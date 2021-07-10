«Родишь — поймешь»: разбираем самые дурацкие советы по воспитанию, которые дают родственники

Сеть городских порталов продолжает проект «Родишь — поймешь», где мы обсуждаем проблемы, которые больше всего волнуют молодых родителей. Сегодняшняя серия — о назойливых советах по воспитанию.
Больше всего молодую маму раздражают непрошеные советы по воспитанию. А они валятся отовсюду. Если не от бабушки, то от прабабушки, других родственников, от соседей, прохожих. О том, что надо обязательно пеленать, закрывать все окна в доме, иначе ребенка продует, купать в марганцовке от покраснений.
Эти советы передаются из поколения в поколение и кому-то кажутся привычными, но на деле оказываются вредными. О самых бестолковых «бабушкиных» советах мы попросили рассказать педиатра-неонатолога, врача Областного перинатального центра Анну Мирзоеву.
«Пеленайте ребенка, а то ноги будут кривыми»
Ноги будут кривые и колесом, если мама не будет гулять с ребенком. Почему-то многие мамы и бабушки считают, что после выписки из роддома лучше посидеть дома. Но если ребенок не будет находиться на свежем воздухе, а еще родители будут игнорировать прием назначенного педиатром витамина D, то ножки правда могут стать кривыми.
Туго пеленать ребенка не надо, это вредно. Ребенок может просто перестать дышать, синдром внезапной детской смерти никто не отменял. Мы за свободное пеленание. Даже на обходах гораздо приятнее видеть детей, одетых в красивые костюмы, и мамам это нравится больше, чем пеленание.
«Купайте в кипяченой воде, потницу выводите марганцовкой»
Купать ребенка можно сразу и в обычной чистой водопроводной воде. Не надо воду кипятить, купать в отваре ромашки или марганцовки. Ребенок живет в обычной среде, не надо стремиться к тому, чтобы оградить его от всех инфекций. Искупали ребенка, промокнули пупок пеленкой, и всё. Мазать пупок зеленкой мы не рекомендуем, в этом нет никакого смысла, пупок заживет и без этого. Кроме того, под зеленкой можно не заметить нагноение. Нет такого правила: «мажь пупок зеленкой и не будет омфалита» — воспаления пупочной ранки.
Теперь про марганцовку. Мы же с вами не купаемся в марганцовке при каких-то покраснениях. А кожа ребенка более нежная, чем у взрослых. Не все могут правильно развести марганцовку. Что такое слабо-розовый раствор? Он для каждого свой. Так можно ошибиться и получить химический ожог, поэтому купания с марганцовкой лучше исключить совсем.
«Не забудьте про монетку на пупок — от грыжи»
Есть такое убеждение, что монетка «защищает» от пупочной грыжи. Это всё вымысел. Монетка поможет только в частной клинике, если вы там захотите прооперировать пупочную грыжу. В остальном монетка и пупочная грыжа никак не связаны. Можно привязать монетку и не иметь пупочной грыжи, можно не привязать, а пупочная грыжа появится. На самом деле пупочная грыжа обусловлена слабостью мышц. И «нареветь» ее, как говорят бабушки, тоже нельзя.
«Пусть плачет — легкие разработает»
Ребенку действительно полезно покричать, но только в первые минуты после рождения, чтобы вся жидкость, которая находилась в легких во время внутриутробного периода, всосалась. В другое время при крике легкие никак не разрабатываются.
«Плохо спит — щетинка на спинке мешает»
Никакой щетинки на спинке у детей не бывает. Волосики на спине — это лануго, пушок новорожденных, и он не колется. И если ребенок рыдает, то причина точно не в этом. Поэтому про народные методы, особенно «выкатывание» в бане, стоит забыть. Вообще посещение маленьким ребенком бани может иметь тяжелые последствия. Малыш может получить поражения верхних дыхательных путей, например. Я бывший реаниматолог, и я это видела. Дети тяжело переносят горячий воздух, это не выдумка.
«Закройте окна — ребенка продует»
На улицу надо одевать ребенка на одну вещь теплее, чем себя. В остальном создавать тепличные условия бессмысленно — не надо закрывать каждый холодный ветерок. Не бывает таких сквозняков, от которого ребенок взял и заболел. У новорожденного ребенка вся инфекция — мамина, то, что он получил при рождении. И будет дуть на него сквозняк или не будет — он заболеет, если эту инфекцию получил.
«У ребенка запор — доставай кусочек мыла или градусник»
Не стоит «помогать» ребенку ни кусочком мыла, ни градусником. Это очень опасно. Надо обратиться к педиатру и решать проблему с ним. А совать что-то в прямую кишку, чтобы получить стул у ребенка, не надо, можно повредить слизистую прямой кишки.
«Купите ходунки — пусть учится ходить»
Покупать ходунки мы не рекомендуем. Начиная в них вставать, дети травмируют ножки, об этом говорят и педиатры, и ортопеды. Кроме того, дети носятся в ходунках по квартире, запинаются о пороги, переворачиваются и получают травмы головы.
СЮЖЕТ
В прошлых сериях проекта «Родишь — поймешь» мы говорили о самых бесполезных покупках для новорожденного, рассуждали с акушером-гинекологом про опасности кесарева сечения, а также обсуждали с сексологом, когда вернется прежний секс и восстановится тело после родов. А все серии проекта можно прочитать здесь.