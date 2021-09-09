Власти ждут в конце сентября всплеск заболеваемости коронавирусом

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области заявили, что пока не будут закрывать полупустые ковидарии — в последнюю неделю сентября власти ожидают рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. К четвертой волне могут привести начало учебного года и конец сезона отпусков.

— Сейчас мы обладаем знанием, как развивалась инфекция прошлой осенью. Рост начался в последнюю неделю сентября. Нынче ожидаем того же самого: начало учебного года и выход из отпусков. Решение — не перепрофилировать медицинские учреждения, сохранить их. Если вдруг пойдет рост, то мы сможем максимально быстро госпитализировать всех нуждающихся, — рассказал министр здравоохранения НСО Константин Хальзов.