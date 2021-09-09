18-летняя Василиса Когут была ненаглядной дочерью для родителей и гордостью консерватории. Девушка в этом году сдала все экзамены и готовилась стать первокурсницей университета. Но в начале августа у нее немного поднялась температура. Состояние быстро ухудшалось, и Василису положили в ковидный госпиталь. Ровно через месяц,
«Она звонила мне и просила: «Мама, забери меня отсюда, мне здесь плохо»»
— Ничего не предвещало никакой беды. У дочери резались зубы, «восьмерки», и мы обращались в стоматологию, там сдавали тесты много раз, все были отрицательные. Но
По словам мамы, Василиса лежала в красной зоне, не зная, что с ней и почему врач ничего не говорит.
— Она звонила мне и просила: «Мама, забери меня отсюда, мне здесь плохо». Несколько дней назад дочка легла на кровать, а потом просто не смогла встать. Ее перевели в палату интенсивной терапии. Там она уже не могла со мной говорить. Но я не знаю, что было не так, потому что все тесты были отрицательными, — рассказала мама девочки Мария. — Врачи говорили, что у нее плохие анализы крови, подозревали лейкемию. Но всё было только на словах, никаких подтверждений. Анализы нам не могли сделать, потому что дочка была уже слишком слабой.
Мама Василисы, слыша прогнозы врачей, слыша жалобы дочери, начала бить тревогу, пытаясь добиться эвакуации в Москву.
— Может быть, я предвзята, но я не знаю, что и думать, что мне делать. У меня в начале лета был цветущий ребенок с копной длинных густых волос, скрипачка, стипендиатка, умница, она была нашей большой гордостью. За какой-то месяц у меня ребенок просто сгорел. Мы настаивали на лечении, настаивали на переводе в Москву. Если случай у нас был сложный, то лечить ее должны были не простые врачи. Должен был быть собран консилиум. У меня есть родственники в Москве, мой двоюродный брат работает заместителем главного врача в онкологическом центре Москвы. Он был готов посредством телемедицины связаться с больницей, найти гематологов. Но в волгоградской больнице было просто бездействие. Я звонила и в облздрав, и в ОМС, просила о переводе, говорила, что за 130 тысяч платная скорая готова перевезти мою дочь в Москву, но действий не было никаких.
Василиса из многодетной семьи. Она всегда была примером для своих младших сестер, гордостью родителей.
— Мы всегда поражались ее способностям, она хорошо училась, музыку любила. Только в начале лета она сдала все экзамены, на отлично сдала. Старалась, чтобы не подвести преподавателя, переживала. Она всегда была очень ответственной девочкой. Мы так ею гордились! Девочки-сестры смотрели на нее всегда с восхищением, она наша старшенькая, — рассказала мама Василисы. — Я не хочу никого наказывать, не хочу скандалов, я лишь хочу, чтобы люди знали, как быть в подобных ситуациях, хочу, чтобы они понимали, куда бежать, где искать помощи. Спасибо всем, кто поддерживает нас. Спасибо, что помните и любите мою дочь.
«Была гордостью консерватории»
В консерватории преподаватели и студенты вспоминают Василису. Все, кто ее знал, в один голос говорят, что скрипачка была светлым и чистым человеком, талантливым музыкантом и любящей дочерью.
— С глубоким прискорбием сообщаем, что
«Ковид стал своеобразным спусковым крючком»
Медики Волгограда объяснили гибель
— Вся беда нового вируса в том, что он воздействует не только на легкие, но и на жизненно важные органы, — рассказывает заведующий дистанционным консультативным центром анестезиологии-реаниматологии Игорь Баранов. — В том числе и на кроветворную систему. Самое сильное поражающее действие идет на легкие, но коронавирус оказывает пагубное воздействие на внутренний слой сосудов микроциркуляции, то есть мелких сосудов, которые осуществляют обмен веществами между тканями какого-то органа и непосредственно кровью. Так как эти сосуды проходят везде, в любом органе, то, естественно, там, где эти сосуды больше всего поражаются, тот орган и страдает в первую очередь. Прежде всего это касается, конечно, легких. Там как раз и проходит самое большое количество кровеносных сосудов. И идет это по принципу «где тонко, там и рвется». Пока организм адаптирован и полностью функционален, он справляется со всеми повреждениями, но как только проявляется подобное тяжелое заболевание, сопровождающееся резкими темпами, организм может просто не справиться с такой максимальной нагрузкой.
По словам мамы погибшей
— Возможно, у нее уже была предрасположенность к этому заболеванию, оно развивалось медленно, но когда-нибудь оно бы у нее проявилось. Но в данном случае получилось, что ковид стал своеобразным спусковым крючком. Помимо того, что
После смерти Василисы региональный облздрав начал спешно опровергать слова ее мамы, что девушке не была должным образом оказана медицинская помощь, а в эвакуации в Москву было отказано.
— Со слов мамы, состояние девушки ухудшалось в течение недели — в начале августа пациентку госпитализировали. Девушке провели соответствующее обследование и лечение с привлечением профильного специалиста. Пациентка выписана с улучшением на амбулаторное лечение и с рекомендациями об обследовании по гематологическому профилю, — сообщили в ведомстве. — В связи с последующим заболеванием пациентки в конце августа ее госпитализировали в инфекционный стационар. К лечению девушки были привлечены главные внештатные специалисты региона по профилям «пульмонология», «гематология» и «онкология», проведены консультации с федеральными центрами по согласованию тактики лечения. Пациентка получала иммунобиологическую терапию, препараты по лечению основного заболевания, также пациентке проводилось переливание крови.
По словам заведующего кафедрой внутренних болезней Волгоградского медицинского университета, профессора Михаила Стаценко, на данный момент нет исследований, доказывающих, что коронавирус может быть своеобразным спусковым крючком для онкозаболеваний.
— На сегодняшний день мало что известно в отношении влияния вируса
Иммунолог Владимир Болибок считает, что новый штамм «дельта», или, как его еще называют, индийский, не только более опасен, но и более заразен, к тому же активнее поражает молодых людей.
— Во-первых, очень резкий всплеск, по экспоненте, «свечка» на кривой заболеваемости, говорит о том, что вирус несколько поменял свои свойства и стал более заразным, — говорит доктор. — Во-вторых, болеют и умирают более молодые люди. Это говорит о том, что они получают относительно более высокую дозу заражения. В-третьих, заметно выросла летальность. Это говорит о том, что вирус быстрее убивает. Летальность уже резко пошла вверх. Всё это говорит о том, что мы столкнулись с новым вариантом коронавируса, который более заразный, более агрессивный и быстрее убивает.