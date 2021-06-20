«Верните мои руки»: как талантливый хирург cпасает людям разные части тела, женщинам — даже грудь

Каждое третье воскресенье июня, а в этом году это
Знакомьтесь, Вадим Кеосьян, заведующий отделением микрохирургии Красноярской краевой клинической больницы.
«Перестаньте ставить на болгарки диски от циркулярных пил»
— Как вы думаете, как это получили? — Вадим Тигранович указывает на стеклянную банку с надписью «Артерии руки», стоящую на стеллаже в его кабинете.
— Растворили руку?
— Всё верно.
Мы встретились с Вадимом Кеосьяном в погожий солнечный день, на работу он приехал на мотоцикле. Это его недавнее увлечение, причем не его одного — в краевой больнице уже основался целый байкерский клуб, о чем говорит несколько припаркованных возле входа в медучреждение мотоциклов. В своем кабинете он меняет байкерскую куртку на синий хирургический костюм. Ему к лицу и то и другое.
Вадим Тигранович в медицине уже
— Нужно понимать, что такое микрохирургия. Это работа с операционным микроскопом: это может быть операционная и нейрохирургов, и офтальмологов, и челюстно-лицевых хирургов. Это не тот микроскоп, что вы могли видеть в школах, это аппарат высотой
— Микрохирургия — это восстановление сосудов, нервов и сухожилий, причем повреждения нервов случаются наиболее часто. Если плохо сошьешь нерв, сначала это не будет заметно, но потом обязательно проявится. Это не страшно, но интересно. Особенно интересно видеть, когда отрубленная рука, которая еще окончательно не умерла, становится розовой, когда ее возвращаешь хозяину. А если потянуть за сухожилие, пальцы начинают сгибаться. Это оставляет неизгладимое впечатление на тех, кто видит это своими глазами. Молодым хирургам потом трудно от этого отказаться, а стать микрохирургом довольно сложно: в них нет большой потребности, а желающих намного больше, — признается Вадим Кеосьян.
Первую реплантацию руки Вадим Тигранович провел
— Я слышал, как в других больницах пациенты говорили врачам: «Вот, в краевой кисть пришивают, а вы палец пришить не можете». Но это не совсем корректно, палец пришить сложнее, потому что диаметр сосудов намного меньше, — поясняет хирург.
Позже в карьере врача таких операций будет сотни. Он признается: в профессии его уже ничего не удивляет, да и не совсем профессионально испытывать такие эмоции. Но пациенты, которым была проведена реплантация, однозначно запомнились. С некоторыми из них удалось сохранить дружбу: регулярно общаюсь до сих пор и обмениваюсь новостями.
— Как правило, отчленение кисти или пальца — это ошибка человека. Я не виню в этом пациента, но такие случаи — следствие его неправильных действий. И это реально просто бесит. Когда вечером в воскресенье кто-то отпиливает себе пальцы, — говорит Вадим Тигранович. — Я хочу обратиться: люди, перестаньте, наконец, ставить на болгарки диски от циркулярных пил. У нас большое количество травм именно из-за этого. Это наш главный враг. Другой наш враг — это стекло и стеклянные двери и ножи, которые приводят к травмам по неосторожности. В мирной жизни человек редко получает открытую травму кисти в силу не зависящих от него обстоятельств, чаще причиной является нарушение правил безопасности. А переломы пястных костей происходят почти всегда вследствие драки.
«Он — художник и скульптор»
Вадим Тигранович уже больше 20 лет не только пришивает людям отрубленные руки и пальцы, но и возвращает грудь женщинам, пережившим удаление молочной железы в результате лечения онкозаболеваний. Пациентки его боготворят — вернуть прежний вид для женщины, пережившей такое испытание, чрезвычайно важно. Это уникальные операции, так как грудь формируется из собственных тканей пациентки, а не из силиконового имплантата.
— После мастэктомии совсем нет молочной железы. Тогда мы берем избытки тканей ниже пупка на животе и используем для формирования новой груди. Важно, чтобы этот лоскут хорошо кровоснабжался. Выделяются артерия и вена на лоскуте и артерия и вена там, куда он вшивается. Они сшиваются под микроскопом, и лоскут живет, — объясняет Вадим Кеосьян. — Раньше мы делали такую операцию
Ирина — первая пациентка Вадима Тиграновича, которой он провел такую операцию. Это было в далеком
— Ровно 28 лет назад, в 1993 году, я обнаружила в области молочной железы объемное уплотнение. Была произведена пункция, результат был ужасный: мне диагностировали рак. После этого последовали дополнительные обследования, диагноз подтвердили, мне предложили мастэктомию. Это шок, приговор, это страшно, но у меня были очень маленькие дети и было огромное желание жить. Операция не из приятных, ей предшествовали
Я научилась жить в новом образе, но отсутствие молочной железы угнетало, операция разрушает не только целостность твоего вида, но и мозг. Однажды я прочитала статью, что в Москве восстанавливают молочные железы при помощи собственного тела. Меня это очень заинтересовало, и я задалась целью так исправить свой внешний вид, — начинает свою историю Ирина.
