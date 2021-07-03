«Родишь — поймешь»: когда исчезнет обвисший живот и вернется прежний секс

Сеть городских порталов продолжает проект «Родишь — поймешь», в котором мы честно говорим обо всем, что наболело у молодых родителей. Наша новая серия о теле после родов.
Как вообще так выходит, что есть женщины, при виде которых с восхищением говоришь: «Ты как будто и не рожала», а про других — с сочувствием и сожалением: «Родила, ну все понятно». В чем секрет быстрого восстановления? Сегодня поговорим об обвисшем животе, лишних килограммах, которые будто сроднились с тобой и не собираются уходить, и о растяжках на коже. Еще коснемся деликатной темы, о которой обычно молчат: секс после беременности. Как на отношения между супругами влияют партнерские роды и что делать, если желания близости нет совсем?
Мы попросили акушера-гинеколога, кандидата медицинских наук УГМУ Марину Коваль и сексолога-психотерапевта Андрея Булаха рассказать о восстановлении после родов и дать советы, как супругам вернуться к прежним интимным отношениям.
Растяжки и бесполезные кремы
— Уже во второй половине беременности многие женщины замечают растяжки, или стрии — полосы беременности, которые остаются на долгие годы. Причины появления растяжек — генетическая предрасположенность к синтезу того или иного типа коллагена, — объясняет Марина Коваль. — Если коллаген «более растяжимый», то растяжек не будет, если генетически запрограммирован синтез плохорастяжимого коллагена кожи, то никакими волшебными кремами их не ликвидировать. Это все маркетинговый ход. Уменьшить проявление растяжек после родов помогают только косметологические методики — фракционная лазерная обработка, АFT-технологии. И конечно, снижение веса.
Откуда лишний вес
Во время беременности подкожная жировая клетчатка округляет женские формы. Она выполняет функции амортизатора и энергетического депо. Однако всему есть предел. В среднем при нормальной беременности женщина набирает 10–14 килограммов. Это вес плода (3–4 килограмма), масса увеличенной матки, плаценты, околоплодные воды (3–4 килограмма), увеличение ткани молочных желез до 1 килограмма, депонированная жировая ткань и жидкость (до 5 килограммов). Если беременность протекала физиологично, то через два месяца после родов женщина приобретает свой исходный вес.
Прибавки веса в среднем распределяются по срокам беременности, для этого врач проводит взвешивание на каждом приеме. Патологическая прибавка веса — более 500 граммов в неделю во второй половине беременности, она указывает на осложнения беременности либо на неправильный образ жизни будущей мамы: много ест и мало двигается. Если вовремя не откорректировать свой рацион и режим, то и после родов снижения веса не будет.
Многие мои пациентки стройнели на грудном вскармливании, вообще лактация — энергозатратный процесс. Главное — не переедать, а подвижности у молодой мамы всегда хватает.
Когда исчезнет мешковатый живот
Брюшная стенка (кожа, подкожная жировая клетчатка, мышцы и апоневроз) растягивалась девять месяцев. Обратные изменения брюшной стенки длятся примерно столько же. Ускорить процесс можно, занимаясь укреплением мышечного корсета, и тонизирующими массажными и водными процедурами, например гидромассажем, плаванием и контрастным душем.
Приступать к тренировкам можно через 6–8 недель после родов, предварительно проконсультировавшись с врачом для исключения выраженного диастаза — расхождения сухожильного апоневроза прямых мышц живота.
Послеродовой бандаж или затягивание живота простыней, как делали бабушки, имеет смысл использовать в первые 1–2 недели после родов только в том случае, если было кесарево сечение или чрезмерный диастаз. Но диастаз в дальнейшем требует планового оперативного лечения.
Когда закончатся выделения
Послеродовые выделения (лохии) сопровождают процесс заживления внутренней поверхности матки. Первые пять дней выделения кровянистые, с 5-го по 10-й день — розоватые, с 10-го дня приобретают желтовато-белый оттенок. К 6–8-й неделе выделения из матки прекращаются.
В случае присоединения инфекции развивается воспалительный процесс, поэтому в течение двух месяцев после родов должна быть исключена половая жизнь, а также посещение бани и бассейна.
При этом готовиться к половой жизни нужно с первого дня после родов, выполняя упражнения для укрепления мыщц тазового дна. Если подготовкой мышц промежности заниматься во время беременности, уметь расслаблять мышцы в родах, то многих интимных проблем можно избежать.
Число разрывов промежности в настоящее время относительно невелико благодаря широкому использованию профилактического рассечения промежности. И в том и в другом случае накладывают швы, которые восстанавливают разрыв в течение 2–3 недель. Рубец может доставлять дискомфорт еще долгое время — появляются болезненные ощущения при половом акте, обычно в первый год после родов.
