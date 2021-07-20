«Хочу живу, хочу сдохну»: гитарист «Чайфа» Владимир Бегунов — о COVID-19 и антипрививочниках

Число заболевших растет в стране каждый день. Ситуация всё хуже, а до коллективного иммунитета нам по-прежнему далеко.
Сеть городских порталов решила запустить цикл материалов, в которых известные россияне будут рассказывать о том, как они столкнулись с коронавирусом, что думают о ситуации с вакцинацией и готовы ли привиться сами.
Герой первого выпуска — гитарист и один из основателей группы «Чайф» Владимир Бегунов, который еще в первую волну переболел коронавирусом.
О своей болезни и ее последствиях
Практически ровно год, как я переболел. Мы с супругой заболели в конце июня — середине июля 2020 года. Болячка-то реально хреновая. Месяц жизни ты отдаешь, и всё равно неизвестно, выкарабкаешься ты или нет.
Мне по большому счету повезло. Тогда и медицина была не так загружена.
Самое ужасное, что пневмония мгновенно развивается. Мы с женой одновременно болели, она вот как-то по легкому варианту прошла, я уже пожестче, потому что меня пневмония цепанула. И то я считаю, что мы хорошо отделались.
Изменения в организме после болезни, безусловно, есть. Здоровье вроде как вернулось, но долгое время была усталость, сонливость... Но COVID-19 всех по-разному бьет. Эта болячка такая, грустная. Бесследно она не проходит. Раньше я в хоккей играл, а сейчас перестал — дыхалки не хватает. И это с учетом того, что у меня было небольшое поражение легких — 15%. Я бы хотел сейчас проверить, в каком они состоянии, но медицина сейчас слишком загружена.
О новых штаммах COVID-19
Сейчас пошла какая-то новая форма коронавируса, процент смертности увеличился в разы. А люди всё игнорируют.
Даже врачи говорят, что что-то непонятное происходит: человек поступает с первой — второй стадией, а потом мгновенно до третьей — четвертой доходит. А если человек попадает на ИВЛ, то в большинстве случаев это в общем-то приговор.
У меня сын переболел, совсем недавно выписали. У него совсем другая была система лечения, ему и от образования тромбов что-то кололи.
Очень много опасностей и всяких последствий.
О вакцинации и антипрививочниках
Сейчас мир разделился на две половины: тех, кто терял близких людей и верит в коронавирус, и тех, кто до сих пор ерундой занимается и считает, что это просто грипп. Раз вылеченных много, значит ерунда.
Я категорический сторонник прививок и считаю, что «фашизм» в этих делах применим. Мы ведь не зря в свое время корь и полиомиелит победили. А победили как — жестко прививаясь.
Когда говорят, что вакцинация — это насилие над личностью, я не согласен.
И самый главный аргумент в сторону противников — пример Израиля. Кто как не евреи заботятся о своем здоровье и своих детях? Если вся страна в едином порыве кинулась делать прививки, это о многом говорит.
Понятно, что мы не учимся на чужих ошибках, но есть мудрые нации, которые с пониманием относятся. У нас же люди играют в какие-то бирюльки и думают, что их это не коснется. А потом уходят их родные и близкие.
Классический пример — на чужих ошибках не учимся, а по граблям ходим строевым маршем. Глядя на этих святых людей, которые второй год ходят в этих космонавтских костюмах, в которых ни дышать, ни в туалет сходить невозможно, а после этого обвинять еще русскую медицину — сволочи и предатели так делают. Готов говорить жесткими формулировками, потому что всё правда очень серьезно.
Я понимаю, что есть мнения из серии — я хозяин своей жизни, хочу живу, хочу сдохну.
Некоторые считают, что их это не коснется. Динозавры тоже не верили, что вымрут.
Мы с женой сдавали анализы, антитела были, но мы все-таки решили привиться. Первым компонентом уже укололись 6 или 7 июля, после отпуска шарахнем вторую. У меня после первого укола дико болело плечо на второй день и сонливость была, но мы с женой решили, что нам лень что-то с этим делать, так что мы в деревне просто провалялись, телевизор посмотрели. Ну ничего. Живой, здоровый. Всё нормально.
Я как считаю — если есть хоть маленький процент, что это помогает, значит, надо этим пользоваться.
Ответственность за себя и за своих близких надо иметь. Позиция «пусть оно будет как будет» — неправильная.
Я сейчас тупо боюсь некоторых вещей. Стою на набережной, а там люди ходят, все забили на маски — пугает. Судя по тому, что я общался с сыном и не заразился, антитела уже сработали. Потому что по логике вещей я должен был заболеть. То ли Бог бережет, то ли антитела, то ли все вместе.
Слава богу, сына вылечили, но урок был хороший. Самое ужасное, что он только сказал нам, что тоже хотел бы уколоться, и практически сразу заболел.
Про решения властей во время третьей волны
Понимаю, что власти взяли курс, чтобы люди с ума не сходили. Все эти облегчения... Это странно, но, с другой стороны, я понимаю, что экономика просто не выдержит. Если сейчас объявить локдаун, всё рухнет. Уровень жизни не у всех позволяет справиться [с самоизоляцией].
Глядя на Москву — тоже много смешного. Ты вроде и борешься, гранатами размахиваешь... А потом раз, и гранату себе в окоп.
Второй момент — если ты запрещаешь, запрещай всем. Надо тогда жестче быть. Фестивали поотменяли, а «Алые паруса проводят». У людей кроме озлобления это ничего не вызывает. У них полное ощущение, что власть — это какие-то идиоты. Но это же не так, там есть нормальные люди. Но иногда руки опускаются и думаешь: «Что ж вы творите?».
Мы и так все умрем, но запрещайте всем. Вот о чем речь.
Летом, когда солнышко светит, трава зеленеет, так вообще у всех ощущение, что никакого коронавируса нет, и раз мы микробов не видим, значит, их нет.
Причем распространяют бред и сволочизм грамотные люди с образованием. У меня матушка тоже не хотела прививаться, а потом ее близкая подруга раз и за неделю отошла. Матушка быстро пересмотрела взгляды, потому что думающий человек.
И сколько у меня таких знакомых, которые говорили «Ой, это простуда! Это ерунда!». А потом неделя-две — и до свидания.
Среди знакомых тоже один кричал, визжал, не верил. А сейчас лежит с 40% поражения легких, и неизвестно, как всё дальше будет. А очень протестовал против вакцинации и коронавируса.
С врачами разговаривая, я понимаю, что коронавирус с нами навсегда и с этим нужно привыкать жить. Хоть это и ужасно звучит.