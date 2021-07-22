Известный академик-вирусолог рассказал, кому не надо ставить прививку от COVID-19

Вакцинация от коронавируса вызывает массу вопросов: нужно ли прививаться переболевшим, как долго сохраняется иммунитет и как часто можно делать повторные прививки. Мы поговорили с российским вирусологом, научным руководителем НИИ вакцин и сывороток имени
— Виталий Васильевич, с каждым днем у нас становится всё больше вакцинированных против
— Сейчас прививаться идут все подряд, многих людей просто заставляют работодатели. При этом непривитой остается группа риска. Если мы признали безопасность и говорим об эффективности прививок, то поликлиники должны были в первую очередь организовать работу по вакцинации группы риска. Проанализировать количество пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и привить их.
Прививки сейчас ставят и тем, кто переболел, при этом часто не анализируется, когда человек болел, в легкой или тяжелой форме.
— Но уровень антител, тем не менее, падает, и говорят, что через шесть месяцев после болезни всё равно надо прививаться.
— Вирус, который вызвал пандемию, называется SARS-CoV-2. SARS расшифровывается как «тяжелый острый респираторный синдром». Одна из разновидностей этого вируса уже вызывала эпидемию в Азии
Да, есть исследования, и мы это видим на практике, когда с течением времени падает уровень защитных антител. Но дело в том, что иммунитет — это не только антитела, которые относятся к гуморальному звену. Еще есть клеточное звено иммунитета. Это
— Можно ли оценить интенсивность клеточного иммунитета после перенесенной инфекции или прививки?
— Иммунитет после заболевания сохраняется не полгода и даже не год. Диагностические системы для оценки клеточного иммунитета в мире существуют, но пока они очень дороги. Не знаю, может быть, в скором времени они появятся и у нас.
— Как быть с ревакцинацией, тем более если иммунитет после прививки не отличается такой напряженностью, как после инфекции?
— Что касается ревакцинации каждые полгода, то не все вакцины можно применять так часто. Например, вакцина «
— То есть для ревакцинации после «
— Да, лучше использовать вакцины «КовиВак» или «ЭпиВакКорона».
— Очень много было разговоров и отрицательных мнений относительно последней вакцины. Вы с ними согласны?
— Здесь не всё однозначно. Во-первых, я уже сказал о том, что есть клеточное и гуморальное звено иммунитета, и если привычными методами мы не видим антител к
— Можно ли что-то определенное сказать о различной эффективности трех российских вакцин против коронавируса и сравнить их с зарубежными? И стоит ли нам ждать, что импортные вакцины станут доступны в России?
— Взаимное признание вакцин между разными странами, я думаю, произойдет. Это нужно для летчиков, моряков, дипломатов, водителей-дальнобойщиков. И зарубежные вакцины рано или поздно в России зарегистрируют, но пока данные об их эффективности сопоставимы с нашими вакцинами. В любом случае у любой вакцины нет стопроцентной эффективности, как и безопасности.
— В связи с вопросом о безопасности вакцин давайте поговорим о детях. Возможно, их вакцинация против коронавируса начнется уже в сентябре. Родители переживают, потому что дети не все прививки переносят хорошо и государство может пойти на то, чтобы так или иначе сделать вакцинацию детей обязательной — например, запретить непривитым посещать школы и садики.
— Не нужно трогать детей, я считаю, а также беременных и кормящих женщин. Вакцины действительно пока до конца не изучены, и большого смысла в такой вакцинации я не вижу. То, что дети являются разносчиками инфекции, это не доказано. В то же время, если мы массово привьем взрослых, то, собственно, кому дети будут разносить вирус?
— Но появляется информация о том, что часть детей тяжело переносят
— Да, к сожалению, такие случаи есть. Но, как правило, это дети с тяжелыми заболеваниями — аутоиммунными, онкологическими, с тяжелым сахарным диабетом. Чаще всего таких детей не прививают вообще ни от чего, и от коронавируса их тоже бы не стали прививать.
— Вакцинация в торговых центрах, где собираются огромные очереди, в поликлиниках, где заболевшие контактируют с пришедшими на прививку, — насколько это может быть опасно для прививающихся?
— Будут разговоры — мол, поставили прививку и заболели. Потом остальные с подозрением будут относиться к вакцинации, а она в России и так проходит непросто. Потоки прививающихся и заболевших пациентов должны быть максимально разведены. Это нужно в том числе и для того, чтобы вокруг темы вакцинации не формировался негатив из-за того, что кто-то поставил прививку и сразу же заболел, тем более если человек заболел тяжело.
— Есть обратные случаи, когда человек пришел на прививку уже больным или переболел совсем недавно, а сейчас, например, его начальство заставило или он срочно собрался в отпуск. Чем это может быть чревато?
— Есть такое понятие — антителозависимое усиление инфекции. Это когда у человека уже начал формироваться иммунный ответ на заболевание, и он в этот момент ставит прививку. Здесь течение инфекции может оказаться действительно тяжелым и непредсказуемым, поэтому я категорически против принуждения к вакцинации, когда решение о прививке принимает не врач, а начальник или сам пациент.
— Имеет ли смысл в таком случае перед вакцинацией сдать анализ на антитела к вирусу?
— Думаю, да. Хотя бы для того, чтобы убедиться в том, что сейчас у человека нет острой стадии инфекции. Ведь многие ее переносят бессимптомно или с минимальными изменениями самочувствия. Но тесты это дорогие, и бесплатно их вряд ли будут делать. По своему желанию за свои деньги — да, определенный смысл есть.
— Еще хотели обсудить проблему повторно заболевших. Люди болеют второй, иногда третий раз. Это подтверждается результатами ПЦР-мазка из носоглотки и приростом антител. Как всё это можно объяснить, если, как вы сказали, иммунитет после перенесенной инфекции достаточно долгосрочен?
— Смотрите: в мире сейчас переболели уже около 350 миллионов человек. Если бы хотя бы часть из них заболела повторно, то это снова были бы миллионы случаев. Я считаю, что случаи с приростом антител и даже выявлением вируса при ПЦР относятся к хроническому течению коронавирусной инфекции у людей с нарушением иммунного ответа. О достоверно подтвержденных случаях инфекции пока информации нет. И я еще раз хочу напомнить, что после перенесенного заболевания формируется хороший уровень иммунной защиты.
— У России в связи с этим может быть свой путь — мы больше переболеем, но защита против вируса будет лучше?
— Это вариант не самый приятный, но теоретически — да.
— В заключение: массовая экстренная вакцинация — спасет ли она нас?
— Существует мнение ученых о том, что высокое давление на вирус, которое мы оказываем массовой вакцинацией, может привести к его мутации и появлению тех форм вируса, на которые прививки не будут действовать. Я думаю, что делать сейчас упор на одну только вакцинацию неверно. Должен быть еще разумный подход к проведению массовых мероприятий и соблюдению масочного режима.