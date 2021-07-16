Путин поручил заняться медицинской реабилитацией

Владимир Путин поручил заняться программой развития медицинской реабилитации до 2026 года. На ее финансирование будет предусмотрено 100 миллиардов рублей, из них 60 — до 2024 года.
— С учетом ранее данных поручений разработку и реализацию программы развития медицинской реабилитации на 2021–2026 годы, предусмотрев ее финансирование за счет средств федерального бюджета в размере 100 миллиардов рублей, — сообщается на сайте Кремля.
Дополнительные средства направят на реализацию мероприятий по развитию и модернизации общественного транспорта, ремонт автомобильных дорог регионального и местного значения.
Отчитаться ведомства должны до 1 августа этого года. Поручение дано по итогам съезда «Единой России» 19 июня.