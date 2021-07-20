«Хочу живу, хочу сдохну»: гитарист «Чайфа» Владимир Бегунов — о COVID-19 и антипрививочниках

Число заболевших растет в стране каждый день. Ситуация всё хуже, а до коллективного иммунитета нам по-прежнему далеко.



Сеть городских порталов решила запустить цикл материалов, в которых известные россияне будут рассказывать о том, как они столкнулись с коронавирусом, что думают о ситуации с вакцинацией и готовы ли привиться сами.

Герой первого выпуска — гитарист и один из основателей группы «Чайф» Владимир Бегунов, который еще в первую волну переболел коронавирусом.

О своей болезни и ее последствиях