Переболевшим COVID-19 нужно прививаться через полгода: откуда взялся этот срок?

Согласно указаниям Минздрава и Роспотребнадзора, прививаться от коронавируса нужно даже уже переболевшим COVID-19. Причем сроки устанавливаются такие же, что и для тех, кто ревакцинируется после предыдущей прививки — через полгода. Мы изучили документы и поговорили с врачами, чтобы понять почему установлен именно такой срок.



Все правила прививочной кампании описаны в специальном документе Минздрава, устанавливающем порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19. Документ ссылается на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которая разделяет вакцинацию на «рутинную» и «экстренную». У нас пока «экстренная» — с учетом эпидситуации. Она предполагает как раз вакцинацию через полгода после болезни или предыдущей прививки.

