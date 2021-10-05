Регионы России вводят QR-коды. Где их искать тем, кто болел, привился или ничего не делал

Сейчас всё больше городов начинают использовать систему сертификатов о вакцинации или перенесенном коронавирусе с QR-кодом. Сами сертификаты появились в стране гораздо раньше, однако использовались не везде. В Краснодарском крае без такого сертификата, например, нельзя было заселиться в гостиницу, но так было не везде. Сейчас о том, чтобы проверять QR-код, заговорили в Челябинской области, в Свердловской области для обладателей сертификатов хотят сделать «зоны, свободные от коронавируса» в общественных местах, а в Самаре пошли дальше, и с 11 октября ряд заведений просто не будет пускать без такого сертификата — например, без него не попасть в бассейн или в кино.
Найти свой сертификат можно в личном кабинете на «Госуслугах». После вакцинации или выписки с больничного такой сертификат приходит автоматически, учетная запись должна быть подтвержденной. Подтвердить ее можно онлайн через банк, в центре обслуживания, с помощью УКЭП или через «Почту России». Сертификаты болевшего и привитого немного отличаются.
Если переболел
Информацию о том, что вы переболели коронавирусной инфекцией, передает медицинская организация, так что, если коронавирус у вас официально не находили, сертификат не положен. Тест на антитела ничего не дает — на его основе сертификат не получить. Сертификат действует полгода с момента выздоровления.
Если привился
Данные о прививке также передает медицинская организация. Сертификат с QR-кодом появляется после получения финальной дозы вакцины. То есть, если привиться однокомпонентным «Спутником Лайт», сертификат придет сразу, если выбрать одну из двухкомпонентных вакцин — после второй прививки. На «Госуслугах» пишут, что обычно документ появляется в течение суток, но иногда этот срок может составлять и несколько дней. Такой сертификат действует один год.
Если не болел и не привит
Если подтвержденного случая болезни не было, как и вакцинации, можно получить временный сертификат, который выдается на основании отрицательного результата ПЦР-теста. Он действует 72 часа и выдается, только если тест сделан в лаборатории, которая передает данные на «Госуслуги». Узнайте об этом в организации, где будете сдавать тест, и подпишите письменное согласие на передачу данных перед анализом.
Если сертификат не приходит
Если уведомление о получении сертификата не приходит вам на почту, а сам документ не появляется в личном кабинете даже через несколько дней — проверьте, правильно ли у вас указаны паспорт и СНИЛС. Если в личном кабинете они указаны правильно, нужно обратиться туда, где вам делали прививку, и уточнить, какие данные о вас внесены в регистр вакцинированных: Ф. И. О., СНИЛС, паспорт и дата рождения. В поле «Статус ЕПГУ» сведений о прививке должно быть указано «Есть учетная запись». Если нашли ошибку или статус «Учетная запись не найдена», медицинская организация должна исправить сведения и отправить их заново.
Если ничего из этого не помогло, оставляйте жалобу в форме обратной связи на тех же «Госуслугах». Выберите категорию «Вакцинация от COVID-19» и подкатегорию «Сертификат вакцинированного». Те же шаги нужно предпринять, если вы переболели, а сертификат так и не пришел, и если сертификат пришел, а потом куда-то пропал из личного кабинета.