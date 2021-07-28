С QR-кодом и без: чем отличаются прививочные сертификаты и почему они друг друга не заменят

Сейчас в России есть общий прививочный сертификат и сертификат о вакцинации от коронавируса. Как вы догадались, это два разных документа.

Прививочный сертификат — это один из документов, где есть данные обо всех прививках человека в течение жизни. Он выдается на руки для предъявления по месту требования. Сертификат оформляется по форме 156/у-93 и выглядит, как правило, как синяя книжечка. Информация также хранится в амбулаторных картах, журналах учета и картах профилактических прививок. Во все эти документы вписывают дату введения препарата, название препарата, номер серии, дозу, контрольный номер, срок годности, характер реакции на введение. Сертификат полагается каждому гражданину России, но получать его необязательно.

Сертификат о вакцинации от коронавируса или перенесенном COVID-19 — это электронный документ с QR-кодом, который приходит вам в личный кабинет на «Госуслугах». Сертификат привитого действует год, переболевшего — полгода. Можно получить сертификат с QR-кодом при отрицательном результате ПЦР-теста, но только на 72 часа.