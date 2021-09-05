Новосибирские врачи из клиники Мешалкина снялись в передаче Первого канала

Новосибирские врачи из Мешалкина снялись в передаче Первого канала
Новосибирские врачи поучаствовали в съемках передачи «Здоровье с Еленой Малышевой» на Первом канале.
В новом выпуске снялись врач-кардиолог Алексей Кургузов и заведующий отделением анестезиологии-реанимации для взрослого населения Игорь Корнилов. Ведущая Елена Малышева пригласила медиков обсудить историю пациентки Татьяны, которая попала на лечение в Центр с жизнеугрожающим нарушением работы сердца.
— На фоне гибели сердечной мышцы неизвестной этиологии у женщины критически снизилась насосная функция сердца и развилась полиорганная недостаточность. Мультидисциплинарная команда специалистов боролась за жизнь женщины больше месяца. Спасением для пациентки стала трансплантация органа, — сообщили в пресс-службе клиники Мешалкина.
Программа с участием новосибирцев вышла в эфир в это воскресенье, 5 сентября, на Первом канале, в 08:10 (по нск).
— Наша первая история — это шок. Стройная красивая женщина пошла в ресторан. Сразу после ей становится плохо — острейшая кишечная инфекция. Когда ее привозят в инфекционную больницу, оказывается, что кишечный вирус полностью убил сердечную мышцу. Миокардит — воспаление всей мышцы сердца. Шансов выжить не было, — рассказала телеведущая Елена Малышева.
Чтобы Татьяна Манькова не умерла, ее подключили к аппарату искусственного сердца. Этот насос перекачивает кровь вместо собственного сердца до того момента, пока не нашлось донорское сердце. Донор нашелся через 27 дней — согласие на пересадку дал сын. Пациентке провели трансплантацию донорского сердца. Сперва удалили неработающее сердце. Затем женщине установили донорское сердце — доктора несколько часов сшивали все сосуды.
— У меня просто было ощущение, что я уснула в инфекционной больнице, а утром проснулась. А мне рассказали, что была пересадка сердца. Здесь началось самое страшное — мое сознание отказывалось это понимать. Я была к этому не готова, — рассказала пациентка Татьяна Манькова.
Елена Мылышева назвала клинику Мешалкина одним из самых лучших центров в стране.
Также участником шоу «Голос 60+» на Первом канале стал 61-летний житель Новосибирска Андрей Забродский. Слепое прослушивание записывали неделю назад, 28 августа. Исполнение песни «Ты или я» группы «Машина времени» получилось эффектным — сибиряк уверенно держался на сцене и покорил своим голосом всех судей и зрителей. Музыкант рассказал НГС, почему пошел в команду к Олегу Газманову и чего ждет от шоу.
Редакция НГС выпустила документальный фильм о том, как устроена трансплантация органов в России, существует ли черный рынок и почему умирают тысячи людей. Посмотрите его здесь.