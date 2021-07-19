«Меня приводят в пример»: вакцинированная пациентка рассказала, как переболела коронавирусом после «Спутника V»

59-летняя Галина Абакумова в прошлом журналист, а после выхода на пенсию трудится специалистом в региональном правительстве. Зимой она вместе с мужем сделала прививку «Спутником V», а спустя почти четыре месяца заболела коронавирусом и попала в больницу с поражением 20% легких. Там пациентка не понаслышке узнала, как переносят ковид вакцинированные люди. Приводим ее рассказ от первого лица.
В прошлом году коронавирусом я не болела. Мы с мужем береглись, носили маски. Страшновато было, когда я видела, насколько тяжелой была ситуация с заболеваемостью. Поэтому, как только появились прививки, мы однозначно решили вакцинироваться. Можно сказать, мы в числе первых были в феврале-марте. Даже не сомневались — я была уверена, что надо. И после прививки я как-то успокоилась.
В апреле перенесла простую ОРВИ — там сразу было понятно, что это не ковид. А 26 июня к вечеру вновь почувствовала недомогание — горели щеки. Мы были на даче, и не было под рукой термометра, чтобы измерить температуру. Но меня так скрутило, что я поняла: это точно не обычная ОРВИ. Довольно тяжелое состояние: слабость, сильная потливость. В воскресенье мы вернулись в город, и в понедельник я обратилась к дежурному врачу. Она отправила меня на ПЦР. Я сдала его в частной лаборатории, и через несколько часов пришел ответ: «У вас коронавирус». Очень была огорчена, конечно.
Температура выше 37,6–37,7 °С не поднималась. Слабость, состояние некоторой паники. Я вызвала участкового врача. Та направила меня на КТ. Мой 67-летний муж к этому времени тоже уже температурил. Скорая отвезла нас в горбольницу № 8. На КТ у мужа не выявили поражение легких, его отправили лечиться амбулаторно. А у меня показало поражение на 20%, и мне предложили госпитализацию. Положили в эту же больницу. Не скажу, что там всё забито — в коридорах никто не лежит.
К кроватям там подведен кислород — медсестры сказали, что им надо дышать, показали, как это оборудование действует. Как только я получила первую терапию препаратами, мне сразу стало легче. День-другой — я чувствую себя нормально. Температура больше не поднималась, лихорадки, одышки нет, голова не болит. Я нормально дышу, только слабость — и то не слишком ярко выраженная. Как-то быстро пошло улучшение, и я уже каждый день доктору говорила: «Может, меня уже отправить домой?» Но сатурация была 92–93% при норме 98–99%. Я была легким больным, товарищам по несчастью и медсестрам помогала.
Общее течение болезни у меня сразу отличалось в сравнении с соседками по палате. Например, Ольга, продавец, 53 года. Заразилась, видимо, на работе. Поднялась температура — вызвала скорую, но долго ждала и не согласилась ехать на КТ. Когда стало совсем плохо, участковая врач всё же отправила ее на КТ. Она кашляла вообще без пауз. По лицу было видно, что она очень измождена. После первой терапии она вроде поднялась, стало полегче, а потом начала задыхаться, сатурация падает — ее забрали в реанимацию.
Спрашиваю: «Оля, почему вы не прививались? Вы знали про прививки?»
«Так а что? Никто не ходил [прививаться]. Да знала, что эпидемия. Так вроде всегда так раньше было: немножко поболеешь, потом на работу идешь — и нормально».
Говорю ей: «Вы знаете, что такое ковид? Вы понимаете?»
«Ну у меня отец от ковида умер».
Пауза.
Еще одна поступившая — Зинаида, 80 лет, диабетик. В больнице впервые. Говорит, заболела после диспансеризации. Про прививку даже мыслей не было. Ее тоже через день в реанимацию забрали, хоть мы ей помогали, поправляли кислород, про капельницы напоминали, просили медсестер посмотреть. Когда сопутствующие заболевания есть, это очень тяжело переносится.
