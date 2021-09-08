Что можно взять с собой в ковидный госпиталь: собираем сумку вместе с врачами

Казалось бы, лекарства в больнице и так есть. Но если речь идет о каких-то препаратах, которые вы принимаете на постоянной основе, то именно их может не оказаться в отделении — хронических болезней много, лекарства разные, всего не предусмотришь. Обо всём, что вы принимаете или собираетесь принимать, нужно знать врачу — некоторые препараты могут быть несовместимы с лечением, потребуется отмена или коррекция. В случае, если вы принимаете наркотические анальгетики и сильнодействующие психотропные препараты, захватите с собой рецепт на них или его копию.



Обязательно возьмите в палату очки, если у вас есть проблемы со зрением. Пользоваться контактными линзами во время болезни, особенно при инфекционных патологиях, не рекомендуется, поэтому их лучше оставить дома во избежание осложнений на глаза. Иногда врачи рекомендуют захватить с собой беруши и маску для сна.