По стечению обстоятельств с ее знакомой произошел несчастный случай — пальцы угодили под циркулярку, и она попала на операционный стол Вадима Кеосьяна. Она-то и рассказала Ирине про человека, который может вернуть утерянную часть тела. Тогда он только учился проводить такие операции на молочной железе, в консультации Ирине не отказал, колесо закрутилось, и еще через пару встреч была назначена дата судьбоносной операции.
— Он художник, он ваятель, он скульптор. Он рисовал меня фломастером, размечал, что и откуда мы будем брать. Меня спрашивают: «Как ты не боялась? Ведь особых наработок не было». Но страшно — запустить свое состояние и не обратиться вовремя в больницу с тем, что беспокоит. А на эту операцию я летела как на праздник, — вспоминает Ирина.
А другая пациентка, Людмила, после операции посвятила Вадиму Тиграновичу сказку «Волшебник Красного Яра», которая родилась сразу после восстановления груди. Ее история похожа на историю Ирины: диагноз «рак», химиотерапия, мастэктомия и огромное желание жить.
— Он говорил мне про риски, я не воспринимала их и знала, что всё будет хорошо. Операция шла
После работы
К своим хобби и увлечениям Вадим Кеосьян подходит с той же скрупулезностью, что и к работе. Своим главным увлечением называет плавание — у него уже первый юношеский разряд в плавании
— Неожиданно плавание в бассейне переросло в плавание в открытой воде. Я купил себе гидрокостюм, пришел на Шумиху в конце августа, там впервые поучаствовал в соревнованиях и занял второе место. А потом как-то стало жалко, что всего два раза поплавал, и стал плавать до зимы. В конце декабря на Красноярском море прохладно, но я поставил себе цель нарисовать фигуру елочки — получилось с третьего раза. Но главный плюс, что нет никаких отдыхающих, совершенная пустота и идеально чистая вода с запахом снега, — рассказывает Вадим Тигранович.
Два года назад увлекся мотоциклами — говорит, что это отлично снимает стресс.
Еще одно увлечение доктора — это съемки и монтаж видео. Причем это увлечение привело к тому, что Вадим Тигранович стал главным героем документального фильма петербургского режиссера (кстати, он родом из Красноярска) Константина Селина. Фильм «Верните мои руки» получил главный приз престижного кинофестиваля «Окно в Европу», а также был отобран на смотр на американский фестиваль и занял первое место на кинофестивале в Аргентине, посвященном фильмам о труде.
— Когда я делал реплантацию одной пациентке, я снял небольшой фильм. Шел вечером из дома на работу, снимал улицу, медсестра снимала меня в операционной, затем я его смонтировал и выложил на YouTube. А потом этот фильм скинули Косте Селину. Он позвонил мне и сказал, что хочет снять про меня кино. Приехал в Красноярск, ходил за мной, смотрел, как я учился на мотоцикле ездить, ждал меня возле дома. Как-то к нам доставили пациента с отчленением кисти, Костя стал свидетелем драматической истории: как привезли пациента, как были проведены две операции и как кисть в итоге, к сожалению, погибла. Он всё это снимал, там не было никакой игры — просто жизнь. И так продолжалось два года: он периодически летал из Петербурга в Красноярск на несколько дней. А потом вдруг замолк, я уже думал, что фильм не выйдет. Но фильм вышел — и он прилетел в Красноярск, чтобы провести закрытый показ в очень узком кругу. Фильм получился очень сильный, — вспоминает доктор.
А однажды Константин позвонил ему и спросил, свободен ли врач в следующие два дня. Оказалось, что их пригласили на кинофестиваль в Выборге («Окно в Европу») — Вадим Тигранович отправился туда вместе с режиссером и вместе с ним получил награду из рук организаторов.
Еще и учитель
Главным своим учеником Вадим Кеосьян называет сына Сашу, который уже добился больших успехов в хирургии вместе со своим другом Ваганом. Они вместе победили на всероссийской хирургической олимпиаде по направлению «микрохирургия», проведя операции на сонных артериях и обойдя студентов из Москвы и Санкт-Петербурга.
Другие его ученики работают в других медучреждениях Красноярска, но это не микрохирурги, потому что вся микрохирургия сосредоточена в краевой больнице. Вадим Тигранович делится: учить и передавать знания ему нравится.
— Все, кто кого-то чему-то учит, как правило, учат тому, как и что нужно делать. Но очень мало кто учит: почему и зачем. В любой деятельности важно начинать именно с этого этапа, и тогда процесс освоения любого навыка ускоряется и увеличивается его качество. Как и что — недостаточно, — заключает врач.
— Хочу пожелать медицинским работникам умного руководства, понимающего и принимающего их интересы. Потому что все интересы медработников, все до единого без исключения, преобразуются в интересы наших пациентов. Надежное оборудование, бесперебойное лекарственное обеспечение, хороший шовный материал, качественные маски и одежда, отлаженные процессы, четкое управление, уничтожение бюрократии и ненужной работы, уважительное отношение к сотрудникам, справедливое материальное вознаграждение — всё это, создав нормальные условия для работы, в конечном итоге возвращается сторицей и превращается в спасенного пациента. И относиться к нему рядовые сотрудники будут с тем уважением и сочувствием, с которым руководители относятся к подчиненным. И это особенно важно в нынешней тяжелой ковидной ситуации. С праздником, друзья и коллеги! Будьте здоровы! Ваш dr.keosyan.