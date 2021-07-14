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Сколько антител должно быть после прививки от коронавируса: отвечают врач и биолог

Можете не тратить деньги на тесты

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Многие ранее привившиеся или переболевшие уже идут на повторную вакцинацию

Многие ранее привившиеся или переболевшие уже идут на повторную вакцинацию

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Пару недель назад Минздрав уточнил, как часто нужно прививаться от коронавируса, — в документах указано, что достаточно вакцинации раз в год. При этом QR-код, который выдается после прививки, действителен только полгода, так что первым вакцинировавшимся уже пора повторить процедуру. Однако многих беспокоит, не станет ли проблемой, что в организме уже есть антитела после болезни или предыдущей вакцинации, а другим просто хочется понять, насколько хорошо вакцина сработала — для этого люди и делают тесты на антитела. Однако сами врачи говорят, что в этой процедуре нет особого смысла.

— Те тесты, которые сейчас используются для оценки поствакцинального иммунитета, не дают однозначного ответа относительно того, насколько сильно или слабо человек защищен, — говорит инфекционист Иван Коновалов. — Эти цифры не являются абсолютным показателем количества антител — это лишь специальные единицы, используемые производителем тестов. Люди просто сравнивают цифры друг с другом. Причем тесты тоже отличаются друг от друга, поэтому показатели могут разниться. Организованно массовое тестирование на антитела никто не проводит, потому что оно имеет ограниченный смысл.

Иван Коновалов — кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач центра диагностики и вакцинопрофилактики «Диавакс».

Он отмечает, что тест может показать только сам факт, что человек уже сталкивался с вирусом, то есть какой-то иммунитет у него есть. Так что анализ может показать, не перенесли ли вы COVID-19 бессимптомно. А уж прививались вы прежде или нет, наверняка помните и так.

— То, что мы сейчас делаем [тесты на антитела после прививки], — это кормление коммерческих лабораторий и попытка самоуспокоения, — говорит биолог Антонина Обласова. — Мы пока не знаем, сколько антител достаточно. Грубо говоря, сколько стоит эта защита. Течение болезни зависит от многих факторов: сколько вируса, куда он попал и от состояния организма. Поэтому, сколько именно антител нужно, чтобы защититься от всех вариантов, даже от самых худших, мы не знаем. Мы видим по результатам клинических испытаний вакцин: в среднем на 90% снижается вероятность заболеть. Без корреляции с количеством антител. Возможно, в будущем появится вот эта цифра.

Антонина Обласова — биолог, соучредительница НКО «Коллективный иммунитет».

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Иван Коновалов говорит, что смотреть уровень различных антител после прививки имеет смысл только в динамике, но обычный человек с этой информацией дальше сделать ничего не сможет — это работа для специалистов. Антонина Обласова считает, что информация о количестве антител человеку может быть нужна разве что для самоуспокоения, но на самом деле шансы заболеть есть у всех — и у привитых, и у непривитых. У привитых этот шанс меньше и болезнь будет протекать легче.

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