«Родишь — поймешь»: когда исчезнет обвисший живот и вернется прежний секс

Конечно, женщине нужно понимать, что изменение тела естественно, что она выполняет очень важную миссию — рождение ребенка. После родов у женщины происходит мощная гормональная перестройка, восстанавливается тонус тела. В течение девяти месяцев организм женщины активно работает на лактацию, независимо от того, кормит женщина грудью в итоге или нет. В этот период сложнее снизить вес и быстро восстановить тонус. Хотя есть индивидуальные особенности.

Если после родов идет медленное восстановление и у женщины есть недовольство своей фигурой, нужно разобраться в причинах и менять ситуацию. Опыт показывает, что при правильно подобранном подходе — изменении питания, специальных упражнениях, уходе за телом, в том числе с помощью массажа — многие женщины практически полностью восстанавливают свое тело. В некоторых случаях они даже становятся более привлекательными, чем были до родов.

Чем опасны партнерские роды



Влияние партнерских родов на интимные отношения во многом зависит от желания и готовности обоих партнеров к этому. Если есть хотя бы небольшие сомнения, лучше отказаться от этой идеи. В некоторых случаях можно рекомендовать мужчине выйти из родового зала во время потуг и войти, когда уже родится ребенок. В целом есть определенная закономерность: если отношения в паре, в том числе интимные, были хорошими до рождения ребенка, то партнерские роды не сильно влияют на интимные отношения, а если в отношениях были проблемы, то ситуация может усугубиться.

В последние годы достаточно часто на прием приходят пары с жалобами, что мужчина избегает секса с женой, которая уже полностью восстановилась после родов. В процессе общения выясняется, что мужчина регулярно занимается самоудовлетворением и на этом фоне теряет влечение к жене. Это решаемая проблема, если у обоих партнеров есть мотивация.

Несколько лет назад был случай, когда у пары после рождения ребенка в течение пяти лет не было интимных отношений. При этом измен тоже не было, оба практиковали мастурбацию. Пришли на прием к сексологу, потому что захотели родить еще одного ребенка, но возникли сложности. Проблему они решили, родили ребенка, и сейчас у них качественные интимные отношения.

— Главное — разобраться в причинах проблемы и подобрать наиболее эффективное лечение. Всегда призываю пары не затягивать с решением проблемы. Чем раньше они обращаются за помощью, тем проще и быстрее решается проблема, — сказал Андрей Булах.