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Новосибирские врачи из клиники Мешалкина снялись в передаче Первого канала

Пациентке пересадили донорское сердце

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Передача с участием сибиряков вышла в эфир на утром, 5 сентября

Передача с участием сибиряков вышла в эфир на утром, 5 сентября

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Новосибирские врачи из Мешалкина снялись в передаче Первого канала

Новосибирские врачи поучаствовали в съемках передачи «Здоровье с Еленой Малышевой» на Первом канале.

В новом выпуске снялись врач-кардиолог Алексей Кургузов и заведующий отделением анестезиологии-реанимации для взрослого населения Игорь Корнилов. Ведущая Елена Малышева пригласила медиков обсудить историю пациентки Татьяны, которая попала на лечение в Центр с жизнеугрожающим нарушением работы сердца.

— На фоне гибели сердечной мышцы неизвестной этиологии у женщины критически снизилась насосная функция сердца и развилась полиорганная недостаточность. Мультидисциплинарная команда специалистов боролась за жизнь женщины больше месяца. Спасением для пациентки стала трансплантация органа, — сообщили в пресс-службе клиники Мешалкина.

Программа с участием новосибирцев вышла в эфир в это воскресенье, 5 сентября, на Первом канале, в 08:10 (по нск).

— Наша первая история — это шок. Стройная красивая женщина пошла в ресторан. Сразу после ей становится плохо — острейшая кишечная инфекция. Когда ее привозят в инфекционную больницу, оказывается, что кишечный вирус полностью убил сердечную мышцу. Миокардит — воспаление всей мышцы сердца. Шансов выжить не было, — рассказала телеведущая Елена Малышева.

Чтобы Татьяна Манькова не умерла, ее подключили к аппарату искусственного сердца. Этот насос перекачивает кровь вместо собственного сердца до того момента, пока не нашлось донорское сердце. Донор нашелся через 27 дней — согласие на пересадку дал сын. Пациентке провели трансплантацию донорского сердца. Сперва удалили неработающее сердце. Затем женщине установили донорское сердце — доктора несколько часов сшивали все сосуды.

Пациентка, которой пересадили донорское сердце, также приняла участие в съемках

Пациентка, которой пересадили донорское сердце, также приняла участие в съемках

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— У меня просто было ощущение, что я уснула в инфекционной больнице, а утром проснулась. А мне рассказали, что была пересадка сердца. Здесь началось самое страшное — мое сознание отказывалось это понимать. Я была к этому не готова, — рассказала пациентка Татьяна Манькова.

Елена Мылышева назвала клинику Мешалкина одним из самых лучших центров в стране.

Также участником шоу «Голос 60+» на Первом канале стал 61-летний житель Новосибирска Андрей Забродский. Слепое прослушивание записывали неделю назад, 28 августа. Исполнение песни «Ты или я» группы «Машина времени» получилось эффектным — сибиряк уверенно держался на сцене и покорил своим голосом всех судей и зрителей. Музыкант рассказал НГС, почему пошел в команду к Олегу Газманову и чего ждет от шоу.

Редакция НГС выпустила документальный фильм о том, как устроена трансплантация органов в России, существует ли черный рынок и почему умирают тысячи людей. Посмотрите его здесь.

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Елена МалышеваКлиника МешалкинаПервый канал
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