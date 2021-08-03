Почему вся семья умерла после прививки от коронавируса «ЭпиВакКороной»? Что говорят врачи и проверяющие

На прошлой неделе стало известно, что у шестиклассницы Арины из станицы Старокорсунская Краснодарского края умерли мама, папа и бабушка. В школе, где учится девочка, начали сбор средств, чтобы помочь вмиг осиротевшему ребенку. Один из родителей одноклассников школьницы рассказал журналистам, что в конце июня вся семья вакцинировалась «ЭпиВакКороной», а через неделю у них поднялась температура, и они почувствовали себя плохо.
Когда об этой истории стало известно всем, Росздравнадзор заявил о начале проверки. С тех пор от ведомства никакой информации нет. Журналист 93.RU разбиралась, что произошло и можно ли избежать повторения трагедии в других российских семьях.
Решили вакцинироваться все вместе
37-летний Михаил, его 36-летняя жена Лали и ее 59-летняя мать Рита жили в станице Старокорсунской. Их дочь Арина училась в шестом классе в школе, расположенной в соседнем хуторе Ленина. Известно, что супруги испытывали проблемы со здоровьем: Михаил и Лали находились на диализе (искусственная очистка крови у пациентов с заболеваниями почек. — Прим. ред.), у бабушки был сахарный диабет.
По данным источника портала 93.RU, этим летом одному из членов семьи нужно было делать операцию по пересадке почки, была необходима госпитализация. Однако в больницу без прививок не пускали. Тогда семья решила вакцинироваться вместе. В конце июня Михаил, Лали, Рита и еще несколько родственников сделали укол вакциной «ЭпиВакКорона» в участковой больнице станицы Старокорсунской.
Сестра Михаила Елена рассказала СМИ, что у брата с женой был медотвод по сахарному диабету. Кроме того, они находились на диализе. Через неделю после прививки все члены семьи слегли с температурой, у всех обнаружили обширное поражение легких. Первой скончалась 36-летняя женщина, следом ее мать, а потом и глава семейства. Сейчас в больнице остаются дедушка и еще одна бабушка.
— Он [Миша] в ковидном госпитале лежал, там сплошные трупы… Я когда справку пришла о смерти получать, там ступеньки, улепленные людьми, которые тоже ждали своих покойников, в тот день что-то в районе 80 их было, — поделилась ужасами Елена.
Возможно, семья заразилась коронавирусом до вакцинации
Несмотря на то что Михаил был в ковидном госпитале, ему официально не подтвердили заболевание. Кроме того, он знал о смерти жены и тещи — в тот момент он находился дома, скорая за ним еще не доехала.
— Может быть, вакцинация проводилась в момент инфицирования. Мы не можем говорить о влиянии вакцины, мы можем говорить о том, что это влияние заболевания. Насколько повлияла вакцинация, я думаю, станет ясно после медицинского расследования, которое всё покажет, — рассказал журналисту 93.RU директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, — плюс наличие огромного количества факторов риска — основание для освидетельствования и осуществления допуска. Помимо осмотра, термометрии, нередко необходимо обследование.
По словам вирусолога, заболевания, которыми страдали погибшие, губительно влияют на иммунную систему. Людям из группы риска, тем более с такими серьезными заболеваниями, которые предполагают тяжелое течение ковида, необходимо полное обследование. Сейчас преждевременно судить о том, что именно стало причиной гибели людей и что способствовало тяжелому течению болезни. Это установит расследование.
По данным источника портала 93.RU, люди действительно могли быть уже заражены при вакцинации. Однако они по какой-то причине не знали или не сообщили врачу о недомогании, потому что были намерены получить справку и попасть на операцию. В дальнейшем болезнь прогрессировала, и, когда семья обратилась к медикам, было уже поздно.
Отметим, что перед вакцинацией пациенты заполняют несколько документов о добровольном согласии на прививку. В них необходимо указать все симптомы, которые вы испытывали в течение 14 дней: повышение температуры, боль в горле, потерю обоняния, насморк, кашель и другие. Также в бумагах нужно указать все хронические и иные заболевания. После этого, как правило, пациент общается с врачом, который и подписывает согласие.
