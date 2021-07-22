Известный академик-вирусолог рассказал, кому не надо ставить прививку от COVID-19

— Можно ли оценить интенсивность клеточного иммунитета после перенесенной инфекции или прививки?



— Иммунитет после заболевания сохраняется не полгода и даже не год. Диагностические системы для оценки клеточного иммунитета в мире существуют, но пока они очень дороги. Не знаю, может быть, в скором времени они появятся и у нас.



— Как быть с ревакцинацией, тем более если иммунитет после прививки не отличается такой напряженностью, как после инфекции?

