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«Я единственная в Новосибирской области»: воспитательница детсада выиграла 100 тысяч рублей за прививку от ковида

Татьяна Объедкова ревакцинировалась в августе. Этот сертификат и стал выигрышным

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Татьяна Альбертовна еще не думала, на что потратит выигрыш

Татьяна Альбертовна еще не думала, на что потратит выигрыш

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Жительница Ордынского района Новосибирской области Татьяна Объедкова выиграла 100 тысяч рублей в розыгрыше денежных призов среди вакцинированных от коронавирусной инфекции.

— Первый раз я вакцинировалась в январе «Спутником V». Ревакцинацию я проходила в августе препаратом «Спутник Лайт». Выбрала его, потому что там всего одна доза препарата. На днях дочь посоветовала проверить свои сертификаты. Первый сертификат не выиграл, а второй — да. В нашей семье привиты все. Но выиграла только я. Мне сказали, что я единственный выигравший в Новосибирской области.

Татьяна работает воспитателем в детском саду «Росинка», за ее плечами 42 года трудового стажа, включая 33 года в педагогике. На что потратит 100 тысяч рублей, она еще не решила.

— Деньги выплатят в течение полугода после выигрыша, это долгий процесс. Пока рано говорить.

Также воспитательница не знает, будет ли она вакцинироваться дальше.

— Вообще прививку ставят раз в год. Буду смотреть, что будут советовать специалисты, какая будет обстановка.

Номера выигравших сертификатов размещены на сайте. Второй розыгрыш пройдет 14 октября. Всего денежные призы получит 1 тысяча человек.

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