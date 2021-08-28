Угрожает жизни ребенка и делает мужчин бесплодными: ответы на главные вопросы о ковиде и беременности от Бориса Бриля

— Насколько ковид опасен для беременных?

— В случае заболеваемости ковидом, кроме неврологических и психиатрических последствий, мы говорим о связи с тромбозами. У больных появляются проблемы со свертываемостью крови. В третьем триместре беременности и так возникает увеличение свертываемости крови, и некоторым женщинам прописывают «Клексан», а при данном заболевании риск тромбозов возрастает. Так что повышенные риски однозначно есть.

Еще хочу заметить и предостеречь: температура в течение двух недель — это не признак бактериальной инфекции, не надо хватать все лекарства и пить их, это тоже может быть опасно.

— Может ли ковид отрицательно сказаться на здоровье будущего ребенка?

— Есть виды лекарств, которые негативно влияют на плод и беременность при тяжелом течении, само тяжелое течение — это уже угроза плоду. Бывают выкидыши после ковида, ранние роды, недоношенность. Полностью влияния на сам плод, если болезнь протекла легко и не было нарушений кровоснабжения, не выявлено.

— Можно ли говорить о том, что беременные переносят ковид тяжелее, чем небеременные? Например, как в случае с людьми с сахарным диабетом. Или это некорректное сравнение?