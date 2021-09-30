Почему люди, защищенные от ковида генетически, — опасны для других. Биолог Анча Баранова об особенностях коронавируса

Или пишут, что в Монголии также бешеная прививаемость, но несмотря на это, эпидемия никуда не уходит. Но люди просто не понимают цифры. Во-первых, чем прививают в Монголии? Там несколько вакцин, и не все из них суперэффективны, в этой стране наряду с мРНК вакцинами используют и вакцины второго-третьего ряда. Кроме того, прививки шли жарким летом, вакцины возили в степь с нарушением условий хранения. А во-вторых, когда говорят, что в Монголии заболеваемость выросла в 10 раз, забывают уточнить, что рост с 700 человек до 7 тысяч. Это небольшая цифра, особенно если сравнивать с количеством привитых людей.



— Считается, в России так силен протест против вакцинации, потому что люди боятся прививок от ковида, потому что коронавирусная статистика откровенно лжет, нам не говорят правду про поствакцинальные осложнения, а на рынок выпускают непроверенные с точки зрения эффективности и безопасности вакцины. А как с этим в Америке?



— Люди везде одинаковы. В Америке тоже совершается много манипуляций со статистикой, в основном, на местном уровне. Здесь тоже силен народный протест. Раньше мне казалось, что это исключительно российская история, но сейчас я вижу, что в Америке и в Европе тоже такие настроения есть. Всегда будут люди, которые против. Не всегда люди принимают решения исходя из своих собственных внутренний убеждений, а потому что так соседка, к примеру, делает. Чем больше таких «соседей», тем больше поддержки человек получает, как член группы, разделяющей одни и те же убеждения. Поэтому в тех районах, где больше проникновение вакцинации, тем легче людей вакцинировать. И наоборот.



Тайна трех генов

— Каким образом предрасположенность человека к COVID-19 зависит от генов?



— Это правило действует не только для ковида. У нас есть куча вирусов и бактерий в популяции, которые на нас нападают время от времени. Есть люди, которые больше склонны один тип вируса подхватить, а есть те, кто подхватывает другой. То есть те гены, которые защищают нас от ковида, они делают нас предрасположенными к какому-то другому вирусу, и наоборот.



В популяции все устроено по-честному, все сбалансировано. Эволюции плевать на конкретного человека, будет ли он размножаться, болеть или он родит сто детей. Эволюции абсолютно все равно. Она заботится только о том, чтобы популяция не только выжила, но хорошо себя чувствовала, а также имела резерв изменчивости для того, чтобы приспособиться к новым условиям — если что. Если вокруг полно ковида, значит, в следующем поколении соотношение генотипов в нашей популяции изменится таким образом, что станет меньше людей, предрасположенных к тяжелой форме ковида и больше людей, предрасположенных к бессимптомной форме. Так работает эволюция — на людях, на кошечках, на мышках. И на вирусах тоже работает — в одном и том же направлении — увеличения приспособленности путем избирательной поддержки и выбраковки.



— То есть ковид— это не эксклюзивный вирус, благодаря которому эволюция решила отыграться на всем человечестве?



— Конечно, нет! Много интересного в этой истории. Вот, например, недавно мы нашли три гена — это не главные гены ковида, их нашли в дополнение ко всем другим, что уже обнаружили ученые. Уже есть десятка четыре генов, которые точно вносят свой вклад в ковид. Ученые работают параллельно. В США, Англии, Китае. Некоторые гены пересекаются, мы их видим во всех работах.



Все уже слышали про группы крови, что люди с первой и третьей группой более защищены, чем со второй и четвертой. У этого есть физиологическая основа. Мы понимаем, почему это происходит. Другие гены тоже вносят вклад — каждый вклад маленький, но они суммируются. То есть кому-то повезло больше, к примеру из 30 «плохих» генных вариантов присутствуют только 4, а у другого из 30 генных вариантов — 26, и поэтому он больше предрасположен в тяжелой форме заболеть ковидом.



Наше исследование выявило много генов, которые уже находили раньше — и это хорошо, чем больше разных независимых друг от друга исследований находит одни и те же гены, тем больше уверенности в том, что эти остальные, новые гены тоже попали в фокус не случайно. Мы нашли еще три новых гена, в дополнение к десятку старых — и именно повтор находки старых генов придает валидность генам новым.



— Что такого важного про коронавирус и его способность заражать человека вам рассказали эти три гена?



— Эти гены являются важными терапевтическими мишенями, благодаря которым для других заболеваний уже были разработаны и разрабатываются препараты — к примеру, для болезни Альцгеймера. Да, у нас нет лекарства против этой болезни, но в этой области наработан такой широкий спектр потенциальных лекарств, что если мы в них покопаемся, то может быть, мы найдем что-то, что можно давать пациенту во время ковида. Эти препараты не против вируса, но они помогут человеку не получить неврологические последствия от коронавирусной инфекции.



Наше исследование — важный кирпич в стене. Чем больше людей переболеет или вакцинируется от ковида, тем больше данных у нас будет. И в какой-то момент эти генные формулы для предсказаний станут доступными — как сегодня он уже доступны и для диабета, и для остеопороза. С коронавирусом получился более тонкий вопрос, потому что формула, скажем, низкого «генетического риска заражения ковидом» просто отражает абстрактную вероятность — она вовсе не значит, что человек получает индульгенцию.



Для популяции обладатели генов устойчивости могут нести даже больший риск — ведь бессимптомный «небольной» может заражать окружающих.



Мне, как ученому, очень важно, чтобы в нашей геномной базе данных появился такой ярлык как «суперспредер», суперраспространитель. Ведь мы до сих пор не знаем, чем суперраспространитель отличается от обычного человека. Некоторые люди почему-то не болеют и выделяют бешеное количество вируса, в тысячу раз больше, чем другие. Интересно провести исследование и посмотреть, какие именно гены работают у суперспредеров. Но есть опасность, что потом вся популяция будет разбита на группы, кто может стать суперспредером, а кто нет, а это прямой выход в дискриминацию. Поэтому эти ярлыки не попадают в базу данных. Потому что такие, как я, тут же их вытащат и все высчитают. Но это не значит, что этого нельзя сделать. Кто-нибудь это сделает обязательно.



— Реакция организма на вакцину — это тоже генетическая предрасположенность?

