Новых заразившихся COVID-19 в три раза больше, чем выздоровевших

По данным оперативного штаба, на утро
Общее число жителей Новосибирской области, у которых был выявлен коронавирус, составило
Еще девять пациентов скончались: четверо мужчин в возрасте от 73 до 89 лет и пятеро женщин от 50 до 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли уже 2214 человек.
В специализированных инфекционных стационарах региона с диагнозом
В лечебные учреждения за сутки также обратились 2889 человек с симптомами ОРВИ.
В качестве аргумента против вакцинации часто звучат истории о людях, которые поставили вакцину и заболели. Врачи объяснили, почему такое происходит.