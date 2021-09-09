Власти ждут в конце сентября всплеск заболеваемости коронавирусом

Четвертую волну коронавируса в Новосибирске ожидают к концу сентября
В Министерстве здравоохранения Новосибирской области заявили, что пока не будут закрывать полупустые ковидарии — в последнюю неделю сентября власти ожидают рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. К четвертой волне могут привести начало учебного года и конец сезона отпусков.
— Сейчас мы обладаем знанием, как развивалась инфекция прошлой осенью. Рост начался в последнюю неделю сентября. Нынче ожидаем того же самого: начало учебного года и выход из отпусков. Решение — не перепрофилировать медицинские учреждения, сохранить их. Если вдруг пойдет рост, то мы сможем максимально быстро госпитализировать всех нуждающихся, — рассказал министр здравоохранения НСО Константин Хальзов.
В Новосибирской области сейчас 1500 свободных коек для заболевших коронавирусом из 3700 возможных. На стационарном лечении находятся 1800 новосибирцев.
— У нас работают 11-я клиническая больница, терапевтический корпус горбольницы, 25-я больница, 4-я больница, 3-я детская больница, также мы сохранили в областной больнице для беременных женщин, — пояснил министр здравоохранения.
Сейчас в России исследуют действие вакцины «Спутник V» на подростках 12–17 лет, и многие эксперты с нетерпением ждут их результатов. В мире есть страны, которые уже начали прививать детей, в том числе более раннего возраста. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, для чего это нужно, как связано с погоней за коллективным иммунитетом, почему выбрана именно эта возрастная группа и какая будет следующей.