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Почему в России не могут остановить эпидемию коронавируса? Отвечают инфекционисты и микробиологи

Уже не секрет, что вирус становится всё опаснее, заразнее и переносится тяжелее, чем раньше

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Больных, несмотря на все усилия врачей, становится всё больше и больше

Больных, несмотря на все усилия врачей, становится всё больше и больше

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Все попытки медиков и ученых справиться с пандемией коронавируса пока заканчиваются провалом. Каждый день в России регистрируют рекордное количество заразившихся и умерших. В регионах вновь заговорили об ужесточении карантинных мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19, и усилении вакцинации. Корпорации презентуют «микроволновки» от коронавируса, а люди уже предпочитают никому не верить.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной Волгоградского государственного медицинского университета Ольга Чернявская считает, что предугадывать дальнейшее развитие ситуации — дело неблагодарное. Но, скорее всего, легче в ближайшее время не будет.

Врачи-инфекционисты даже не пытаются спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации

Врачи-инфекционисты даже не пытаются спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации

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— Коронавирус изменил нашу жизнь, и это мы должны признать. Есть несколько моделей дальнейшего развития ситуации. Хочется верить, что после того, как население будет массово вакцинировано, количество случаев заболевания удастся свести к минимуму и будут лишь сезонные колебания, как при гриппе и других ОРВИ, — считает Ольга Чернявская. — Может быть, и будут пики, а может быть, ситуация с коронавирусом станет вялотекущей. Но это возможно в том случае, если удастся создать коллективный иммунитет к этой инфекции. Если наша популяция в целом его приобретет, то заболеваемость будет на спорадическом уровне. Если не удастся добиться этого с помощью вакцинации (например, из-за вакцинального диссидентства), то останется ждать, пока большая часть населения переболеет.

По словам ученого, дальнейшее развитие пандемии зависит уже даже не от людей, а от поведения вируса, что людей поражает.

— На самом деле всё зависит от того, будет ли и дальше меняться вирус и как он это будет делать, — признает эпидемиолог. — Если он будет приобретать новые свойства, мы их будем изучать. Коронавирусы были и раньше, они составляли значительную долю в обычных наших сезонных подъемах ОРВИ. Но они не вызывали таких тяжелых последствий. Сейчас это другой вирус. Он хоть и называется коронавирусом, но по своему поведению это уже совсем другой возбудитель. Вирус меняется, меняются его свойства, меняется его влияние на наш организм… Что будет с нами, если он начнет кооперироваться с другими вирусными инфекциями, образуя новые штаммы, я даже не берусь прогнозировать. Это может быть непредсказуемо. Но всем нам хочется верить в самый благоприятный вариант — перерождение в что-то вроде сезонного гриппа.

С эпидемиологом согласен и врач — эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев. По его мнению, те, кто заболел коронавирусом сейчас, стали гораздо более заразны, чем в прошлом году.

— Инкубационный период сократился до 4,5–5 дней, при этом очень высокие вирусные концентрации достигаются у инфицированных людей в верхних дыхательных путях. Концентрации стали многократно выше, чем это было в прошлом году, — отметил Александр Соловьев. — Из-за этого, во-первых, люди стали более заразны, чем год назад, они теперь могут инфицировать больше людей вокруг себя. Во-вторых, инфицирующая доза возросла многократно, люди легче заражаются. И в-третьих, в организме инфицированных людей высокая вирусная нагрузка приводит к быстрому клиническому утяжелению, которое часто наблюдается уже в течение нескольких дней после начала проявления симптомов.

Ученые считают, что в первую очередь в росте числа заболевших виноваты сами люди

Ученые считают, что в первую очередь в росте числа заболевших виноваты сами люди

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Доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики московского Медико-генетического научного центра РАН и профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова видит в резком росте заболеваемости COVID-19 целый ряд причин.

— Если говорить о России, то здесь всё еще недостаточен уровень вакцинации, — считает ученый. — Плюс к этому осенью у людей меняется поведение. Они больше времени проводят внутри помещений: дети идут в школу, люди возвращаются из отпусков на работу. Достаточного всего одного месяца, чтобы произошло два-три последовательных заражения. Проще говоря, мы сами виноваты в том, что сейчас происходит. Да, сейчас только разрабатываются лекарства для лечения COVID-19 на ранних стадиях, но в обороте они появятся очень нескоро. Пока же мы лечим болезнь уже тогда, когда она проявляется во всей своей «красе». Понятно, что вечно держать людей на карантине мы не можем. Но, по крайней мере, в Европе переболевших людей выпускают на работу уже после первого отрицательного теста на коронавирус, не дав им толком восстановиться. Но это вовсе не показатель, что человек навсегда вылечился и перестал быть заразным, перестал выделять вирус. Помните, китайцы делали три теста и выписывали только после трех подряд отрицательных?

В поисках спасения от коронавируса предлагаются совершенно разные, порой совершенно экзотические рецепты. Например, уничтожение вируса при помощи излучения сверхвысокой частоты. Например, представленный 4 октября в Алуште на форуме «Микроэлектроника-2021» аппарат «Тор». Прибор выдает «волновой антидот» для электромагнитного подавления вируса. Проще говоря, он глохнет и перестает размножаться. При этом, как утверждают коллеги, еще год назад «Тор» продавался как обычный обеззараживатель воздуха.

Впрочем, к такому способу борьбы с коронавирусом ученые относятся с изрядной долей скепсиса.

— Если я правильно понял, то по большому счету этот прибор облучает вирус СВЧ-волнами, — размышляет кандидат технических наук, завкафедрой биотехнических систем и технологий Волгоградского государственного медицинского университета Сергей Безбородов. — Таким способом вирус убить можно, вопросов нет. Но как эти же волны отразятся на здоровье человека? Это всё равно что открыть микроволновку и включить ее. Вот только почему-то она открытой не включается. То же самое и здесь. Но благо у нас сейчас есть трехступенчатая система при получении регистрационных удостоверений и аттестации аппаратов. Любой агрегат, который хочет получить статус медицинского изделия, должен пройти три ступени проверки — это электротехнические испытания, это токсикологические испытания и клинические испытания на живых людях. Если он всё это пройдет и будет доказано, что он безопасен для окружающих, то почему нет? Такие исследования реально проводятся, и такое реально может быть. Но это, опять же, палка о двух концах. На сегодня наиболее действенный вид противодействия коронавирусу — это вакцинация и соблюдение мер безопасности.

Шутка про обязательное ношение перчаток после полной вакцинации вполне может стать суровой реальностью

Шутка про обязательное ношение перчаток после полной вакцинации вполне может стать суровой реальностью

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Впрочем, ощущая на себе самые разные запретительные и ограничительные меры, что принимают власти в регионах, люди уже начинают относиться к ним с изрядной долей сомнения и скепсиса. Кратко и образно то, как в России ведут борьбу с коронавирусом, сформулировал политолог Вадим Шумилин.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

— Нетрудно понять, что почти все меры, принятые оперативными штабами по борьбе с коронавирусом, направлены не на предотвращение распространения инфекции, а на стимулирование народа (он же население) к вакцинации, но без полного апокалипсиса, — размышляет Вадим Шумилин. — Отсюда неуместны вопросы типа «Почему непривитым в музей нельзя, а в автобус можно?» или «Почему до сих пор в квартирах колотун?». Особенно ехидные обыватели задают вопросы в интернетах: «А что будет делать оперштаб, когда привьются сто процентов?» Ответ: тогда оперштаб прибегнет к последнему, самому сильному средству борьбы с ковидом — возвращению перчаток.

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вакцинациякоронавирус в Россиипандемия коронавируса
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