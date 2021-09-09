По словам мамы, Василиса лежала в красной зоне, не зная, что с ней и почему врач ничего не говорит.



— Она звонила мне и просила: «Мама, забери меня отсюда, мне здесь плохо». Несколько дней назад дочка легла на кровать, а потом просто не смогла встать. Ее перевели в палату интенсивной терапии. Там она уже не могла со мной говорить. Но я не знаю, что было не так, потому что все тесты были отрицательными, — рассказала мама девочки Мария. — Врачи говорили, что у нее плохие анализы крови, подозревали лейкемию. Но всё было только на словах, никаких подтверждений. Анализы нам не могли сделать, потому что дочка была уже слишком слабой.



Мама Василисы, слыша прогнозы врачей, слыша жалобы дочери, начала бить тревогу, пытаясь добиться эвакуации в Москву.



— Может быть, я предвзята, но я не знаю, что и думать, что мне делать. У меня в начале лета был цветущий ребенок с копной длинных густых волос, скрипачка, стипендиатка, умница, она была нашей большой гордостью. За какой-то месяц у меня ребенок просто сгорел. Мы настаивали на лечении, настаивали на переводе в Москву. Если случай у нас был сложный, то лечить ее должны были не простые врачи. Должен был быть собран консилиум. У меня есть родственники в Москве, мой двоюродный брат работает заместителем главного врача в онкологическом центре Москвы. Он был готов посредством телемедицины связаться с больницей, найти гематологов. Но в волгоградской больнице было просто бездействие. Я звонила и в облздрав, и в ОМС, просила о переводе, говорила, что за 130 тысяч платная скорая готова перевезти мою дочь в Москву, но действий не было никаких.

