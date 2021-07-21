Переболевшим COVID-19 нужно прививаться через полгода: откуда взялся этот срок?

Согласно указаниям Минздрава и Роспотребнадзора, прививаться от коронавируса нужно даже уже переболевшим COVID-19. Причем сроки устанавливаются такие же, что и для тех, кто ревакцинируется после предыдущей прививки — через полгода. Мы изучили документы и поговорили с врачами, чтобы понять почему установлен именно такой срок.
Все правила прививочной кампании описаны в специальном документе Минздрава, устанавливающем порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19. Документ ссылается на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которая разделяет вакцинацию на «рутинную» и «экстренную». У нас пока «экстренная» — с учетом эпидситуации. Она предполагает как раз вакцинацию через полгода после болезни или предыдущей прививки.
— На основе того, что мы сейчас пока знаем в несколько предварительной форме о коронавирусной инфекции и о применении вакцин в условиях пандемии, сейчас принимается положение, что после вакцинации через полгода делать ревакцинацию и после того, как человек переболел [COVID-19] тоже где-то через полгода его вакцинировать, — говорит вирусолог Анатолий Альтштейн. — Это для повышения иммунитета и защиты от новых возникающих штаммов. Шесть месяцев — это пока ориентировочно, приблизительная прикидка.
Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина «Спутник V».
В документе Минздрава говорится, что устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у переболевших сохраняется в среднем в течение шести месяцев после перенесенной инфекции с постепенным его угасанием к 9–12 месяцам.
— В данном случае мы должны получить с запасом гарантию: подавляющая часть вакцинированных сохранит иммунный ответ как минимум в течение шести месяцев, — объясняет иммунолог Николай Крючков. — Известно, что примерно у 10% людей после болезни антитела не вырабатываются в достаточном количестве, то есть они как бы есть, но их недостаточно, чтобы тест-системы уловили. Еще где-то у 25% в течение полугода антитела пропадают, то есть суммарно это 35%. И только у оставшихся 65% антитела в достаточной степени сохраняются после шести месяцев. Антительное тестирование не является обязательным массовым, поэтому, чтобы не оставить без защиты где-то треть людей, был установлен именно такой срок.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.
Он говорит, что девять месяцев, скорее всего, оптимальный период до ревакцинации или вакцинации после перенесенного заболевания — больше, чем для половины взрослых людей. Однако исследования не показали, что от сокращения этого периода может быть какой-то вред.
Минздрав рекомендует прививаться именно раз в полгода, даже если после предыдущей вакцинации или перенесенного заболевания антитела не обнаружились. Но запрета привиться раньше, через четыре или пять месяцев, в документах нет. А вот если человек прошел уже две вакцинации (или переболел, а потом еще и прививку сделал), но так и не выработал антитела, то его нужно нужно детально обследовать на наличие иммунодефицита.
К «рутинной» вакцинации можно будет переходить, когда достигнем уровня коллективного иммунитета — она позволяет прививаться планово раз в год, но желающие могут прививаться и каждые шесть месяцев. Отсчитывать срок также будут от предыдущей прививки или перенесенного COVID-19.
— Это очень условно на самом деле, что через год потом будет — этого пока никто не знает, — говорит Крючков. — Речь идет о том, что сейчас, в период пандемии, одни условия, а после пандемии — другие. Это связано с разным риском заразиться по умолчанию, он очень отличается в пандемию и более спокойные периоды, соответственно «требования» к специфическому иммунитету тоже разные.
Анатолий Альтштейн тоже пока не уверен в том, как будет проходить «рутинная» вакцинация. Сейчас есть примерная схема, в которую могут быть внесены изменения. Однако он допускает, что по крайней мере в ближайшие несколько лет придется прививаться каждый год. Подробнее о ревакцинации от коронавирусной инфекции можно прочитать в этом материале.