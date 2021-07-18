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Новых заразившихся COVID-19 в три раза больше, чем выздоровевших

От коронавируса за сутки в Новосибирской области умерли девять человек

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430 человек находятся в реанимации в Новосибирской области с диагнозом «коронавирус»

430 человек находятся в реанимации в Новосибирской области с диагнозом «коронавирус»

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По данным оперативного штаба, на утро 18 июля в Новосибирской области зарегистрировано 179 новых случаев заражения коронавирусом, девять человек умерли.

Общее число жителей Новосибирской области, у которых был выявлен коронавирус, составило 50 095 случаев. Полностью выздоровели 43 412 пациентов, из них за последние сутки — 51 человек.

Еще девять пациентов скончались: четверо мужчин в возрасте от 73 до 89 лет и пятеро женщин от 50 до 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли уже 2214 человек.

В специализированных инфекционных стационарах региона с диагнозом COVID-19 (или подозрением на него) находится сейчас 5801 пациент, в том числе 95 детей. Из них в отделениях реанимации — 430 человек, на аппаратах ИВЛ — 73 пациента.

В лечебные учреждения за сутки также обратились 2889 человек с симптомами ОРВИ.

В качестве аргумента против вакцинации часто звучат истории о людях, которые поставили вакцину и заболели. Врачи объяснили, почему такое происходит.

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пандемия коронавируса
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