Почему в России не могут остановить эпидемию коронавируса? Отвечают инфекционисты и микробиологи

— Коронавирус изменил нашу жизнь, и это мы должны признать. Есть несколько моделей дальнейшего развития ситуации. Хочется верить, что после того, как население будет массово вакцинировано, количество случаев заболевания удастся свести к минимуму и будут лишь сезонные колебания, как при гриппе и других ОРВИ, — считает Ольга Чернявская. — Может быть, и будут пики, а может быть, ситуация с коронавирусом станет вялотекущей. Но это возможно в том случае, если удастся создать коллективный иммунитет к этой инфекции. Если наша популяция в целом его приобретет, то заболеваемость будет на спорадическом уровне. Если не удастся добиться этого с помощью вакцинации (например, из-за вакцинального диссидентства), то останется ждать, пока большая часть населения переболеет.

По словам ученого, дальнейшее развитие пандемии зависит уже даже не от людей, а от поведения вируса, что людей поражает.

— На самом деле всё зависит от того, будет ли и дальше меняться вирус и как он это будет делать, — признает эпидемиолог. — Если он будет приобретать новые свойства, мы их будем изучать. Коронавирусы были и раньше, они составляли значительную долю в обычных наших сезонных подъемах ОРВИ. Но они не вызывали таких тяжелых последствий. Сейчас это другой вирус. Он хоть и называется коронавирусом, но по своему поведению это уже совсем другой возбудитель. Вирус меняется, меняются его свойства, меняется его влияние на наш организм… Что будет с нами, если он начнет кооперироваться с другими вирусными инфекциями, образуя новые штаммы, я даже не берусь прогнозировать. Это может быть непредсказуемо. Но всем нам хочется верить в самый благоприятный вариант — перерождение в что-то вроде сезонного гриппа.