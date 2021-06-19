В России заработает программа по медицинской реабилитации после COVID-19

Владимир Путин объявил о запуске в России специальной программы медицинской реабилитации после коронавируса. Она будет рассчитана до 2026 года, сообщает «Интерфакс».
— Прошу вас вместе с правительством запустить уже с этого года специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанную до 2026 года включительно, выделить на эту программу не менее 100 миллиардов рублей, — сказал он на съезде «Единой России» в субботу.
Он отметил, что работу нужно развернуть «широким фронтом» в ближайшее время.
— И еще специалистам предстоит выяснить, к чему в конечном счете это ведет, — добавил он. — Еще раз напоминаю, что прививаться лучше, чем болеть — во всяком случае, такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире, — добавил Путин.
Накануне премьер России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о проведении углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19, которая должна начаться с 1 июля. В пятницу в России выявили больше 17 тысяч заболевших коронавирусом. До этого в течение нескольких дней статистика колебалась на уровне 13–14 тысяч человек.