«Работа просто стоит»: в НСО случился сбой в программе для продления больничных и выписки рецептов

В Новосибирской области произошел сбой в Медицинской информационной системе (МИС), с помощью которой врачи выписывают рецепты и работают с больничными.

В частности, с проблемой столкнулись в Новосибирской клинической центральной районной больнице Краснообска. Об этом в редакцию НГС сообщил врач-травматолог больницы Михаил Найданов.

Из-за проблем с программой, рассказал Михаил Найданов, у врачей проблемы с записью пациентов на прием, выпиской льготных рецептов и продлением больничных листов: