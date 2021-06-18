18 июня пятница
СЕЙЧАС +31°С
Пробки 6/10
usd 72.50
eur 86.70
Тема дняУ 100 тысяч новосибирцев есть психические болезни

Все новости

Все новости

За сутки в России выявили больше 17 тысяч заболевших коронавирусом

До этого в течение нескольких дней статистика колебалась на уровне 13–14 тысяч человек

3 389
46Обсудить

Поделиться

Последний раз больше 17 тысяч заболевших в России фиксировали в начале 2021 года

Последний раз больше 17 тысяч заболевших в России фиксировали в начале 2021 года

Поделиться

За последние сутки в России выявлено 17 262 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Из них 14,3% не имели клинических проявлений болезни. Последний раз такие цифры статистика выдавала в начале года: 27 января оперштаб фиксировал 17 741 случай, далее — небольшой всплеск на уровне 19 тысяч случаев в сутки, 1 февраля — уже 17 648 случаев, с того момента заболеваемость пошла на спад.

Июньская статистика заражений коронавирусом в России выглядит так

Июньская статистика заражений коронавирусом в России выглядит так

Поделиться

Также за последние сутки зафиксировано 453 летальных случая, с начала пандемии от коронавируса умерли 128 445 человек. 10 954 человека выписаны (общее число выздоровевших — 4 850 659).

В Москве за сутки зафиксировано 9056 новых случаев — это максимальное число за всё время пандемии. В столице до 21 июня действуют нерабочие дни, с ограничениями работают общепит и общественные пространства. Мероприятия с участием больше тысячи человек запрещены. Мэр Сергей Собянин с этой недели ввел обязательную вакцинацию для тех, кто работает с людьми: это сотрудники общепита, ЖКХ, культуры, торговли и так далее. За ним последовали главы Подмосковья, Кузбасса и Сахалинской области. Карту регионов, где ведется обязательная вакцинация от коронавируса, ищите здесь.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

оперштаб по борьбе с коронавирусомпандемия коронавирусакоронавирусные ограничениявакцинация от коронавирусатретья волна
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (46)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...