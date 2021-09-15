Ищите себя в списках: власти разыграли первые 50 миллионов рублей среди вакцинированных от Covid-19

Российское правительство начало выдавать деньги привитым от коронавируса. Постановление о стимулирующей лотерее президент России Владимир Путин подписал 10 августа, а уже сегодня станут известны первые 500 победителей.
Как сообщает правительство РФ, имена первых выигравших появятся на сайте бонусзаздоровье.рф сегодня в течение дня, точное время не называется. Чтобы узнать, есть ли вы в числе победителей, достаточно ввести номер своего прививочного сертификата в соответствующей строке. Кроме того, информация о призе будет доступна в личном кабинете на портале госуслуг, а пользователям мобильного приложения придет push-уведомление.
Чтобы получить деньги, делать ничего не нужно — они автоматически придут на карту «Мир» в течение полугода с даты проведения розыгрыша. Карту нужно привязать на портале госуслуг не позднее трех месяцев с того момента, как вам придет уведомления о призе.
Имена следующих 500 победителей станут известны 14 октября.
В общей сложности среди вакцинированных разыграют тысячу призов по 100 тысяч рублей. Чтобы получить выигрыш, придется зарегистрировать аккаунт на «Госуслугах» и получить карту «Мир».
Раньше мы писали о том, как проводится лотерея среди вакцинированных.