме ОРВИ. Симптомы, как правило, появляются на пятые-седьмые сутки с момента заражения, но могут и раньше. У 90% заболевших с клиническими проявлениями отмечается повышение температуры, у 80% — кашель (как правило, сухой или с небольшим количеством мокроты).
— Наиболее частым симптомом клинических проявлений коронавирусной инфекции является лихорадка, — говорит врач-инфекционист Иван Коновалов. — Помимо повышения температуры тела также часто возникает интоксикация, возможна боль в горле. Более патогномоничные, то есть характерные для данной инфекции, симптомы — это изменение или потеря обоняния и вкусовых ощущений.
Иван Коновалов — кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей ФГАОУ ВО РНИМУ им.
В рекомендациях Минздрава не говорится, как часто пациенты с коронавирусной инфекцией теряют обоняние, однако сам этот симптом отмечен. Также там упоминаются боль в горле, насморк, признаки конъюнктивита, тошнота и рвота. Такой симптом, как диарея, Минздрав считает редким — он проявляется лишь у 3% пациентов. Однако практикующие врачи утверждают, что в осенней волне ковида он стал появляться чаще. Более того, иногда он сохраняется уже после того, как пациент выздоровеет от самого ковида. По словам гастроэнтерологов, появились исследования, предполагающие, что на фоне коронавирусной инфекции может запускаться механизм аутоиммунных заболеваний кишечника.
— Также нередко присоединяются нарушения со стороны центральной нервной системы. Например, страх, тревожность, панические атаки, в некоторых случаях — состояние делирия, в некоторых случаях — психотические реакции психиатрического характера (агрессивное поведение, попытки суицида, отрицание своего состояния), — говорит Коновалов.
В Минздраве считают, что такие симптомы, как бред и делирий, атипичны и свойственны пациентам пожилого и старческого возраста. Самостоятельно заметить у себя спутанность сознания человек, как правило, не может, однако на помощь могут прийти близкие, последовав примеру врачей.
— Мы задаем пациенту определенные вопросы: «Какой сегодня день?», «Как вас зовут?», «Где вы находитесь?», — говорит доктор Иван Скороходов. — Если пациент дает логичные ответы, но не сразу, то есть он заторможен, — это уже нехороший симптом. Если пациент не отвечает либо отвечает нелогичные вещи — это совсем плохо.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач — аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
Еще один симптом — так называемые «ковидные пальцы», высыпания на ногах. Иван Коновалов говорит, что чаще такое проявление встречается у детей.
Первые данные о том, что это может быть симптомом коронавируса, появились еще в апреле прошлого года, но тогда врачи не были уверены в том, что сыпь и
— Но если говорить про ведущие симптомы, которые не только заставляют обращаться за медицинской помощью, а требуют госпитализации и специализированной терапии, то, конечно, в основном это дыхательная дисфункция, одышка, снижение сатурации и потребность в дополнительном кислороде, — говорит инфекционист Иван Коновалов.
К сожалению, это еще не все неприятные сюрпризы, которые нам приготовила коронавирусная инфекция. Если она имеет затяжное течение, то присоединяются симптомы со стороны практически всех органов и систем.
— Это и нарушение работы сердечной системы, ощущение «перебоев» в сердце, нарушение пульса. Дисциркуляторные нарушения, скачки давления, то, что раньше называли «вегетососудистыми дистониями», — перечисляет Иван Коновалов. — У людей с нарушением обмена глюкозы (сахарный диабет) может быть падение или увеличение сахара в крови. То есть крайне многообразная клиника.
В некоторых случаях «многообразная клиника» сохраняется и после того, как человек победил саму коронавирусную инфекцию. Заболевание это мультисистемное: проще говоря, оно может задеть любой орган, а последствия могут проявиться даже через несколько месяцев. Подробнее о проблемах со здоровьем, с которыми приходится сталкиваться пациентам после ковида, мы писали в этом материале.