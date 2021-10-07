«Это должно насторожить родителей». Врачи рассказали о характерном признаке COVID-19 у детей

В России опять резко выросло число заболевших и умерших от ковида. Новый максимум погибших от коронавируса уже перевалил за 900, а число заболевших ежедневно превышает 25 00 0. Дальше может быть еще хуже. Уже сейчас, как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, больных коронавирусом в три раза больше, чем было год назад в это же время. Россия, по ее словам, близка к рубежу в 30 тысяч заражений в сутки.



Конечно, в этой ситуации пострадали и дети. По словам Голиковой в России кратно возросла заболеваемость коронавирусом детей. Политик уверена, что заболеваемость среди детского населения, связана в основном с заболеваемостью в семьях, несвоевременным обращением к врачам и самолечением родителей.

