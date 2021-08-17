Чем опасен варикоз и что не так с «ортопедической» обувью: четыре причины боли в ногах

Боли в ногах могут быть вызваны сосудистыми проблемами. В таком случае проблема даст о себе знать при нагрузке: если человек не может пройти какое-то расстояние, чтобы не остановиться и не постоять — это сосуды. Проблемы с артериями чреваты довольно серьезными последствиями, которые еще и наступают в короткие сроки.



— Нужно обратить внимание, когда появляется перемежающаяся хромота — когда человек идет, у него возникает боль в ногах и он останавливается, чтобы боль прошла, — говорит врач-терапевт Иван Скороходов. — Это проблема с артериями нижних конечностей — это хирургическая патология, ее нужно немедленно диагностировать и предпринимать меры. Нужно обращаться к врачу быстро, в течение нескольких дней с момента, как она появилась — риски очень высокие, артерия может затромбироваться полностью, и нога откажет.

