36-летний мужчина умер в Новосибирской области от коронавируса

Новосибирский оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти 11 пациентов, самому молодому было 36 лет. Всего за последние сутки заболели еще 190 пациентов.



— Скончались еще одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 36, 63, 64, 67, 72, 82, 83 лет и женщины в возрасте 65, 71, 81, 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2399 человек. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4208 пациентов, в том числе 54 ребенка, — сообщили в оперативном штабе по коронавирусу НСО.

