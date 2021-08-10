Врачам разрешили не носить противочумные костюмы. Они никого не защищали, или это попытка сэкономить на медиках?

Роспотребнадзор разрешил медикам не носить противочумные защитные костюмы в «красных» зонах больниц. Именно в этих отделениях лежат больные COVID-19. Теперь врачи, работающие с ними, смогут самостоятельно выбирать, надевать им полный защитный комплект или облегченный вариант СИЗа.

Это решение вызвало много вопросов: получается, что врачей всё это время зря мучили неудобными костюмами? Или они действительно необходимы, а медперсонал на передних фронтах борьбы с пандемией теперь ждут массовые заражения? Сеть городских порталов узнает это у Лиги защиты врачей, профсоюза медработников «Действие» и практикующего медика.