Но до сих пор неизвестно, что погибшие написали в добровольном согласии и осматривали ли их врачи перед прививкой.
Вакцины разные — кому можно, кому нельзя
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников прилетел в Краснодар и встретился с сестрой погибшего Михаила Еленой. Женщина сейчас забрала к себе племянницу Арину и оформила опекунство.
Мельников рассказал журналисту 93.RU, что покойная Лали должна была делать операцию. Однако сначала ей сказали сделать прививку. У Михаила тоже была необходимость плановой медпомощи из-за диализа. Бабушка Рита с диабетом и еще два дедушки решили сделать прививку за компанию.
— Проблема в том, что у нас сахарный диабет был включен изначально в противопоказания к вакцинации. Потом это противопоказание сняли. На мой взгляд, возникает первый вопрос: наверное, нужно более внимательно посмотреть на список возможных противопоказаний к вакцинации. Этот вопрос требует проработки.
Нельзя утверждать, что у людей не выдержал иммунитет из-за вакцины. Однако случившееся вызывает предположения, что это тоже возможно. По мнению секретаря ОНК Москвы, семья не стала бы скрывать симптомы заражения коронавирусом и ОРВИ, если бы они инфицировались до прививки. Другой вопрос, если заболевание протекало бессимптомно.
— По-хорошему, должно быть полноценное обследование. У многих профессионалов такое мнение, что должны смотреть и первично обследовать.
Директор ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» Роспотребнадзора (ГНЦ ПМБ), академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Иван Дятлов объяснил журналисту 93.RU, что вакцины разные, и нужно изучать показания:
— Вакцины разные, есть ограничения кому можно, кому нельзя. От «ЭпиВакКороны» не будет никаких последствий. Но всё равно людям с тяжелыми хроническими заболеваниями, которые нарушают гомеостаз и функционирование организма, им вакцины противопоказаны любые.
Касаемо ситуации, случившейся в Краснодаре, ученый считает, что в каждом случае надо разбираться, у кого какое было заболевание. По его мнению, если у людей были ограничения для вакцинации, то у них должен был быть медотвод.
— Если у них операция предполагалась, то, конечно, не нужно было вакцинироваться. Но я не знаю, нужно изучать подробнее и смотреть противопоказания к вакцине. В больницу сейчас всех принимают только с вакцинацией, потому что это опасно. Можно занести инфекцию, и все заразятся.
Другой проблемой Мельников назвал неоказание медицинской помощи без вакцинации. Из-за того что люди вовремя не могут обратиться к врачу, им потом необходима экстренная помощь, с которой сейчас большие трудности.
Новая жизнь в маленькой квартире с тетей и двоюродными братьями
У тети девочки, Елены, которая уже оформила опекунство над Ариной, недавно скончался супруг. Женщина одна воспитывает двоих сыновей в возрасте 11 и 13 лет. Теперь с ними еще будет жить 12-летняя племянница. Мельников рассказал журналисту 93.RU, что будет просить администрацию Краснодарского края, чтобы семье дали всевозможные пособия и льготы.
Скорее всего, Арина теперь будет жить в небольшой квартире у тети в поселке Яблоновском. По словам Мельникова, у семьи очень маленькая кухня, а также три небольших комнатки. То есть возможность расселить детей есть, но всё очень скромно.
— Каково ей, одной женщине, воспитывать троих детей? Она, конечно, человек с очень большим сердцем. Далеко не каждый бы пошел на такое. Она Арине и тетя, и крестная мама. Несмотря на все сложности, взяла на себя Арину, — добавил правозащитник.
Журналист 93.RU связался с представителем школьного совета Галиной, которая организовала сбор средств для помощи семье. Она подтвердила, что девочка сейчас живет с тетей, оформившей опекунство. О состоянии дедушки пока ничего неизвестно, по последним данным, он находится в реанимации.
В пресс-службе администрации края журналисту 93.RU уточнили, что сейчас Росздравнадзор проводит проверку:
— Они собирают всю информацию о том, как развивалась ситуация, и будут делать выводы о причинах и всех аспектах. Поэтому прокомментировать смогут только в этом ведомстве. Мы сами очень ждем результатов.
Сеть городских порталов следит за ситуацией.