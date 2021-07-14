Сколько антител должно быть после прививки от коронавируса: отвечают врач и биолог

Пару недель назад Минздрав уточнил, как часто нужно прививаться от коронавируса, — в документах указано, что достаточно вакцинации раз в год. При этом QR-код, который выдается после прививки, действителен только полгода, так что первым вакцинировавшимся уже пора повторить процедуру. Однако многих беспокоит, не станет ли проблемой, что в организме уже есть антитела после болезни или предыдущей вакцинации, а другим просто хочется понять, насколько хорошо вакцина сработала — для этого люди и делают тесты на антитела. Однако сами врачи говорят, что в этой процедуре нет особого смысла.

