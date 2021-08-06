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36-летний мужчина умер в Новосибирской области от коронавируса

Всего за сутки умерло одиннадцать пациентов

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Всего за время пандемии в Новосибирске скончались 2399 человек

Всего за время пандемии в Новосибирске скончались 2399 человек

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Новосибирский оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти 11 пациентов, самому молодому было 36 лет. Всего за последние сутки заболели еще 190 пациентов.

— Скончались еще одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 36, 63, 64, 67, 72, 82, 83 лет и женщины в возрасте 65, 71, 81, 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2399 человек. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4208 пациентов, в том числе 54 ребенка, — сообщили в оперативном штабе по коронавирусу НСО.

Всего в области зарегистрировано 53 906 случаев коронавируса. Выздоровели — 45 393 пациента, из них 138 — за последние сутки.

В отделениях реанимации в области находятся 318 человек. На ИВЛ сейчас 42 пациента. Всего в Новосибирской области сделано 2 224 924 теста на коронавирус.

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Министерство здравоохранения Новосибирской области сообщило о еще одном летальном случае среди детей с диагнозом «новая коронавирусная инфекция COVID-19». Он был зарегистрирован в 2020 году, возраст погибшего ребенка — 12 лет.

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