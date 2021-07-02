Семейное хозяйство под Новосибирском распродает пони — заводчики заболели коронавирусом и не в силах их содержать

Под Новосибирском владельцы фермы из-за ковида выставили на продажу пони
Семейная пони-ферма «Ника» опубликовала на «Авито» объявление о продаже пони и клепперов, их стоимость варьируется от 30 до 100 тысяч рублей. Дочь владельцев фермы Алёна Берсенева написала на своей странице во «ВКонтакте», что на продажу фермеры решились из-за коронавируса: заболела вся семья и за пони некому ухаживать.
— В данный момент на хозяйстве 19 пони и один старенький рысак — и они все сейчас на мне, кормов осталось меньше чем на месяц в лучшем случае, кого можем пасти — пасем, но поселок разросся, и теперь выставить лошадок почти негде, — написала девушка. — Поэтому встал вопрос о продаже большей части поголовья. Оставим, может быть, три головы, и то не факт при самом плохом сценарии.
Как рассказала Алёна Берсенева журналисту НГС, она заболела первой. Девушка считает, что заразилась коронавирусом во время сессии в вузе, которая проходила очно две недели назад. Спустя неделю после первых симптомов заболели родители девушки. Сейчас отец девушки с пневмонией находится в госпитале в поселке Горном на кислороде, мать — дома с высокой температурой, но без признаков пневмонии.
По словам девушки, до госпитализации ее отец сам управлялся с пони. Сейчас, когда вся семья болеет, заниматься ими некому: Алёна призналась, что полторы недели сил хватало только на то, чтобы покормить и напоить пони.
— Так как на отце у нас вся сенозаготовка, то без него мы не сможем набрать кормов, — говорит Алёна Берсенева. — Надеемся, что он поправится, но нам сказали, что его там могут держать три недели.
В случае если через неделю тест определит, что у девушки уже не выделяется вирус, она планирует обратиться за помощью, чтобы заготовить хотя бы немного сена для пони.
— Очень бы хотелось сохранить поголовье, хотя бы половину, но если отцу будет хуже, то мы без него не справимся. Кого-то еще отправим на передержку к друзьям, но это будет, когда у меня выделяться вирус перестанет. Друзья смогут принять только двух пони, — рассказала Алёна.
Она призналась, что расставаться с животными семья не хочет: почти все они на ферме с рождения и уже стали членами семьи, но если их будет некому содержать, пони погибнут. Сейчас ферма ведет сбор средств на корм для них, принимают сено и овес.
В 2019 году НГС рассказывал о семейной пони-ферме «Ника». Заводчица и руководительница хозяйством Татьяна Берсенева тогда говорила, что содержание одного пони может достигать сотен тысяч рублей в год. При этом пони, воспитанные «Никой», приобретали для конноспортивных школ и парков по всей стране.
1 июля число заразившихся коронавирусом обновило рекорд этого года: за сутки выявили 178 больных, такого не было с декабря.