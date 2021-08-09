Онкология: больше 5 тысяч новосибирцев с начала года узнали о страшном диагнозе

Новосибирцы чаще всего умирают от рака легкого и молочной железы
Про смертность и выявляемость онкологических заболеваний рассказал главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров.
— За 2021 год мы выявили на 1300 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего онкологические заболевания выявлены у 5390 человек. Из них люди трудоспособного возраста — порядка 1,5 тысячи. Смертность составляет 231 случай на 100 тысяч населения. При этом за последние 10 лет показатель смертности снизился на 45,1%. Это достаточно существенно. И мы видим, что относительно 2020 года этот показатель снизился на 8%. Тенденция к снижению намечена, — рассказал Вадим Захаров.
Всего от рака за первое полугодие этого года умерли 3013 пациентов, в прошлом году за этот же период — 3246 человек.
— На диспансерном учете стоит 81 тысяча пациентов, и всего лишь 30% приходят на диспансерные осмотры к онкологам, — подчеркнул врач. — В структуре смертности рак легкого остается на первом месте — 17% от всех онкологических заболеваний, на втором месте рак молочной железы — порядка 9%, на третьем месте — колоректальный рак. По заболеваемости первое место занимает рак кожи.
Главный онколог региона напомнил, что сейчас идет вакцинация от коронавируса. Онкобольные могут прививаться с разрешения лечащего врача и строго в период, когда человек не готовится к операции, восстанавливается после нее и не получает химиотерапию или лучевую терапию.
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