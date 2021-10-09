Почему в России не могут остановить эпидемию коронавируса? Отвечают инфекционисты и микробиологи

Все попытки медиков и ученых справиться с пандемией коронавируса пока заканчиваются провалом. Каждый день в России регистрируют рекордное количество заразившихся и умерших. В регионах вновь заговорили об ужесточении карантинных мер, направленных на предотвращение распространения
Заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной Волгоградского государственного медицинского университета Ольга Чернявская считает, что предугадывать дальнейшее развитие ситуации — дело неблагодарное. Но, скорее всего, легче в ближайшее время не будет.
— Коронавирус изменил нашу жизнь, и это мы должны признать. Есть несколько моделей дальнейшего развития ситуации. Хочется верить, что после того, как население будет массово вакцинировано, количество случаев заболевания удастся свести к минимуму и будут лишь сезонные колебания, как при гриппе и других ОРВИ, — считает Ольга Чернявская. — Может быть, и будут пики, а может быть, ситуация с коронавирусом станет вялотекущей. Но это возможно в том случае, если удастся создать коллективный иммунитет к этой инфекции. Если наша популяция в целом его приобретет, то заболеваемость будет на спорадическом уровне. Если не удастся добиться этого с помощью вакцинации (например, из-за вакцинального диссидентства), то останется ждать, пока большая часть населения переболеет.
По словам ученого, дальнейшее развитие пандемии зависит уже даже не от людей, а от поведения вируса, что людей поражает.
— На самом деле всё зависит от того, будет ли и дальше меняться вирус и как он это будет делать, — признает эпидемиолог. — Если он будет приобретать новые свойства, мы их будем изучать. Коронавирусы были и раньше, они составляли значительную долю в обычных наших сезонных подъемах ОРВИ. Но они не вызывали таких тяжелых последствий. Сейчас это другой вирус. Он хоть и называется коронавирусом, но по своему поведению это уже совсем другой возбудитель. Вирус меняется, меняются его свойства, меняется его влияние на наш организм… Что будет с нами, если он начнет кооперироваться с другими вирусными инфекциями, образуя новые штаммы, я даже не берусь прогнозировать. Это может быть непредсказуемо. Но всем нам хочется верить в самый благоприятный вариант — перерождение в что-то вроде сезонного гриппа.
С эпидемиологом согласен и врач — эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев. По его мнению, те, кто заболел коронавирусом сейчас, стали гораздо более заразны, чем в прошлом году.
— Инкубационный период сократился до
Доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики московского Медико-генетического научного центра РАН и профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова видит в резком росте заболеваемости
— Если говорить о России, то здесь всё еще недостаточен уровень вакцинации, — считает ученый. — Плюс к этому осенью у людей меняется поведение. Они больше времени проводят внутри помещений: дети идут в школу, люди возвращаются из отпусков на работу. Достаточного всего одного месяца, чтобы произошло два-три последовательных заражения. Проще говоря, мы сами виноваты в том, что сейчас происходит. Да, сейчас только разрабатываются лекарства для лечения
В поисках спасения от коронавируса предлагаются совершенно разные, порой совершенно экзотические рецепты. Например, уничтожение вируса при помощи излучения сверхвысокой частоты. Например, представленный
Впрочем, к такому способу борьбы с коронавирусом ученые относятся с изрядной долей скепсиса.
— Если я правильно понял, то по большому счету этот прибор облучает вирус СВЧ-волнами, — размышляет кандидат технических наук, завкафедрой биотехнических систем и технологий Волгоградского государственного медицинского университета Сергей Безбородов. — Таким способом вирус убить можно, вопросов нет. Но как эти же волны отразятся на здоровье человека? Это всё равно что открыть микроволновку и включить ее. Вот только почему-то она открытой не включается. То же самое и здесь. Но благо у нас сейчас есть трехступенчатая система при получении регистрационных удостоверений и аттестации аппаратов. Любой агрегат, который хочет получить статус медицинского изделия, должен пройти три ступени проверки — это электротехнические испытания, это токсикологические испытания и клинические испытания на живых людях. Если он всё это пройдет и будет доказано, что он безопасен для окружающих, то почему нет? Такие исследования реально проводятся, и такое реально может быть. Но это, опять же, палка о двух концах. На сегодня наиболее действенный вид противодействия коронавирусу — это вакцинация и соблюдение мер безопасности.
Впрочем, ощущая на себе самые разные запретительные и ограничительные меры, что принимают власти в регионах, люди уже начинают относиться к ним с изрядной долей сомнения и скепсиса. Кратко и образно то, как в России ведут борьбу с коронавирусом, сформулировал политолог Вадим Шумилин.
— Нетрудно понять, что почти все меры, принятые оперативными штабами по борьбе с коронавирусом, направлены не на предотвращение распространения инфекции, а на стимулирование народа (он же население) к вакцинации, но без полного апокалипсиса, — размышляет Вадим Шумилин. — Отсюда неуместны вопросы типа «Почему непривитым в музей нельзя, а в автобус можно?» или «Почему до сих пор в квартирах колотун?». Особенно ехидные обыватели задают вопросы в интернетах: «А что будет делать оперштаб, когда привьются сто процентов?» Ответ: тогда оперштаб прибегнет к последнему, самому сильному средству борьбы с ковидом — возвращению перчаток.