ПЛАНдемия: 10 неожиданных реакций на репортаж из новосибирских моргов

— А если еще всем умершим в больнице «коронавирус» написать, то вообще статистика попрет, — предполагает читатель под ником туда сюда.

— Да всё нормально, что вы паритесь? Ну отдохнули люди в Сочи да в Крыму, сейчас еще из Турции притащат. Так сказать, отдохнули в последний раз, да и в последний путь теперь можно, — пишет комментатор под ником qqq.

— А давайте спустимся в мир реальный. Умирают люди (такова жизнь, поезд идет для всех в одном направлении, и никому еще не удалось спрыгнуть с него). Касается всех, и это действительно больно. Но! Давайте быть реалистами, сколько народу ушло в так называемые первую и вторую волны, и реально: от чего? Для кого-то секрет, что всё бросили на борьбу с этим вирусом? А то, что люди болели и болеют и другими заболеваниями, ни о чём? Это не мы делаем вид, что ничего не происходит, а те, кому выгодна вот эта ПЛАНдемия. И давайте будем делать вид, что все умирают от ковида, — дополняет копилку комментариев читатель под ником _novo54_hab27_ в Instagram.