Была Наталья из Верхнего Уфалея, 52 года, красивая, цветущая женщина. В Верхнем Уфалее некуда было ее госпитализировать, поэтому повезли в Челябинск. У нее начался цитокиновый шторм, и наша врач достала ей какие-то дорогущие таблетки. Она их стала принимать, и ей полегчало, но температура еще довольно долго держалась. Она кашляла так, будто по железному листу бьют молотком. Сделать прививку она просто не успела. На вакцинацию она записалась на конец июня, но где-то подхватила этот вирус раньше.
Еще одна Наталья, 57 лет, с массой хронических заболеваний. Она обратилась в частный медцентр к гастроэнтерологу с дичайшей болью, полагая, что это приступ панкреатита. А там ей сказали, что это похоже на коронавирус.
Со мной дальше всё пошло на улучшение. Я выполняла все рекомендации лечащего врача: принимала препараты, лежала на животе, дышала кислородом. И каждый раз, когда приходил доктор, спрашивала: «Можно ли уже выписывать? Я же нормальная, я же понимаю, что кто-то нуждается в этой помощи больше, чем я».
В больнице на рентгене встретила еще одну женщину после прививки — у нее 40% поражение. Я только ахнула. А она успокоила: «Я себя чувствую нормально. У меня только слабость. И тоже начинаю проситься на выписку». Она тоже не кашляла, ничего не беспокоило.
В «красной» зоне я пробыла с 30 июня по 9 июля, а после меня отправили на долечивание на АМЗ. Там кислорода у кроватей уже нет — я просто распахнула окно. Спала с открытым окном и делала гимнастику по системе йоги. Измеряют у меня сатурацию без кислорода — 95–96%. Я говорю: «Уже отправьте меня домой». И очень скоро меня выписали.
Действительно, легкое течение заболевания было. Я имела возможность наблюдать, как болели люди, которые или не понимали, что такое прививка, или просто не успели ее сделать, или вообще отрицали существование вируса. Теперь они своих взрослых детей убеждают, что надо непременно прививаться, и меня в пример приводят. У них до сих пор то и дело температура до 37,2 °С поднимается. Они полностью получили эту болезненную нагрузку с ковидом. А я нормально себя чувствую, хотя признаки двустороннего воспаления легких есть.
Я почти три недели не в строю. А если бы на самом деле мне было тяжело? Моя переболевшая подруга рассказывала, что, когда после больниц на работу вышла, чуть за трамваем побежишь — и уже одышка.
Мне есть с чем сравнивать. В 2007–2008 году я перенесла тяжелую пневмонию. Тогда тоже было массовое заболевание. Я помню те ощущения. Очень тяжело болела и месяца три не могла прийти в себя. А сейчас у меня совсем другие ощущения. Есть некоторые неблагополучия, конечно: хожу не так быстро, как до болезни. Но чувствую себя хорошо.
Я убеждена, что это только благодаря прививке. Видя тяжесть этого вируса, думаю, что он нашел бы у меня какие-то уязвимые места, он бы меня поразил, но гораздо тяжелее. У меня 42-летняя коллега очень тяжело болела больше месяца. Привиться она не успела — схватила вирус.
Я просто не понимаю людей, которые сопротивляются вакцинации. Возможно, могут быть какие-то побочные явления. Но по сравнению с тяжестью этого самого вируса, особенно этого индийского штамма… Бывают, конечно, медотводы какие-то, дикие аллергии или еще что-то.
Но для нас вообще вопроса не было: однозначно сразу пошли и привились. За дочку, живущую в Москве, до сих пор очень беспокоюсь, она долго не прививалась — всё некогда, очень много работает. И сейчас разгар эпидемии, а она только с одним компонентом вакцины пока.
Понятно, у каждого своя ситуация. Проконсультируйтесь с доктором. Но какие могут быть сомнения? Этим «Спутником» уже сколько людей укололось! Уже несколько месяцев вы можете наблюдать течение заболевания.
Некоторые говорят: «А вот видели вакцинированных с поражением 75%». Я таких не видела — только женщину с 40%, и то она меня сразу уверила, что она тоже чувствует себя хорошо. Поэтому я не знаю и не вижу причин, кроме категорического медотвода, чтобы не вакцинироваться. Убеждена, что только это мне и помогло.
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