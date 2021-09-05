Новосибирские врачи из клиники Мешалкина снялись в передаче Первого канала

Новосибирские врачи поучаствовали в съемках передачи «Здоровье с Еленой Малышевой» на Первом канале.

В новом выпуске снялись врач-кардиолог Алексей Кургузов и заведующий отделением анестезиологии-реанимации для взрослого населения Игорь Корнилов. Ведущая Елена Малышева пригласила медиков обсудить историю пациентки Татьяны, которая попала на лечение в Центр с жизнеугрожающим нарушением работы сердца.

— На фоне гибели сердечной мышцы неизвестной этиологии у женщины критически снизилась насосная функция сердца и развилась полиорганная недостаточность. Мультидисциплинарная команда специалистов боролась за жизнь женщины больше месяца. Спасением для пациентки стала трансплантация органа, — сообщили в пресс-службе клиники Мешалкина.