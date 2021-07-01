1 июля четверг
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 3/10
usd 72.72
eur 86.51
Тема дняФото из опустевших зданий «Сибирского гиганта»

Все новости

Все новости

Девять новосибирских медиков спасли от рака пациентку с двумя матками

Сложность была еще и в том, что ранее у нее было два кесаревых

1 544
6Обсудить

Поделиться

Несмотря на сложность и уникальность операции, ее провели эндоскопическим способом — с небольшим разрезом и с видеонаблюдением

Несмотря на сложность и уникальность операции, ее провели эндоскопическим способом — с небольшим разрезом и с видеонаблюдением

Поделиться

Новосибирские врачи спасли 74-летюю пациентку, у которой было две матки, еще несколько удвоенных органов и онкологическое заболевание.

Заведующий гинекологическим отделением Новосибирского областного клинического онкодиспансера Вираб Сисакян рассказал, что такие случаи, конечно, описаны в литературе, но встречаются редко:

— У пациентки две матки, два влагалища, две шейки матки, два яичника, и мы подразумевали опухолевый процесс. Доступ к удвоенному органу достаточно сложный. Еще одна сложность заключалась в том, что у пациентки в анамнезе было два кесаревых сечения. Мы дообследовали пациентку: диагноз подтвердился — злокачественная опухоль. Мы запланировали операцию с эндоскопическим доступом, — объяснил врач.

Опухоль была большой — около 5 сантиметров. Операция длилась три часа, в ней было задействовано 9 человек.

Пациентке удалили опухоль, обе матки, потому что в одной из них как раз и располагалась опухоль и был риск распространения опухолевого процесса.

Женщина говорит, что ее ничего не беспокоило, она просто пошла на прием к гинекологу. Сейчас она чувствует себя хорошо и продолжит дальнейшее лечение. Вираб Сисакян напоминает о необходимости посещения гинеколога и прохождения УЗИ раз в год.

Ранее мы писали о том, как новосибирские врачи спасли многодетную сибирячку, которая во время четвертой беременности узнала о раке.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

врачионкологирак
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...