Семейное хозяйство под Новосибирском распродает пони — заводчики заболели коронавирусом и не в силах их содержать

По словам девушки, до госпитализации ее отец сам управлялся с пони. Сейчас, когда вся семья болеет, заниматься ими некому: Алёна призналась, что полторы недели сил хватало только на то, чтобы покормить и напоить пони.



— Так как на отце у нас вся сенозаготовка, то без него мы не сможем набрать кормов, — говорит Алёна Берсенева. — Надеемся, что он поправится, но нам сказали, что его там могут держать три недели.



В случае если через неделю тест определит, что у девушки уже не выделяется вирус, она планирует обратиться за помощью, чтобы заготовить хотя бы немного сена для пони.



— Очень бы хотелось сохранить поголовье, хотя бы половину, но если отцу будет хуже, то мы без него не справимся. Кого-то еще отправим на передержку к друзьям, но это будет, когда у меня выделяться вирус перестанет. Друзья смогут принять только двух пони, — рассказала Алёна.

