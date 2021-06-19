В России заработает программа по медицинской реабилитации после COVID-19

Владимир Путин объявил о запуске в России специальной программы медицинской реабилитации после коронавируса. Она будет рассчитана до 2026 года, сообщает «Интерфакс».



— Прошу вас вместе с правительством запустить уже с этого года специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанную до 2026 года включительно, выделить на эту программу не менее 100 миллиардов рублей, — сказал он на съезде «Единой России» в субботу.



Он отметил, что работу нужно развернуть «широким фронтом» в ближайшее время.