Почему вся семья умерла после прививки от коронавируса «ЭпиВакКороной»? Что говорят врачи и проверяющие

Другой проблемой Мельников назвал неоказание медицинской помощи без вакцинации. Из-за того что люди вовремя не могут обратиться к врачу, им потом необходима экстренная помощь, с которой сейчас большие трудности.



Новая жизнь в маленькой квартире с тетей и двоюродными братьями

У тети девочки, Елены, которая уже оформила опекунство над Ариной, недавно скончался супруг. Женщина одна воспитывает двоих сыновей в возрасте 11 и 13 лет. Теперь с ними еще будет жить 12-летняя племянница. Мельников рассказал журналисту 93.RU, что будет просить администрацию Краснодарского края, чтобы семье дали всевозможные пособия и льготы.



Скорее всего, Арина теперь будет жить в небольшой квартире у тети в поселке Яблоновском. По словам Мельникова, у семьи очень маленькая кухня, а также три небольших комнатки. То есть возможность расселить детей есть, но всё очень скромно.



— Каково ей, одной женщине, воспитывать троих детей? Она, конечно, человек с очень большим сердцем. Далеко не каждый бы пошел на такое. Она Арине и тетя, и крестная мама. Несмотря на все сложности, взяла на себя Арину, — добавил правозащитник.

