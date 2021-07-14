ПЛАНдемия: 10 неожиданных реакций на репортаж из новосибирских моргов

Мнения новосибирцев о репортаже медицинского обозревателя НГС из морга
Ковид продолжает терроризировать Новосибирск и его жителей. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко поговорила с ритуальными агентами и горожанами, потерявшими близких (откровения людей читайте тут). И посчитала, сколько гробов вывезли из ковидного госпиталя всего за одно утро, — девять умерших за три часа. Репортаж вызвал большой общественный резонанс. Уже сейчас под статьей собралось более 400 комментариев — многие комментаторы критически относятся к происходящему, считая, что ситуация с коронавирусом, высокой заболеваемостью и смертностью сильно раздута. Публикуем подборку самых неожиданных мнений.
— А если еще всем умершим в больнице «коронавирус» написать, то вообще статистика попрет, — предполагает читатель под ником туда сюда.
— Да всё нормально, что вы паритесь? Ну отдохнули люди в Сочи да в Крыму, сейчас еще из Турции притащат. Так сказать, отдохнули в последний раз, да и в последний путь теперь можно, — пишет комментатор под ником qqq.
— А давайте спустимся в мир реальный. Умирают люди (такова жизнь, поезд идет для всех в одном направлении, и никому еще не удалось спрыгнуть с него). Касается всех, и это действительно больно. Но! Давайте быть реалистами, сколько народу ушло в так называемые первую и вторую волны, и реально: от чего? Для кого-то секрет, что всё бросили на борьбу с этим вирусом? А то, что люди болели и болеют и другими заболеваниями, ни о чём? Это не мы делаем вид, что ничего не происходит, а те, кому выгодна вот эта ПЛАНдемия. И давайте будем делать вид, что все умирают от ковида, — дополняет копилку комментариев читатель под ником _novo54_hab27_ в Instagram.
— Сейчас есть только три железобетонных случая смерти, когда не смогут написать в документах «умер от ковида»: 1. Человек сгорел при пожаре. 2. Человек утонул в водоеме. 3. Человек умер от огнестрельных (ножевых) ранений. Всё остальное при желании можно списать на ковидлу, — критикует статистику смертности горожанин под ником 249101641.
— Вранье. Молодые дохнут от алкоголя и курева всяких смесей, — безапелляционно заявляет комментатор под ником Пршг.
— Брехня, — коротко и емко заявляет Аллекса.
— Господи, когда эта лапша уже закончится, — вторит ей Avatarus.
— Да сейчас всё на ковидлу списывают, хотя человек может скончаться от любой другой причины, — твердо уверен Марат.
— Смертность будет и дальше увеличиваться, ковид ни при чём. Смертность = увеличение пенсионного возраста + снижение доходов, — во всём видит заговор новосибирец под ником 111115–123.
— Уже реально достали с этой пропагандой говновакцин и масок, — сердится shustrik.