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Власти ждут в конце сентября всплеск заболеваемости коронавирусом

Из-за этого полупустые ковидарии пока не закрывают

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Ковидарии сейчас наполовину пусты

Ковидарии сейчас наполовину пусты

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Четвертую волну коронавируса в Новосибирске ожидают к концу сентября

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области заявили, что пока не будут закрывать полупустые ковидарии — в последнюю неделю сентября власти ожидают рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. К четвертой волне могут привести начало учебного года и конец сезона отпусков.

— Сейчас мы обладаем знанием, как развивалась инфекция прошлой осенью. Рост начался в последнюю неделю сентября. Нынче ожидаем того же самого: начало учебного года и выход из отпусков. Решение — не перепрофилировать медицинские учреждения, сохранить их. Если вдруг пойдет рост, то мы сможем максимально быстро госпитализировать всех нуждающихся, — рассказал министр здравоохранения НСО Константин Хальзов.

В Новосибирской области сейчас 1500 свободных коек для заболевших коронавирусом из 3700 возможных. На стационарном лечении находятся 1800 новосибирцев.

— У нас работают 11-я клиническая больница, терапевтический корпус горбольницы, 25-я больница, 4-я больница, 3-я детская больница, также мы сохранили в областной больнице для беременных женщин, — пояснил министр здравоохранения.

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вакциназаболеваемостькоронавирус
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