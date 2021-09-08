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Что можно взять с собой в ковидный госпиталь: собираем сумку вместе с врачами

Что можно взять с собой в ковидный госпиталь: собираем сумку вместе с врачами

Захватите пластиковые трубочки, а ноутбук оставьте дома

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Список вещей, которые можно передать пациентам с коронавирусом, тоже ограничен

Список вещей, которые можно передать пациентам с коронавирусом, тоже ограничен

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Несмотря на то, что в целом по стране выявляется все меньше новых случаев ковида, ситуация с заболеваемостью все еще не самая оптимистичная — ежедневно выявляется более 17 тысяч зараженных. А это значит, что существенное число людей продолжает попадать в больницы с течением болезни разной степени тяжести. Госпитализация и так серьезный стресс для многих пациентов, а уж тем более если во время нее возникают проблемы. Так что мы поговорили с медиками, чтобы выяснить, что положить в сумку, когда вы собираете ее в ковидный госпиталь.

Если придется собирать сумку в больницу — проверьте по этому списку, всё ли положили

Если придется собирать сумку в больницу — проверьте по этому списку, всё ли положили

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1

Документы

Это первое, что нужно взять с собой: паспорт или другое удостоверение личности, полис ОМС, СНИЛС. Можно взять и медицинскую карту или выписки из нее, если они у вас есть на руках. Также, если есть, захватите результаты ПЦР-теста и снимок МРТ — это может пригодиться врачам.

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2

Средства личной гигиены

Ничего необычного: зубные щетку и пасту, мыло, шампунь. Пригодятся также влажные салфетки, туалетная бумага, полотенца, расческа. Обязательно возьмите бумажные салфетки — чтобы прикрывать рот, когда кашляете.

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3

Телефон

Мобильные телефоны и другие гаджеты в палате не запрещены, но медики советуют обойтись смартфоном. Технику будет сложно обработать так, чтобы не вынести вирус за пределы красной зоны после выписки, но и совсем без связи будет непросто — близкие ведь переживают, им важно знать о вашем самочувствии, а посещения под запретом. Не забудьте зарядные устройства и наушники, чтобы не мешать другим пациентам. В реанимации телефоном пользоваться нельзя.

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4

Одежда и обувь

Одежда должна быть удобной: халат или спортивный костюм, пижама, нижнее белье, носки. После выписки одежду можно будет забрать домой, но обязательно сразу выстирать при высокой температуре и погладить. Из обуви лучше всего взять резиновые тапочки — их проще всего дезинфицировать.

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5

Аптечка

Казалось бы, лекарства в больнице и так есть. Но если речь идет о каких-то препаратах, которые вы принимаете на постоянной основе, то именно их может не оказаться в отделении — хронических болезней много, лекарства разные, всего не предусмотришь. Обо всём, что вы принимаете или собираетесь принимать, нужно знать врачу — некоторые препараты могут быть несовместимы с лечением, потребуется отмена или коррекция. В случае, если вы принимаете наркотические анальгетики и сильнодействующие психотропные препараты, захватите с собой рецепт на них или его копию.

Обязательно возьмите в палату очки, если у вас есть проблемы со зрением. Пользоваться контактными линзами во время болезни, особенно при инфекционных патологиях, не рекомендуется, поэтому их лучше оставить дома во избежание осложнений на глаза. Иногда врачи рекомендуют захватить с собой беруши и маску для сна.

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6

А что еще?

Чтобы ничего не забывать и записывать рекомендации медперсонала, захватите блокнот с ручкой. Иногда советуют взять индивидуальную посуду, но вообще-то ее выдают и в больнице, в некоторых госпиталях используют одноразовую посуду. Если будете брать, то помните, что посуда должна быть из небьющихся материалов и легко поддаваться дезинфекции. Врачи говорят, что могут пригодиться трубочки для коктейля: пациенты с COVID-19 часто вынуждены лежать в специальной позиции на животе, в таком положении пить без трубочки проблематично.

Что касается продуктов, которые можно взять с собой или попросить в передачке, то больница устанавливает список допустимых продуктов, и максимальный вес для каждого из них можно узнать в больнице. Нельзя передавать продукты заводского изготовления без указания срока годности, блюда домашнего приготовления, газированные напитки, консервы, мясные и колбасные изделия, грибы, салаты, а также скоропортящиеся продукты — мороженое, торты, пирожные, соленую рыбу, морепродукты. Если вы собираете передачку, то в пакет нужно вложить записку с ФИО пациента, номерами отделения и палаты, а также опись продуктов и вещей.

Запрещено передавать табачные изделия, спички, зажигалки, алкоголь и электронагревательные приборы (фен, чайник, утюг). Книги, газеты и журналы передать можно, но обратно их уже не вернут, чтобы не выносить вирус за пределы красной зоны.

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