Почему неграмотные назначения врачей страшнее шарлатанов. Известный педиатр — о лечении детей в России

Эти баррикады нужно разрушать: врачам нужно учиться навыкам общения, максимально этично действовать (избегая конфликта интересов или хотя бы заявляя о нем открыто сразу). Родителям нужно искать хорошего врача и доверять ему, сверяя с ним (а не с другим родителем) те назначения или рекомендации, которые вызывают недоверие. И нам всем нужно поднимать качество медицины и медицинского просветительского контента в Сети.



«Идеальный педиатр» — это понятие сродни «абсолютно черному телу» в физике, его не существует в природе, его можно только вообразить. Я бы ввел понятие «достаточно хорошего педиатра», если позволите.



Этот специалист постоянно читает и развивается, умеет обосновывать почти каждое свое назначение отсылкой к свежему международному учебнику или гайду, не боится признавать свою неправоту, действует в интересах пациента, уважает коллег и родителей своих пациентов.



Разумеется, он не использует гомеопатию и фуфломицины (может иногда не отменять уже применяемые, чтобы не слишком давить на семью, но уж точно сам не считает это реально работающими препаратами), но этого мало. Отрицаешь — предлагай. Нужно знать педиатрию и уметь лечить болезни, в том числе психосоматические и из смежных специальностей. Достаточно хороший педиатр горит медициной и работой, любит ее, выделяет из пациентов самых тяжелых (а не самых богатых или лояльных) и дает им свои прямые контакты, подключает личные профессиональные связи для помощи им.



Хороший педиатр — это не только врач, это друг семьи, доверенный советник, это «переходник» между обычными людьми и недружественным сложным и страшным миром медицины (на случай сложных проблем и болезней). А еще в нем обязательно есть благородство и честь.



— Отказ от молока, глютена и сахара, постоянный прием витамина D и Омега-3 , определенное количество выпитой воды в день — какие из этих популярных советов для здоровья вы поддерживаете, а с какими не согласны?



— Довольно странный вопрос. В определенном контексте каждый из этих советов может быть вполне обоснованным, разумным и полезным. Но в широком смысле, как универсальная рекомендация всем подряд для улучшения здоровья (повышения продолжительности и качества жизни) — ни один из них не хорош.



— Расскажите, на кого из блогеров, пишущих о медицине, вы сами подписаны?



— Как я уже сказал, я читаю многих пишущих коллег: педиатра Федора Катасонова (канал Федиатрия), педиатра Романа Шияна (@dr.roman.shiyan), аллерголога-иммунолога Андрея Бахтина (канал Umka Family), педиатра Таню Денисову (@dr.tanyadenisova), педиатра, гастроэнтеролога Евгению Мухаметову (@dr_evgenya110), врача-терапевта Алексея Водовозова (канал «Смотровая Военврача»), воронежское сообщество врачей «Ласковая мама» (Vk.com / laskovayamama), медицинского журналиста Олю Кашубину (канал ШБмнк), биолога Ирину Якутенко (канал «Безвольные каменщики»), Лену Савинову (канал «О прививках без истерик»), биолога Антонину Обласову (канал ninavaccina) и многих других.



Я также слушаю подкасты о медицине, например, «Охотин и Сизов», кое-что из «Медач подкасты», недавно открывшийся и совершенно крутой подкаст всё того же Федора Катасонова «Почему мы еще живы», подкаст о психотерапии «Хорошо, что вы это сказали» и др.



Я подписываюсь на многих, но немногих читаю/слушаю дольше нескольких месяцев. За кем-то замечаю грубые фактологические ошибки, кто-то слишком уж не близок мне по духу — тогда отписываюсь обратно. Но тех, кого перечислил, точно могу рекомендовать.