Откуда берутся камни в желчном пузыре и как их растворить: отвечают врачи

Чтобы разобраться в этом, нужно сначала понять, что такое желчь. Она необходима для переваривания пищи, образуется в печени, а в желчном пузыре только накапливается, чтобы потом он вытолкнул желчь в двенадцатиперстную кишку. Основные компоненты — кислоты, холестерин, пигменты, лецитин, кальций и муцин-гликопротеиновый гель. Когда желчь застаивается — на дно пузыря выпадают кристаллы и образуются камни. Они бывают разных размеров, от нескольких миллиметров до куриного яйца, единичные и множественные.



— К основным причинам образования камней можно отнести наследственное нарушение обмена холестерина, переедание, употребление пищи, богатой холестерином, голодание или нерегулярное питание, лишний вес, многочисленные беременности, длительный прием контрацептивов и вообще женский пол, хронический панкреатит, холецистит, — говорит врач-гастроэнтеролог гастроэнтерологического отделения «Новой больницы» Наталья Игнатова.

