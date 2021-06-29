«Это сотни и сотни новых заболевших»: как турагент учила клиента с ковидом обманывать ПЦР-тесты ради поездки в Египет

Между тем Катерина получила порцию порицания. Директор научного центра Роспотребнадзора разнес ее метод «обмана» теста, а коллеги по отрасли — само поведение Катерины, назвав его недопустимым. Подробности — в материале наших коллег из NGS24.RU.

Когда на кону 200 тысяч



Египет — одна из немногих стран, открытых для массового туризма. После открытия границ в Каир едут тысячи человек каждый день. Среди требований для въезда — сертификат о вакцинации либо справка об отрицательном ПЦР-тесте на ковид. Однако еще несколько недель назад ПЦР-тест был обязательным для всех въезжающих вне зависимости от того, ставил турист вакцину или нет. Именно в этот период случилась история с положительным тестом на ковид у клиентов Катерины в Красноярске, и она дала совет, как получить желаемый результат.



— Летела супружеская пара. Он был привит, но у него тест положительный. Вы же сами понимаете, что такое прививка. Нам вводят дозу определенную того же вируса. Естественно, что у вас любой тест покажет «положительно». Да и половина клиник у нас дают ложноположительные тесты, вы это прекрасно знаете. В одну пришли, сдали — положительный, в другую — отрицательный. И когда у вас на кону стоит 200 тысяч, туристы не хотят их терять. Если они знают, что они себя прекрасно чувствуют и не болеют, они вакцинированы, на каком основании они должны терять свои деньги? — восклицает в беседе с журналистами NGS24.RU Катерина Семёнова.