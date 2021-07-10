«Родишь — поймешь»: разбираем самые дурацкие советы по воспитанию, которые дают родственники

Сеть городских порталов продолжает проект «Родишь — поймешь», где мы обсуждаем проблемы, которые больше всего волнуют молодых родителей. Сегодняшняя серия — о назойливых советах по воспитанию.



Больше всего молодую маму раздражают непрошеные советы по воспитанию. А они валятся отовсюду. Если не от бабушки, то от прабабушки, других родственников, от соседей, прохожих. О том, что надо обязательно пеленать, закрывать все окна в доме, иначе ребенка продует, купать в марганцовке от покраснений.

Эти советы передаются из поколения в поколение и кому-то кажутся привычными, но на деле оказываются вредными. О самых бестолковых «бабушкиных» советах мы попросили рассказать педиатра-неонатолога, врача Областного перинатального центра Анну Мирзоеву.