«Это сотни и сотни новых заболевших»: как турагент учила клиента с ковидом обманывать ПЦР-тесты ради поездки в Египет

Директор туристической компании ANEX Tour из Красноярска Катерина Семёнова никогда от недостатка внимания не страдала. В Instagram у нее тысячи подписчиков, в туризме работает 13 лет. Без труда могла подыскать турпакет на любой вкус и дать дельное наставление для выхода из сложной ситуации. Но последний совет прославил ее на всю страну, буквально взорвав интернет. Еще бы — она учила клиента, как полететь по путевке в Египет с положительным тестом на коронавирус. Катерина в открытую порекомендовала «заливать "Мирамистин" где только можно», это, мол, работает — больной пациент это сделал и смог полететь в заветное путешествие. Сомнительные манипуляции, ничего не скажешь. Но с другой стороны, вполне вписываются в сегодняшнюю логику. У нас антипрививочники выступают против вакцины назло власти, не думая о своем здоровье. На Кубани вводят ограничения при десятке заболевших, а в Санкт-Петербурге в это время проводят «Алые паруса» с десятками тысяч участников, когда и без того Северная столица лидирует по числу зараженных. Так что, советам таких, как Семёнова, уже не удивляешься.
Между тем Катерина получила порцию порицания. Директор научного центра Роспотребнадзора разнес ее метод «обмана» теста, а коллеги по отрасли — само поведение Катерины, назвав его недопустимым. Подробности — в материале наших коллег из NGS24.RU.
Когда на кону 200 тысяч
Египет — одна из немногих стран, открытых для массового туризма. После открытия границ в Каир едут тысячи человек каждый день. Среди требований для въезда — сертификат о вакцинации либо справка об отрицательном ПЦР-тесте на ковид. Однако еще несколько недель назад ПЦР-тест был обязательным для всех въезжающих вне зависимости от того, ставил турист вакцину или нет. Именно в этот период случилась история с положительным тестом на ковид у клиентов Катерины в Красноярске, и она дала совет, как получить желаемый результат.
— Летела супружеская пара. Он был привит, но у него тест положительный. Вы же сами понимаете, что такое прививка. Нам вводят дозу определенную того же вируса. Естественно, что у вас любой тест покажет «положительно». Да и половина клиник у нас дают ложноположительные тесты, вы это прекрасно знаете. В одну пришли, сдали — положительный, в другую — отрицательный. И когда у вас на кону стоит 200 тысяч, туристы не хотят их терять. Если они знают, что они себя прекрасно чувствуют и не болеют, они вакцинированы, на каком основании они должны терять свои деньги? — восклицает в беседе с журналистами NGS24.RU Катерина Семёнова.
Катерина в разговоре с корреспондентом, кстати, старалась избегать темы о своих недавних советах «залить» препарат перед сдачей теста, сторис на эту тему она удалила, но сохраненное видео есть в распоряжении редакции.
Со слов директора турфирмы, в итоге ее клиентам вообще не понадобились ПЦР-тесты: в Египет стали пускать по сертификату о вакцинации «Спутником». Однако история с «Мирамистином» уже наделала много шума в СМИ, и в итоге с предпринимательницей, которая работала в Красноярске по франшизе, центральный офис ANEX Tour расторг договор.
Будет ли эффект от «Мирамистина» перед ПЦР-тестом: отвечает академик РАН
«Мирамистин» известен прежде всего как антисептик. Среди других функций — профилактика и лечение простудных, вирусных и инфекционных заболеваний.
Почему турагент в Красноярске решила посоветовать его перед сдачей теста на ковид — непонятно. Никакого эффекта на результат он не оказывает, убежден директор Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора, академик РАН Иван Дятлов.
— «Мирамистин» — это дезинфектант, который может санировать полость рта, но на ПЦР он не должен влиять, мы не проводили таких исследований. Но вирус находится уже внутри клеток, если человек заболел. И когда берется мазок, то часть клеток забирается, и уже изнутри выделяется РНК. Он уже определяется в ПЦР. Никакие дезинфектанты убить его там не могут. Он может снижать количество вируса в тесте, но он выявится в клетках в любом случае. Это не влияет на диагноз, — убежден Иван Дятлов.
«Недопустимое поведение»: оценка коллег по рынку
Третья волна коронавируса неудачно совпала с пиком туристического сезона. Чтобы «не дрожать над каждым клиентом» из-за теста на COVID-19, продавцы путевок предлагают страховку на случай заболевания. И ее почти все берут, понимая риск невыезда. Руководитель одного из крупнейших турагентств Красноярска «Красинтур» Любовь Ромащенко назвала свою коллегу «смелой», долго подбирая выражения.
— Я вам честно скажу, что я никогда бы не отважилась больного человека отправить за границу. Как бы денег жалко ни было, здоровье важнее. И если в ЕС как-то можно надеяться на их здравоохранение, то на здравоохранение в Египте надежд мало. Это какую смелость надо взять на себя, ответственность за жизнь человеческую! — говорит Ромащенко.
Директор турбюро «Спутник», член Ассоциации туристических организаций Людмила Мосина солидарна с коллегой — если есть волнение по тесту на ковид, нужно брать страховку. Другого варианта быть не может:
— Такие действия вообще-то поддерживать никак нельзя. Это же здоровье всех находящихся в самолете и потом на курорте ставит под удар. Это неправильно и не должно присутствовать на туристическом рынке.
Кто волнуется, все знают законные действия — вылетать с положительным тестом невозможно. Застрахуйтесь. Безусловно, предложения по переносу рейса рассматриваются, но в пик сезона нам на 99% не подтвердят перенос. Поэтому не надо рисковать, — заключила Людмила Мосина.
Ответственность
В красноярском Роспотребнадзоре утром 28 июня на запрос NGS24.RU ответили, что оснований для проверки озвученной информации турагентством нет. А уже вечером в полиции сообщили, что проверяют информацию по видео из социальных сетей, «где директор одного из филиалов турагентства оказывала содействие клиентам с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирус в получении отрицательного результата, необходимого для въезда в другую страну».
Еще год назад депутаты Госдумы ввели наказание (это внушительные денежные штрафы) для тех, кто станет причиной массового распространения коронавируса. Ужесточения должны были вразумить тех, кто спокойно разгуливал по магазинам, ездил в турпоездки, зная, что болен коронавирусом. Этот отпускной сезон показал вал новых нарушений — чтобы не сдавать тест, люди покупают себе поддельные сертификаты о вакцинации, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Натаров. А это ситуация не менее опасная, чем пытаться «обмануть» ПЦР-тест «Мирамистином».
— Если это не фейк и не пиар с ее стороны, а есть в действительности нарушение закона, то это преступление. Органы должны провести проверку, у нас под это подведено законодательство. Да, она сделала это как «доброе» дело, чтобы человек поехал, а этот человек, в свою очередь, может заразить и наших с вами близких, людей старшего возраста.
Полиция должна выяснить, была ли отправка больного человека. Потому что это сотни и сотни новых заболевших. Новый вирус гораздо восприимчивее к передаче. Это не китайский, индийский гораздо больше людей заражает, — заявил Сергей Натаров.