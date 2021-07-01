Девять новосибирских медиков спасли от рака пациентку с двумя матками

Новосибирские врачи спасли 74-летюю пациентку, у которой было две матки, еще несколько удвоенных органов и онкологическое заболевание.
Заведующий гинекологическим отделением Новосибирского областного клинического онкодиспансера Вираб Сисакян рассказал, что такие случаи, конечно, описаны в литературе, но встречаются редко:
— У пациентки две матки, два влагалища, две шейки матки, два яичника, и мы подразумевали опухолевый процесс. Доступ к удвоенному органу достаточно сложный. Еще одна сложность заключалась в том, что у пациентки в анамнезе было два кесаревых сечения. Мы дообследовали пациентку: диагноз подтвердился — злокачественная опухоль. Мы запланировали операцию с эндоскопическим доступом, — объяснил врач.
Опухоль была большой — около 5 сантиметров. Операция длилась три часа, в ней было задействовано 9 человек.
Пациентке удалили опухоль, обе матки, потому что в одной из них как раз и располагалась опухоль и был риск распространения опухолевого процесса.
Женщина говорит, что ее ничего не беспокоило, она просто пошла на прием к гинекологу. Сейчас она чувствует себя хорошо и продолжит дальнейшее лечение. Вираб Сисакян напоминает о необходимости посещения гинеколога и прохождения УЗИ раз в год.
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