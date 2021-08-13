Как понять, что вы в группе риска после ковида: о чём говорит повышение температуры и другие симптомы

— Сейчас специалистами используется собирательный термин «длительный COVID». Он подразумевает, что определенные симптомы у человека сохраняются через длительный промежуток времени после вирусологического выздоровления SARS-CoV-2, — говорит Алексей Кривоногов.



По словам медика, симптомы могут сохраняться непрерывно или рецидивировать, среди них могут появляться новые. Главное — человек должен находиться под наблюдением врачей, потому что сам он может неверно интерпретировать происходящие с ним изменения или вовремя их не заметить.



Когда начинается постковидный синдром

Сегодня врачи всего мира относят все симптомы COVID-19 в первые четыре недели заболевания к острой фазе коронавирусной инфекции.

