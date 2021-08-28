Угрожает жизни ребенка и делает мужчин бесплодными: ответы на главные вопросы о ковиде и беременности от Бориса Бриля

Коронавирусная инфекция не щадит никого, в том числе и беременных, которые порой болеют тяжело и даже попадают в реанимацию. Не так давно люди сдавали кровь для беременной красноярки с ковидом, которая впала в кому, пережила три клинические смерти и сейчас нуждается в постоянных переливаниях крови из-за тяжелого течения болезни. Ребенка молодая мама родила, но раньше срока, на
Есть ли специфическое течение ковида при беременности? Чем он грозит матери и плоду? И почему в России так долго проводят исследования вакцины для применения ее среди беременных? Эти вопросы журналисты NGS24.RU задали постоянному эксперту, врачу, специалисту в области доказательной медицины Борису Брилю. Тем более что Минздрав России вовсю призывает беременных прививаться, называя лучшие сроки для этого и лучшую вакцину. Как заявила главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина, беременным женщинам лучше всего вакцинироваться против коронавируса «Спутником V» после 22-й недели. Минздрав гарантирует безопасность, а люди сомневаются.
— Насколько ковид опасен для беременных?
— В случае заболеваемости ковидом, кроме неврологических и психиатрических последствий, мы говорим о связи с тромбозами. У больных появляются проблемы со свертываемостью крови. В третьем триместре беременности и так возникает увеличение свертываемости крови, и некоторым женщинам прописывают «Клексан», а при данном заболевании риск тромбозов возрастает. Так что повышенные риски однозначно есть.
Еще хочу заметить и предостеречь: температура в течение двух недель — это не признак бактериальной инфекции, не надо хватать все лекарства и пить их, это тоже может быть опасно.
— Может ли ковид отрицательно сказаться на здоровье будущего ребенка?
— Есть виды лекарств, которые негативно влияют на плод и беременность при тяжелом течении, само тяжелое течение — это уже угроза плоду. Бывают выкидыши после ковида, ранние роды, недоношенность. Полностью влияния на сам плод, если болезнь протекла легко и не было нарушений кровоснабжения, не выявлено.
— Можно ли говорить о том, что беременные переносят ковид тяжелее, чем небеременные? Например, как в случае с людьми с сахарным диабетом. Или это некорректное сравнение?
— Это действительно некорректное сравнение: беременные болеют по-разному, и сравнить их с теми, кто страдает диабетом, нельзя. К слову, по поводу диабета: есть прямая зависимость тяжести заболевания от уровня гликолизированного гемоглобина. Грубо говоря, это уровень сахара в крови за три месяца. Если он в общей массе высокий, это предрасполагает к высокому течению.
— Дети, рожденные у мам с ковидом, заражаются от них коронавирусом? Опасно это для них?
— Есть дети, которые рождались и заболевали ковидом, заражаясь от матери, и оказывались в реанимации. Но в общей массе нет того количества ковида, который достаточен для тяжелого течения болезни у ребенка. Заразить ребенка можно уже позже, но ковид для детей всё еще не так опасен, хотя единичные случаи тяжелого течения есть.
— Влияет ли коронавирус на репродуктивную функцию?
— Влияет. В институте им. Сеченова было проведено хорошее исследование, которое было позже опубликовано в авторитетных изданиях, что коронавирус влияет на репродуктивную функцию мужчин — показано однозначное снижение этой функции.
— Что вы думаете о вакцинации беременных от коронавируса? Почему в России беременным приходится так долго ждать, прежде чем им разрешат привиться, и вообще вокруг этого столько осторожности?
— На мой взгляд, такое отношение связано с ограниченным количеством возможностей делать исследования. В США, например, делают исследования, для этого призываются большие группы населения, среди которых в том числе есть и беременные женщины. В России для этого нужно побороть мракобесие и привлечь тех, кто вещает всё подряд без исследований.
По промежуточному исследованию, «Спутник» безопасен, надо также не забывать, что есть идентичная вакцина — «АстраЗенека» (Великобритания), которая уже показала свою безопасность для беременных. Но даже если я так думаю и говорю, пока не закончено исследование, мои слова — это просто слова и ничего больше, не руководство к действию. Неважно, кто говорит, профессор или врач. Важны исследования. Поэтому когда по «Спутнику» и беременности будут законченные исследования, я об этом расскажу.
— Есть ли связь между вакциной и репродуктивной функцией?
— Никакой связи доказано не было. Сейчас в мире привито больше трех миллиардов человек, в Израиле 60% населения, и большая часть — это люди репродуктивного возраста, есть и беременные. Те, кто проходил исследования, уже родили детей. Прошло достаточно времени, это уже не новая прививка.
В нашем прямом эфире есть ответы на вопросы не только про беременность и ковид — с Борисом Брилем мы также обсудили и другие темы. Рекомендуем эфир к просмотру — он, как всегда, получился познавательным.
А в прошлом прямом эфире мы развеяли основные мифы о вакцинации — читайте его расшифровку.