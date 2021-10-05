Регионы России вводят QR-коды. Где их искать тем, кто болел, привился или ничего не делал

Найти свой сертификат можно в личном кабинете на «Госуслугах». После вакцинации или выписки с больничного такой сертификат приходит автоматически, учетная запись должна быть подтвержденной. Подтвердить ее можно онлайн через банк, в центре обслуживания, с помощью УКЭП или через «Почту России». Сертификаты болевшего и привитого немного отличаются.



Если переболел

Информацию о том, что вы переболели коронавирусной инфекцией, передает медицинская организация, так что, если коронавирус у вас официально не находили, сертификат не положен. Тест на антитела ничего не дает — на его основе сертификат не получить. Сертификат действует полгода с момента выздоровления.



Если привился

Данные о прививке также передает медицинская организация. Сертификат с QR-кодом появляется после получения финальной дозы вакцины. То есть, если привиться однокомпонентным «Спутником Лайт», сертификат придет сразу, если выбрать одну из двухкомпонентных вакцин — после второй прививки. На «Госуслугах» пишут, что обычно документ появляется в течение суток, но иногда этот срок может составлять и несколько дней. Такой сертификат действует один год.

