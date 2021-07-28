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С QR-кодом и без: чем отличаются прививочные сертификаты и почему они друг друга не заменят

С QR-кодом и без: чем отличаются прививочные сертификаты и почему они друг друга не заменят

Старый документ всё равно останется востребован

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Отчитываться о вакцинации приходится уже далеко не первый год

Отчитываться о вакцинации приходится уже далеко не первый год

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В последние полгода в России, да и во всем мире, обсуждался вопрос введения специальных ковид-паспортов для привитых и переболевших. В некоторых странах их действительно ввели — так, например, поступил Израиль (правда, уже их отменил), а недавно и Евросоюз. В России тоже действует своеобразный ковидный паспорт — сертификат с QR-кодом, который приходит в личный кабинет на «Госуслугах». Впрочем, для нас документ о вакцинации не такая уж и новинка — в стране давно действуют специальные прививочные сертификаты. Разбираемся зачем они нужны.

1

Не запутайтесь в терминах

Сейчас в России есть общий прививочный сертификат и сертификат о вакцинации от коронавируса. Как вы догадались, это два разных документа.

Прививочный сертификат — это один из документов, где есть данные обо всех прививках человека в течение жизни. Он выдается на руки для предъявления по месту требования. Сертификат оформляется по форме 156/у-93 и выглядит, как правило, как синяя книжечка. Информация также хранится в амбулаторных картах, журналах учета и картах профилактических прививок. Во все эти документы вписывают дату введения препарата, название препарата, номер серии, дозу, контрольный номер, срок годности, характер реакции на введение. Сертификат полагается каждому гражданину России, но получать его необязательно.

Сертификат о вакцинации от коронавируса или перенесенном COVID-19 — это электронный документ с QR-кодом, который приходит вам в личный кабинет на «Госуслугах». Сертификат привитого действует год, переболевшего — полгода. Можно получить сертификат с QR-кодом при отрицательном результате ПЦР-теста, но только на 72 часа.

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2

Отметки о каких прививках должны быть в прививочном сертификате?

В документ вносят данные о каждой вакцинации. В России действуют специальные национальные календари профилактических прививок — как обязательных, так и по эпидемическим показаниям. К первому списку относятся вакцинации до 18 лет: там и коклюш, и полиомиелит, и гепатит B — список довольно длинный. Второй список предлагает вакцинировать не всех подряд, а только группы риска: например, ветеринарам нужна прививка от бешенства, а работникам скотобоен — от сибирской язвы.

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3

А отказаться от прививок можно?

Все прививки делают только в случае, если у человека нет противопоказаний — они тоже регламентированы специальным документом Минздрава. Например, при аллергии на пекарские дрожжи нельзя прививаться от гепатита B. Можно и просто так отказаться: вакцинация — дело добровольное.

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4

И ничего мне за это не будет?

Во-первых, вы можете заболеть, причем довольно тяжелыми заболеваниями. Во-вторых, можете столкнуться с рядом ограничений. По закону без вакцинации вас не выпустят в страны, пребывание в которых в соответствии с международными медико-санитарными правилами либо международными договорами Российской Федерации требует конкретных профилактических прививок. Также без прививок не берут на работу, которая связана с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Перечень таких работ утверждается специальным постановлением правительства. Среди них, например, все сотрудники образовательных учреждений.

В обучении, кстати, тоже могут отказать, но временно и только в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий. В этой же ситуации имеют право не принять в оздоровительные учреждения — например, в санаторий или детский лагерь.

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5

Как получить прививочный сертификат?

Получить прививочный сертификат можно в инфекционном кабинете своей поликлиники. Правда, если прививались вы в другом месте, придется подтвердить это справками. Зато в следующий раз в сертификат просто впишут новую строчку — со всеми данными об очередной вакцинации или ревакцинации.

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