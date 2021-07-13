Откуда берутся камни в желчном пузыре и как их растворить: отвечают врачи

1
Откуда берутся камни?
Чтобы разобраться в этом, нужно сначала понять, что такое желчь. Она необходима для переваривания пищи, образуется в печени, а в желчном пузыре только накапливается, чтобы потом он вытолкнул желчь в двенадцатиперстную кишку. Основные компоненты — кислоты, холестерин, пигменты, лецитин, кальций и муцин-гликопротеиновый гель. Когда желчь застаивается — на дно пузыря выпадают кристаллы и образуются камни. Они бывают разных размеров, от нескольких миллиметров до куриного яйца, единичные и множественные.
— К основным причинам образования камней можно отнести наследственное нарушение обмена холестерина, переедание, употребление пищи, богатой холестерином, голодание или нерегулярное питание, лишний вес, многочисленные беременности, длительный прием контрацептивов и вообще женский пол, хронический панкреатит, холецистит, — говорит врач-гастроэнтеролог гастроэнтерологического отделения «Новой больницы» Наталья Игнатова.
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2
Как проявляется желчнокаменная болезнь?
У большинства пациентов наличие камней не вызывает никаких симптомов — их случайно находят при обследовании по другому поводу. Однако они могут доставлять и существенные неудобства.
— Могут беспокоить боли в животе, чаще в области правого подреберья, — говорит Игнатова. — Боли могут отдавать в спину или в правую лопатку, правое плечо, межлопаточную область. Связаны они будут с едой, могут быть распирающими, давящими, кратковременными. При остром состоянии — желчной колике — боль может быть очень интенсивной, режущей, нетерпимой. Также желчнокаменная болезнь может проявляться тошнотой, рвотой, нарушениями стула — послаблением, изменением цвета, чередованием запоров и послабленного стула.
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3
Как лечат желчнокаменную болезнь?
Первое, что надо знать, — самостоятельно пытаться растворить камни нельзя. Дело в том, что камни друг от друга отличаются по составу, а подлинно определить можно только на операционном столе после извлечения. Можно только предположить их химический состав по сопутствующим заболеваниям и частоте встречаемости.
Есть несколько вариантов лечения камней. Медикаментозное — растворение камней препаратами желчных кислот — урсодезоксихолевой. Эффект такого лечения до 60%, — отмечает врач общей практики, терапевт в клинике «Медси» Екатерина Скворцова. — Ударноволновая холелитотерапия — имеет ограниченный диапазон применения. И наконец, лапароскопическая холецистэктомия — операция.
— Больным назначают препараты урсодезоксихолевой кислоты («Урсосан», «Урсофальк», «Эксхол», «Урдокса» и т.д.). Принимая терапию курсами, возможно восстановить нормальную текучесть желчи, избавиться от застойных явлений, а значит не останется причин для формирования камней в будущем, — говорит Наталья Игнатова. — При наличии редких эпизодов болевого синдрома допустимо ситуационное применение спазмолитиков («Дротаверин», «Дицетел», «Бускопан» и т.д.) для снятия симптомов.
А лучшее лечение, разумеется, профилактика.
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4
Как не допустить желчнокаменную болезнь?
Основная профилактика — это общие принципы рационального питания. Также важны нормализация массы тела, режима труда и отдыха.
— Нужно исключить длительные перерывы между приемами пищи и переедания, пить достаточное количество воды в день (не менее 2 литров в сутки), ограничить употребление жирных, копченых продуктов, фастфуда, газированных лимонадов, алкоголя, — говорит Скворцова. — Употребляемые продукты должны быть богаты растительной клетчаткой, кальцием, витаминами, растительными маслами, белком — нежирные сорта мяса, рыбы. Необходимо дробное 4-разовое питание умеренными порциями. Также нужно своевременно выявлять и лечить другие заболевания органов и систем.
Она отмечает, что фитотерапия для профилактики желчнокаменной болезни действительно эффективна, однако подбор необходимых компонентов, кратность, длительность курсов должен определить врач. Самостоятельные попытки «чистки печени» часто приводят к обострению, гастритам, воспалению кишечника.
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5
Что делать, если болезнь уже нашли?
Помимо основной тактики лечения, больным требуется особое питание. Подход в организации питания для людей, страдающих ЖКБ, — это диета
— Употреблять пищу небольшими порциями 5–6 раз в день, исключить очень горячую или холодную. Ограничить продукты, богатые холестерином, — говорит Екатерина Скворцова. — Употребление продуктов, богатых витаминами А, В, С, магнием, — снижают процесс кристаллизации. Еженедельно необходимо проводить разгрузочные дни на огурцах, кефире. Ограничить чай, кофе, черный шоколад.
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6
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