«Работа просто стоит»: в НСО случился сбой в программе для продления больничных и выписки рецептов

В Новосибирской области произошел сбой в Медицинской информационной системе (МИС), с помощью которой врачи выписывают рецепты и работают с больничными.
В частности, с проблемой столкнулись в Новосибирской клинической центральной районной больнице Краснообска. Об этом в редакцию НГС сообщил врач-травматолог больницы Михаил Найданов.
Из-за проблем с программой, рассказал Михаил Найданов, у врачей проблемы с записью пациентов на прием, выпиской льготных рецептов и продлением больничных листов:
— Это основная программа, которой пользуются все врачи в Новосибирской области. В прошлую пятницу обещали обновление программы, сказали, что она не будет работать. Она не работала. Обещали, что в субботу будет работать. Мы вышли в понедельник, она не работала, во вторник, вчера, сегодня. Мы звонили в техподдержку, поначалу они трубку брали, сказали, что это временно, что они всё решают. Сегодня трубку не берут. Как работать, я не знаю, потому что через эту программу идет выписка льготных рецептов, продление и закрытие больничных. Работа просто стоит, — рассказал Михаил Найданов.
По словам врача, при открытии программы появляется сообщение «сервер недоступен» либо «набран неправильный пароль». Он добавил, что проблемы с программой не только в Краснообской больнице, но и в других медучреждениях Новосибирска.
Медицинскую информационную систему Новосибирской области (МИС НСО) ввели во всех медучреждениях региона в 2019 году. До этого медицинские организации работали в двух системах: «Единой регистратуре Новосибирской области» МИС НСО. По информации регионального Минздрава, из-за этого возникали двойные записи — когда в разных информационных системах на одно время были записаны два разных пациента. МИС объединяет информацию о пациентах. При записи через Электронную регистратуру, Госуслуги и по номеру 124 информация также уходит в МИС.
Журналисту НГС удалось дозвониться на телефон техподдержки системы:
— Как такового сбоя нет, есть ряд проблем после ряда обновлений, не более. Обновление было в ночь с пятницы на субботу. Сама программа работает, но в некоторых модулях есть ошибки. К сожалению, у нас пока нет информации по срокам решения проблемы, — сообщили в техподдержке.
Также в службе уточнили, что работа электронной регистратуры для пациентов «была отлажена в первый день», и перебои в системе касаются только работы врачей.
В пресс-службе Минздрава Новосибирской области не смогли уточнить, сколько медучреждений столкнулось с этой проблемой, и попросили по всем вопросам, связанным со сбоем, обращаться в Министерство цифрового развития. НГС направил запрос в указанное ведомство.