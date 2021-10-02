Как исчезают деньги, собранные на лечение смертельно больных детей со СМА. Об этом рассказал сотрудник Русфонда

В начале марта 2021 года скандал разразился со сбором для мальчика Савелия из Ставропольского края. Волонтеры поймали маму на исчезновении с ее счетов более 10 миллионов рублей — это была почти вся собранная на тот момент сумма. Мама ребенка заявила, что деньги украли мошенники, позвонившие ей по телефону и представившиеся сотрудниками банка.



— Маму было бы можно только пожалеть, если бы не одно но: она не планировала рассказывать жертвователям о постигшей ее беде до конца сбора. Хотела продолжать сбор как ни в чем не бывало, — рассказывает Светлана. — Выписки со счетов со дня открытия сбора до даты первого звонка мошенников маме Савелия всё же выложить пришлось. И в них жертвователи нашли другие непонятные снятия средств. Как их объяснила мама? Да никак.



Летом 2021 года похожий скандал вспыхнул уже в Калининграде — местные волонтеры обвинили родителей своей подопечной в растрате собранных средств, а именно в покупке автомобилей представительского класса и элитного жилья. Волонтеры утверждали, что на счетах семьи после перевода средств в фонд, занимавшийся закупкой «Золгенсмы», осталось не менее 20 миллионов рублей.



— Семья же говорила, что осталось только чуть более пяти — и почти все они ушли на реабилитацию в Словакии, — рассказывает Светлана Машистова. — Что до остальных обвинений, то родители объяснили, что Range Rover и другие новые машины — соседские, а новую квартиру купили родственники, продав жилье в Казахстане.



Ответ семьи на все обвинения в растрате денег был такой: «Пожертвования были добровольные. Мы всем всегда говорили спасибо, мы всех всегда за всё благодарили. Мы укол сделали, оплату произвели. Дальше мы живем своей жизнью».

