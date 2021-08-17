Чем опасен варикоз и что не так с «ортопедической» обувью: четыре причины боли в ногах

1
Причина
№ 1: атеросклероз
Боли в ногах могут быть вызваны сосудистыми проблемами. В таком случае проблема даст о себе знать при нагрузке: если человек не может пройти какое-то расстояние, чтобы не остановиться и не постоять — это сосуды. Проблемы с артериями чреваты довольно серьезными последствиями, которые еще и наступают в короткие сроки.
— Нужно обратить внимание, когда появляется перемежающаяся хромота — когда человек идет, у него возникает боль в ногах и он останавливается, чтобы боль прошла, — говорит врач-терапевт Иван Скороходов. — Это проблема с артериями нижних конечностей — это хирургическая патология, ее нужно немедленно диагностировать и предпринимать меры. Нужно обращаться к врачу быстро, в течение нескольких дней с момента, как она появилась — риски очень высокие, артерия может затромбироваться полностью, и нога откажет.
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2
Причина
№ 2: варикоз
При варикозе и хронической венозной недостаточности часто возникают боли и судороги в икроножных мышцах. Довольно привычное слово «варикоз» на самом деле обозначает довольно опасную болезнь.
— Есть безобидные симптомы вроде отека ног — это более-менее безопасно. Но проблема в том, что варикоз вызывает тромбы, которые могут потом лететь в легкие, что чревато опасными для жизни заболеваниями, — говорит Иван Скороходов. — Для лечения применяют компрессионный трикотаж, противотромботические препараты. Также могут проводить хирургические операции — удаление или абляция, то есть склеивание вен. Все вены на ногах делятся на глубокие, которые лежат рядом с артериями, и подкожные. Противоварикозный трикотаж сжимает подкожные вены, не давая образовываться в них тромбам. Лишняя кровь уходит из них в глубокие вены.
Также при варикозе могут назначать венотоники — они повышают прочность венозной стенки, они используются для того, чтобы вены дальше не расширялись — можно лишь предотвратить появление тромбов.
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3
Причина
№ 3: артроз
Проблемы с суставами врачи ассоциируют, как правило, с возрастом — боль в ногах и хруст в коленях может быть признаком начала износа хряща или повреждения хряща, связанного с деформирующим артрозом.
— У некоторых людей это возникает вследствие активных занятий спортом в молодости и юности, у некоторых это является следствием тяжелой травмы, особенно если это один сустав, это может быть следствием избыточной массы тела, — объясняет травматолог клиники УГМК Алексей Баженов. — Хрящ повреждается у людей с возрастом, он становится менее эластичным в связи с тем, что просто наступают дегенеративные изменения в организме и ткани теряют эластичность. Хрящ коленных суставов постоянно находится под весом тела, поэтому повреждается раньше.
В таких случаях врачи могут рекомендовать пациенту похудеть, если есть лишний вес, заняться плаваньем или скандинавской ходьбой. Иногда могут потребоваться трость или костыли, чтобы разгрузить сустав. Также есть целый ряд инъекций в полость сустава, которые помогают ему обезболиться и получить дополнительное количество питательных веществ. Если всё это не помогает, но артрозные изменения на рентгенограммах выраженные, то может понадобиться замена сустава.
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4
Причина
№ 4: плоскостопие
Боль в ногах часто списывают на неудобную обувь. И в этом есть доля правды. Неправильно подобранная обувь может приводить к судорогам, онемению, а также усугубить состояние опорно-двигательного аппарата в целом. Постоянное ношение каблуков может привести не только к вышеупомянутым проблемам с венами, но и способствовать развитию вальгусной деформации первого пальца стопы, так называемой в народе «косточке». Однако причина боли и дискомфорта может быть и в самой стопе.
— Плоскостопие вызывает боли в ногах, позвоночнике, шейном отделе. Это может ощущаться как при физической нагрузке, так и в неудобной обуви. Ортопедическая обувь — это больше маркетинговый ход, — говорит травматолог-ортопед Илья Олегович Стаценко. — С медицинской точки зрения, ортопедическая обувь — это та, которая корректирует, например, длину конечности. То, что продается в магазинах — это маркетинг. Что касается стелек, в современном мире уже уходят от жесткой коррекции стопы в пользу индивидуальных ортопедических стелек. Идеально, если они сформованы под особенности стопы конкретного человека, учитывая все особенности и даже образ жизни. С помощью индивидуальных стелек создается идеальный баланс мышц всего опорно-двигательного аппарата.
Купив стельки с приставкой «ортопедическая» ― не нужно рассчитывать на ее эффективность и пользу для здоровья. По-настоящему правильные и действительно работающие стельки может подобрать только врач, индивидуально под вашу стопу.
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5
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