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ПЛАНдемия: 10 неожиданных реакций на репортаж из новосибирских моргов

Люди заражаются и умирают, но комментаторы НГС уверены: ситуация преувеличена, всё не так страшно

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Пустующие койки в ковидных госпиталях — сейчас большая редкость: почти все мощности больниц исчерпаны, многие пациенты сутками лежат в коридорах, ожидая, пока в какой-нибудь палате освободится место

Пустующие койки в ковидных госпиталях — сейчас большая редкость: почти все мощности больниц исчерпаны, многие пациенты сутками лежат в коридорах, ожидая, пока в какой-нибудь палате освободится место

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Мнения новосибирцев о репортаже медицинского обозревателя НГС из морга

Ковид продолжает терроризировать Новосибирск и его жителей. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко поговорила с ритуальными агентами и горожанами, потерявшими близких (откровения людей читайте тут). И посчитала, сколько гробов вывезли из ковидного госпиталя всего за одно утро, — девять умерших за три часа. Репортаж вызвал большой общественный резонанс. Уже сейчас под статьей собралось более 400 комментариев — многие комментаторы критически относятся к происходящему, считая, что ситуация с коронавирусом, высокой заболеваемостью и смертностью сильно раздута. Публикуем подборку самых неожиданных мнений.

— А если еще всем умершим в больнице «коронавирус» написать, то вообще статистика попрет, — предполагает читатель под ником туда сюда.

— Да всё нормально, что вы паритесь? Ну отдохнули люди в Сочи да в Крыму, сейчас еще из Турции притащат. Так сказать, отдохнули в последний раз, да и в последний путь теперь можно, — пишет комментатор под ником qqq.

— А давайте спустимся в мир реальный. Умирают люди (такова жизнь, поезд идет для всех в одном направлении, и никому еще не удалось спрыгнуть с него). Касается всех, и это действительно больно. Но! Давайте быть реалистами, сколько народу ушло в так называемые первую и вторую волны, и реально: от чего? Для кого-то секрет, что всё бросили на борьбу с этим вирусом? А то, что люди болели и болеют и другими заболеваниями, ни о чём? Это не мы делаем вид, что ничего не происходит, а те, кому выгодна вот эта ПЛАНдемия. И давайте будем делать вид, что все умирают от ковида, — дополняет копилку комментариев читатель под ником _novo54_hab27_ в Instagram.

— Сейчас есть только три железобетонных случая смерти, когда не смогут написать в документах «умер от ковида»: 1. Человек сгорел при пожаре. 2. Человек утонул в водоеме. 3. Человек умер от огнестрельных (ножевых) ранений. Всё остальное при желании можно списать на ковидлу, — критикует статистику смертности горожанин под ником 249101641.

— Вранье. Молодые дохнут от алкоголя и курева всяких смесей, — безапелляционно заявляет комментатор под ником Пршг.

— Брехня, — коротко и емко заявляет Аллекса.

— Господи, когда эта лапша уже закончится, — вторит ей Avatarus.

— Да сейчас всё на ковидлу списывают, хотя человек может скончаться от любой другой причины, — твердо уверен Марат.

— Смертность будет и дальше увеличиваться, ковид ни при чём. Смертность = увеличение пенсионного возраста + снижение доходов, — во всём видит заговор новосибирец под ником 111115–123.

— Уже реально достали с этой пропагандой говновакцин и масок, — сердится shustrik.

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коронавирус в Новосибирске
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