«Я единственная в Новосибирской области»: воспитательница детсада выиграла 100 тысяч рублей за прививку от ковида

Жительница Ордынского района Новосибирской области Татьяна Объедкова выиграла 100 тысяч рублей в розыгрыше денежных призов среди вакцинированных от коронавирусной инфекции.

— Первый раз я вакцинировалась в январе «Спутником V». Ревакцинацию я проходила в августе препаратом «Спутник Лайт». Выбрала его, потому что там всего одна доза препарата. На днях дочь посоветовала проверить свои сертификаты. Первый сертификат не выиграл, а второй — да. В нашей семье привиты все. Но выиграла только я. Мне сказали, что я единственный выигравший в Новосибирской области.