«Верните мои руки»: как талантливый хирург cпасает людям разные части тела, женщинам — даже грудь

Еще одно увлечение доктора — это съемки и монтаж видео. Причем это увлечение привело к тому, что Вадим Тигранович стал главным героем документального фильма петербургского режиссера (кстати, он родом из Красноярска) Константина Селина. Фильм «Верните мои руки» получил главный приз престижного кинофестиваля «Окно в Европу», а также был отобран на смотр на американский фестиваль и занял первое место на кинофестивале в Аргентине, посвященном фильмам о труде.



— Когда я делал реплантацию одной пациентке, я снял небольшой фильм. Шел вечером из дома на работу, снимал улицу, медсестра снимала меня в операционной, затем я его смонтировал и выложил на YouTube. А потом этот фильм скинули Косте Селину. Он позвонил мне и сказал, что хочет снять про меня кино. Приехал в Красноярск, ходил за мной, смотрел, как я учился на мотоцикле ездить, ждал меня возле дома. Как-то к нам доставили пациента с отчленением кисти, Костя стал свидетелем драматической истории: как привезли пациента, как были проведены две операции и как кисть в итоге, к сожалению, погибла. Он всё это снимал, там не было никакой игры — просто жизнь. И так продолжалось два года: он периодически летал из Петербурга в Красноярск на несколько дней. А потом вдруг замолк, я уже думал, что фильм не выйдет. Но фильм вышел — и он прилетел в Красноярск, чтобы провести закрытый показ в очень узком кругу. Фильм получился очень сильный, — вспоминает доктор.

