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«За какие-то дни ребенок просто сгорел»: как коронавирус спровоцировал лейкемию и убил 18-летнюю скрипачку

Родные девушки до последнего пытались добиться ее перевода в Москву, но безуспешно

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18-летняя Василиса Когут была ненаглядной дочерью для родителей и гордостью консерватории. Девушка в этом году сдала все экзамены и готовилась стать первокурсницей университета. Но в начале августа у нее немного поднялась температура. Состояние быстро ухудшалось, и Василису положили в ковидный госпиталь. Ровно через месяц, 6 сентября, всего за сутки до дня рождения, талантливой скрипачки не стало. Ее убил коронавирус, давший жестокое осложнение на кроветворную систему. Ученые и врачи предупреждают: вирус мутирует, дает всё новые осложнения и теперь смертельно опасен даже для молодых. Эту историю рассказывают журналисты V1.RU и разговаривают с экспертами о том, как новый штамм «дельта» продолжает убивать молодых.

«Она звонила мне и просила: «Мама, забери меня отсюда, мне здесь плохо»»

— Ничего не предвещало никакой беды. У дочери резались зубы, «восьмерки», и мы обращались в стоматологию, там сдавали тесты много раз, все были отрицательные. Но 6 августа дочь увезли в больницу с температурой. Там ее пролечили и выписали, — рассказала мама Василисы Мария. — Спустя три дня после выписки у Василисы опять поднялась температура, упало давление. Мы обратились за помощью снова, врач приехал и сказал, что может отвезти нас просто в ковидный госпиталь. Ей было тяжело дышать. Ее увезли, сделали анализы крови и прямо посреди ночи из госпиталя перевезли в другую больницу. Сказали, что гемоглобин был очень низкий. Ее положили в обычную палату в красную зону. Василиса звонила мне и говорила, что ей плохо, что врач приходит лишь один раз в день. Я пыталась достучаться до врачей, писала в Минздрав, звонила. Пыталась пробиться к главному врачу, а мне говорили: «Отстаньте, не мешайте нам работать». Дочка не понимала, зачем ее госпитализировали в красную зону, ведь при госпитализации тест был отрицательным.

7 сентября Василисе исполнилось бы <nobr>19 лет</nobr>

7 сентября Василисе исполнилось бы 19 лет

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По словам мамы, Василиса лежала в красной зоне, не зная, что с ней и почему врач ничего не говорит.

— Она звонила мне и просила: «Мама, забери меня отсюда, мне здесь плохо». Несколько дней назад дочка легла на кровать, а потом просто не смогла встать. Ее перевели в палату интенсивной терапии. Там она уже не могла со мной говорить. Но я не знаю, что было не так, потому что все тесты были отрицательными, — рассказала мама девочки Мария. — Врачи говорили, что у нее плохие анализы крови, подозревали лейкемию. Но всё было только на словах, никаких подтверждений. Анализы нам не могли сделать, потому что дочка была уже слишком слабой.

Мама Василисы, слыша прогнозы врачей, слыша жалобы дочери, начала бить тревогу, пытаясь добиться эвакуации в Москву.

— Может быть, я предвзята, но я не знаю, что и думать, что мне делать. У меня в начале лета был цветущий ребенок с копной длинных густых волос, скрипачка, стипендиатка, умница, она была нашей большой гордостью. За какой-то месяц у меня ребенок просто сгорел. Мы настаивали на лечении, настаивали на переводе в Москву. Если случай у нас был сложный, то лечить ее должны были не простые врачи. Должен был быть собран консилиум. У меня есть родственники в Москве, мой двоюродный брат работает заместителем главного врача в онкологическом центре Москвы. Он был готов посредством телемедицины связаться с больницей, найти гематологов. Но в волгоградской больнице было просто бездействие. Я звонила и в облздрав, и в ОМС, просила о переводе, говорила, что за 130 тысяч платная скорая готова перевезти мою дочь в Москву, но действий не было никаких.

Василиса из многодетной семьи. Она всегда была примером для своих младших сестер, гордостью родителей.


— Мы всегда поражались ее способностям, она хорошо училась, музыку любила. Только в начале лета она сдала все экзамены, на отлично сдала. Старалась, чтобы не подвести преподавателя, переживала. Она всегда была очень ответственной девочкой. Мы так ею гордились! Девочки-сестры смотрели на нее всегда с восхищением, она наша старшенькая, — рассказала мама Василисы. — Я не хочу никого наказывать, не хочу скандалов, я лишь хочу, чтобы люди знали, как быть в подобных ситуациях, хочу, чтобы они понимали, куда бежать, где искать помощи. Спасибо всем, кто поддерживает нас. Спасибо, что помните и любите мою дочь.

«Была гордостью консерватории»

До последнего у Василисы тесты на коронавирус были отрицательными

До последнего у Василисы тесты на коронавирус были отрицательными

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В консерватории преподаватели и студенты вспоминают Василису. Все, кто ее знал, в один голос говорят, что скрипачка была светлым и чистым человеком, талантливым музыкантом и любящей дочерью.

