Все симптомы COVID-19: что узнали врачи и ученые с начала пандемии

Первые новости о COVID-19 появились больше полутора лет назад. С тех пор мир охватила пандемия, и многое в нашей жизни поменялось. Менялся и сам коронавирус, и представления о нем — сейчас о симптомах ковида врачам и ученым известно гораздо больше, чем в самом начале. В этом материале мы собрали всё, что на данный момент известно о симптомах коронавирусной инфекции.



По данным Минздрава, у половины инфицированных заболевание протекает бессимптомно, а у 80% пациентов с наличием клинических симптомов заболевание протекает в легкой форме ОРВИ. Симптомы, как правило, появляются на пятые-седьмые сутки с момента заражения, но могут и раньше. У 90% заболевших с клиническими проявлениями отмечается повышение температуры, у 80% — кашель (как правило, сухой или с небольшим количеством мокроты).