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«Это должно насторожить родителей». Врачи рассказали о характерном признаке COVID-19 у детей

Медики советуют внимательнее смотреть за простудными симптомами

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Такие же симптомы есть у гриппа, но в нынешнем сезоне пока нет зарегистрированных случаев этой болезни

Такие же симптомы есть у гриппа, но в нынешнем сезоне пока нет зарегистрированных случаев этой болезни

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В России опять резко выросло число заболевших и умерших от ковида. Новый максимум погибших от коронавируса уже перевалил за 900, а число заболевших ежедневно превышает 25 000. Дальше может быть еще хуже. Уже сейчас, как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, больных коронавирусом в три раза больше, чем было год назад в это же время. Россия, по ее словам, близка к рубежу в 30 тысяч заражений в сутки.

Конечно, в этой ситуации пострадали и дети. По словам Голиковой в России кратно возросла заболеваемость коронавирусом детей. Политик уверена, что заболеваемость среди детского населения, связана в основном с заболеваемостью в семьях, несвоевременным обращением к врачам и самолечением родителей.

Тут можно добавить и беспечность взрослых, которые, кажется, решили совсем не признавать, что есть коронавирус, всё хуже соблюдают меры безопасности. Это можно видеть повсеместно. А дети болеют. Иногда совсем незаметно, а иногда и очень тяжело. Медики говорят о том, что самому маленькому заболевшему было всего пять дней, легкие у него были поражены на 50 процентов. Малыша вылечили, но факт показательный.

Ковид не щадит даже грудных малышей

Ковид не щадит даже грудных малышей

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Всего, по данным Роспотребнадзора, в стране до десяти процентов детей от общего числа заболевших. Большинство переносит легко, тем не менее детские ковидные отделения заполнены. Как понять, что ваш ребенок заболел, и не пропустить время?

Врачи говорят о том, что главный признак нового штамма коронавирусной инфекции у детей — высокая температура, которая может держаться несколько суток. Она может подниматься выше 40 градусов и плохо сбиваться.

— Родителей должна насторожить высокая температура в начале заболевания — до 39 и выше. Поэтому, если на старте на фоне минимальных катаральных явлений поднимается высокая температура, есть необходимость подумать о коронавирусной инфекции. Если высокая температура сохраняется двое, трое суток, сбивается и вскоре поднимается снова, то это характерный признак, — рассказал журналистам Е1.RU врач одной из городских больниц.

По словам медика, такое начало заболевания может говорить и о гриппе, но на сегодняшний день зарегистрированных случаев гриппа нет.

— Каких-то других новых симптомов нет. Единственное, что в эту волну достаточно часто заболевание протекает с поражением легких, то есть с развитием пневмонии. Возможно, это связано с тем, что мы преимущественно госпитализируем таких детей. Вообще число детей с пневмонией возросло во всех возрастных группах, — отметил врач.

По словам иммунолога ООО «Клиникал Экселанс Груп», генерального директора Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова, доцента факультета управления и экономики здравоохранения Николая Крючкова, у детей особенно стоит обратить внимание на сильные головные боли, сильную подавленность.

СЮЖЕТ

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— Могут быть симптомы системного воспалительного синдрома, может быть сыпь, выраженная неврологическая симптоматика. Но насторожить должны любые признаки ОРВИ: боль в горле, насморк, особенно кашель, и температура, даже не супервысокая,— отметил он.

Если же родители заболели, а у ребенка никаких симптомов не было, то всё равно стоит сдать кровь на антитела через месяц-полтора.

— Если антитела есть и у ребенка появились какие-то проблемы со здоровьем, то стоит обследовать его, — добавил он.

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