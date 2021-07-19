«Меня приводят в пример»: вакцинированная пациентка рассказала, как переболела коронавирусом после «Спутника V»

Спрашиваю: «Оля, почему вы не прививались? Вы знали про прививки?»



«Так а что? Никто не ходил [прививаться]. Да знала, что эпидемия. Так вроде всегда так раньше было: немножко поболеешь, потом на работу идешь — и нормально».



Говорю ей: «Вы знаете, что такое ковид? Вы понимаете?»



«Ну у меня отец от ковида умер».



Пауза.



Еще одна поступившая — Зинаида, 80 лет, диабетик. В больнице впервые. Говорит, заболела после диспансеризации. Про прививку даже мыслей не было. Ее тоже через день в реанимацию забрали, хоть мы ей помогали, поправляли кислород, про капельницы напоминали, просили медсестер посмотреть. Когда сопутствующие заболевания есть, это очень тяжело переносится.



Была Наталья из Верхнего Уфалея, 52 года, красивая, цветущая женщина. В Верхнем Уфалее некуда было ее госпитализировать, поэтому повезли в Челябинск. У нее начался цитокиновый шторм, и наша врач достала ей какие-то дорогущие таблетки. Она их стала принимать, и ей полегчало, но температура еще довольно долго держалась. Она кашляла так, будто по железному листу бьют молотком. Сделать прививку она просто не успела. На вакцинацию она записалась на конец июня, но где-то подхватила этот вирус раньше.

