«Людей с ковидом некуда девать». Репортаж из-за шторки, которой отделили красную зону от очереди в поликлинику

Когда заболеваемость пневмонией пойдет на спад, «функционирование дополнительного инфекционного отделения будет прекращено и [оно будет] перепрофилировано в терапевтическое отделение с обычным режимом работы», — обещает замглавы администрации Донецка по социальным вопросам Оксана Забабурина. Решение открыть в одном здании с поликлиникой инфекционный стационар донецкие власти считают «всесторонне взвешенным и абсолютно правильным».

Примут ли в Минздраве решение, которое считают правильным местные жители, — открыть ковидный госпиталь — пока неизвестно. Юрист ЦГБ Сергей Толстопятов говорит, что такие разговоры ведутся. Так ли это и когда жителям Донецка ждать госпиталя, корреспонденту 161.RU в Минздраве Ростовской области не ответили. Ясно одно, что регион входит в пятерку лидеров по смертности от ковида. После Москвы, Санкт-Петербурга и Свердловской области и Краснодара. Здесь умерло от коронавируса 6126 человек. Почему при такой ситуации больным не ставят диагноз, чтобы не давать лекарства и не класть в больницу, непонятно.

Неужели это типичная ситуация для страны?



Не от хорошей жизни

— В России вообще часто не выдают положенные пациентам бесплатные лекарства, — подтверждает Семен Гальперин, президент «Лиги защиты врачей».



— Это общая проблема системы здравоохранения. Оптимизация прошла. Везде так, — говорит Гальперин.



— Донецкий стационар в одном корпусе с поликлиникой — тяжелый случай, — считает Николай Прохоренко, первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением.

Работать без СИЗов врачам опасно. Но длительное ношение костюмов — тяжелое испытание. Облегчает ситуацию то, что процент людей с антителами среди медработников — один из самых высоких в России. Многие уже переболели или привились.



— Такая ситуация быть не должна, но это не от хорошей жизни. Должны быть нормальные, приспособленные под каждый вид медпомощи здания. А у нас износ медицинских зданий в 2019 году был более 60%. Сейчас степень износа — процентов 70, — говорит Прохоренко.



Он считает, что в пандемию нарушают немало правил и медики прежде всего.



— Ситуацию с пандемией можно сравнить с войной. Сейчас медики на фронте, а военные решения не соответствуют нормам гражданской жизни. Другой вопрос, что многие годы, если не десятилетия, на здравоохранение выделяли крайне мало государственных средств. Конечно, инфраструктура и оснащение больниц в глубинке оставляют желать лучшего, — добавил Прохоренко.



Инфекционные блоки строят отдельно специально для того, чтобы обезопасить людей, напомнил Александр Саверский, президент общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов».

