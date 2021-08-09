Онкология: больше 5 тысяч новосибирцев с начала года узнали о страшном диагнозе

Про смертность и выявляемость онкологических заболеваний рассказал главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров.

— За 2021 год мы выявили на 1300 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего онкологические заболевания выявлены у 5390 человек. Из них люди трудоспособного возраста — порядка 1,5 тысячи. Смертность составляет 231 случай на 100 тысяч населения. При этом за последние 10 лет показатель смертности снизился на 45,1%. Это достаточно существенно. И мы видим, что относительно 2020 года этот показатель снизился на 8%. Тенденция к снижению намечена, — рассказал Вадим Захаров.