У некоторых женщин отмечаются отдаленные последствия — проблемы с мочеиспусканием. Главное — не молчать, жаловаться гинекологу на свои проблемы. По горячим следам, если после родов прошло не более года, могут быть эффективны рассасывающие рубец физиотерапевтические процедуры, тренировка мышц тазового дна методом биологической обратной связи или воздействие сфокусированного магнитного поля. Также применяются инъекционные методики в зоне рубца: аутоплазма, гиалуроновая кислота. В тяжелых случаях прибегают к хирургической коррекции рубца.
Секс после родов
Еще одна причина дискомфорта при половом акте — гормональные изменения. Для кормящих женщин характерна сухость половой слизистой, поэтому в этот период рекомендуется использовать смазки (лубриканты). Также не будет лишним тренировать мыщцы тазового дна и связочный аппарат матки. Есть современные аппаратные методы, интимные тренажеры, которые помогают решить эту проблему.
Подробнее об особенностях секса после родов и об отношениях в паре мы попросили рассказать сексолога-психотерапевта Андрея Булаха. По его словам, совсем не обязательно, что после родов будут именно негативные последствия.
— Изменения могут быть позитивные. Например, женщина может начать лучше ощущать партнера и легче достигать оргазма. Но могут быть и негативные ощущения — снижение влечения и дискомфорт в процессе интимного контакта. В целом, если женщина полноценно восстановилась после родов, то интимные отношения не становятся хуже. Большое значение имеет усталость женщины, связанная с заботой о ребенке, и отношения с мужем, — объяснил сексолог.
Обычно сексуальное желание восстанавливается в течение полугода после родов. Если оно не восстановилось в течение года, то нужно разбираться в причинах. Это могут быть гормональные изменения — например, пролактин, который вырабатывается в большом количестве во время лактации, может снижать влечение. Также влияет общая усталость и хроническое недосыпание, переживания по поводу ребенка, боль и дискомфорт во время секса, напряжение в отношениях с партнером и так далее.
В целом нужно больше заниматься собой, восстанавливаться, улучшать отношения с партнером и находить время для сексуальной близости.
Как принять свое тело после родов
Принятие своего тела во многом зависит от восприятия женщины себя еще до беременности, насколько оно изменилось во время беременности: прибавка в весе, появление растяжек и так далее. Имеет значение, как быстро идет восстановление после родов, как реагировали и реагируют на изменения родившей женщины окружающие, в первую очередь партнер.
Конечно, женщине нужно понимать, что изменение тела естественно, что она выполняет очень важную миссию — рождение ребенка. После родов у женщины происходит мощная гормональная перестройка, восстанавливается тонус тела. В течение девяти месяцев организм женщины активно работает на лактацию, независимо от того, кормит женщина грудью в итоге или нет. В этот период сложнее снизить вес и быстро восстановить тонус. Хотя есть индивидуальные особенности.
Если после родов идет медленное восстановление и у женщины есть недовольство своей фигурой, нужно разобраться в причинах и менять ситуацию. Опыт показывает, что при правильно подобранном подходе — изменении питания, специальных упражнениях, уходе за телом, в том числе с помощью массажа — многие женщины практически полностью восстанавливают свое тело. В некоторых случаях они даже становятся более привлекательными, чем были до родов.
Чем опасны партнерские роды
Влияние партнерских родов на интимные отношения во многом зависит от желания и готовности обоих партнеров к этому. Если есть хотя бы небольшие сомнения, лучше отказаться от этой идеи. В некоторых случаях можно рекомендовать мужчине выйти из родового зала во время потуг и войти, когда уже родится ребенок. В целом есть определенная закономерность: если отношения в паре, в том числе интимные, были хорошими до рождения ребенка, то партнерские роды не сильно влияют на интимные отношения, а если в отношениях были проблемы, то ситуация может усугубиться.
В последние годы достаточно часто на прием приходят пары с жалобами, что мужчина избегает секса с женой, которая уже полностью восстановилась после родов. В процессе общения выясняется, что мужчина регулярно занимается самоудовлетворением и на этом фоне теряет влечение к жене. Это решаемая проблема, если у обоих партнеров есть мотивация.
Несколько лет назад был случай, когда у пары после рождения ребенка в течение пяти лет не было интимных отношений. При этом измен тоже не было, оба практиковали мастурбацию. Пришли на прием к сексологу, потому что захотели родить еще одного ребенка, но возникли сложности. Проблему они решили, родили ребенка, и сейчас у них качественные интимные отношения.
— Главное — разобраться в причинах проблемы и подобрать наиболее эффективное лечение. Всегда призываю пары не затягивать с решением проблемы. Чем раньше они обращаются за помощью, тем проще и быстрее решается проблема, — сказал Андрей Булах.
СЮЖЕТ
В прошлых сериях мы обсуждали, чем опасно кесарево сечение и кому без него не стать мамой, говорили про трудности грудного вскармливания, обсуждали, как женщины вгоняют себя в депрессию после родов и как на это влияет муж. А еще порассуждали о бесполезных покупках для новорожденного и о том, что обсуждают мамы на форумах. Все серии можно прочитать здесь.