— С глубоким прискорбием сообщаем, что 6 сентября 2021 года от осложнений, вызванных COVID-19, в одном из госпиталей Волгограда скончалась выпускница консерватории имени Серебрякова Василиса Когут. 7 сентября 2021 года, ей исполнилось бы 19 лет, — сообщили в консерватории. — Василиса была одной из лучших студенток: училась на отлично, побеждала в конкурсах самого разного уровня, была членом cтуденческого совета, в составе сборной команды вуза участвовала в конкурсах, форумах и фестивалях, была членом добровольческой организации «Волонтеры Серебряковки».

«Ковид стал своеобразным спусковым крючком»


Медики Волгограда объяснили гибель 18-летней скрипачки резким развитием онкологического заболевания. По словам врачей, опасность коронавирусной инфекции состоит в том, что она может стать спусковым крючком для возникновения не только страшных осложнений, но и новых заболеваний.

— Вся беда нового вируса в том, что он воздействует не только на легкие, но и на жизненно важные органы, — рассказывает заведующий дистанционным консультативным центром анестезиологии-реаниматологии Игорь Баранов. — В том числе и на кроветворную систему. Самое сильное поражающее действие идет на легкие, но коронавирус оказывает пагубное воздействие на внутренний слой сосудов микроциркуляции, то есть мелких сосудов, которые осуществляют обмен веществами между тканями какого-то органа и непосредственно кровью. Так как эти сосуды проходят везде, в любом органе, то, естественно, там, где эти сосуды больше всего поражаются, тот орган и страдает в первую очередь. Прежде всего это касается, конечно, легких. Там как раз и проходит самое большое количество кровеносных сосудов. И идет это по принципу «где тонко, там и рвется». Пока организм адаптирован и полностью функционален, он справляется со всеми повреждениями, но как только проявляется подобное тяжелое заболевание, сопровождающееся резкими темпами, организм может просто не справиться с такой максимальной нагрузкой.

Василиса любила животных и мечтала быть не только музыкантом, но и ландшафтным архитектором

Василиса любила животных и мечтала быть не только музыкантом, но и ландшафтным архитектором

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По словам мамы погибшей 18-летней Василисы, коронавирус у девушки осложнился острым лейкозом. Это уже подтвердили и врачи.


— Возможно, у нее уже была предрасположенность к этому заболеванию, оно развивалось медленно, но когда-нибудь оно бы у нее проявилось. Но в данном случае получилось, что ковид стал своеобразным спусковым крючком. Помимо того, что COVID-19 и сам протекает очень остро, тут еще и присовокупилось тяжелое заболевание крови. Два тяжелейших удара на две жизненно важные системы и привели к такому печальному исходу, — сообщил Игорь Баранов. — Здесь врачи задействовали все возможности для ее спасения, лечение проводилось по всем показаниям, медики использовали необходимые и возможные в данном случае препараты.

После смерти Василисы региональный облздрав начал спешно опровергать слова ее мамы, что девушке не была должным образом оказана медицинская помощь, а в эвакуации в Москву было отказано.

— Со слов мамы, состояние девушки ухудшалось в течение недели — в начале августа пациентку госпитализировали. Девушке провели соответствующее обследование и лечение с привлечением профильного специалиста. Пациентка выписана с улучшением на амбулаторное лечение и с рекомендациями об обследовании по гематологическому профилю, — сообщили в ведомстве. — В связи с последующим заболеванием пациентки в конце августа ее госпитализировали в инфекционный стационар. К лечению девушки были привлечены главные внештатные специалисты региона по профилям «пульмонология», «гематология» и «онкология», проведены консультации с федеральными центрами по согласованию тактики лечения. Пациентка получала иммунобиологическую терапию, препараты по лечению основного заболевания, также пациентке проводилось переливание крови.

По словам заведующего кафедрой внутренних болезней Волгоградского медицинского университета, профессора Михаила Стаценко, на данный момент нет исследований, доказывающих, что коронавирус может быть своеобразным спусковым крючком для онкозаболеваний.

— На сегодняшний день мало что известно в отношении влияния вируса COVID-19 на возможность провоцирования онкологических заболеваний, — рассказал Михаил Стаценко. — Но и помимо коронавируса есть другие вирусы, которые способны вызывать страшные патологии, в частности к таковым относится вирус герпеса. Ряд вирусов действительно может провоцировать развитие онкологических заболеваний, хотя это, в принципе, нечастое явление. Что касается вируса COVID-19, то тут пока нет никаких сведений. Возможно, у девушки уже было это заболевание или же была предрасположенность к нему.

Иммунолог Владимир Болибок считает, что новый штамм «дельта», или, как его еще называют, индийский, не только более опасен, но и более заразен, к тому же активнее поражает молодых людей.

СЮЖЕТ

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— Во-первых, очень резкий всплеск, по экспоненте, «свечка» на кривой заболеваемости, говорит о том, что вирус несколько поменял свои свойства и стал более заразным, — говорит доктор. — Во-вторых, болеют и умирают более молодые люди. Это говорит о том, что они получают относительно более высокую дозу заражения. В-третьих, заметно выросла летальность. Это говорит о том, что вирус быстрее убивает. Летальность уже резко пошла вверх. Всё это говорит о том, что мы столкнулись с новым вариантом коронавируса, который более заразный, более агрессивный и быстрее убивает.

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