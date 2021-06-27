Ради спасения сына семья продала всё, чтобы попасть к врачам в Израиле. Разве в России рак не лечат?

— В моем представлении, если говорить о детской онкологии, я бы уехал. Препараты здесь, как правило, неоригинальные. Больницы, как правило, старые. Уровень врачей соответствующий. Я думаю, что я бы уехал, если есть возможность.

— Вы имеете в виду регионы?



— В регионах вообще беда с детской онкологией. Это очень сложная терапия и диагностика, очень дорогостоящая, нужно огромное количество специалистов, хорошие службы переливания крови, лаборатории. В регионах всего этого нет. Однозначно, только в больших центрах. Даже в российских — там, по сравнению с регионами, ситуация гораздо лучше. Единицы региональных больниц работают на должном уровне, в ином случае шанс есть только в федеральных центрах.



По препаратам у меня есть ощущение, что уже очень давно применяются слабые препараты. За это нас и выгнали с работы. Это одна из причин. Потому что мы покупали для наших детей и для нашей программы только оригинальные препараты.



— Местные онкологи часто не понимают, для чего ехать за границу лечиться.



— Откуда им понять? Они же в Думу идут. А там думать не надо. Да что там не понимать — вы зайдите в любую больницу и зайдите в туалет, и увидите, как всё обстоит на самом деле.



В 2019 году Георгий Менткевич был уволен из центра им. Блохина . Он был в числе тех, кто обнародовал обращения детских онкологов центра: тогда 26 врачей требовали отстранения нового директора, прозрачности начисления зарплат и аудита новых корпусов, которые долго не могли ввести в эксплуатацию. По его словам, он был уволен, в том числе, и за то, что требовал закупать для лечения оригинальные препараты.



Всё в том же 2019 году в России возникли проблемы с закупкой ранее упомянутого оригинального препарата «Винкристин Тева» — его заменили на российский дженерик, который давал тяжелые побочки. Мама онкобольной девочки рассказывала, что у ее дочери отказали ноги после лечения этим вариантом «Винкристина», купить его в Германии было проблематично из-за отсутствия рецепта, и тогда лекарство внезапно нашлось в ветклинике в Магнитогорске, откуда потом его пересылали в Красноярск.



В марте 2021 года поставки «Винкристин Тева» в Россию были возобновлены.

