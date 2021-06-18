За сутки в России выявили больше 17 тысяч заболевших коронавирусом

За последние сутки в России выявлено
Также за последние сутки зафиксировано 453 летальных случая, с начала пандемии от коронавируса умерли
В Москве за сутки зафиксировано 9056 новых случаев — это максимальное число за всё время пандемии. В столице до 21 июня действуют нерабочие дни, с ограничениями работают общепит и общественные пространства. Мероприятия с участием больше тысячи человек запрещены. Мэр Сергей Собянин с этой недели ввел обязательную вакцинацию для тех, кто работает с людьми: это сотрудники общепита, ЖКХ, культуры, торговли и так далее. За ним последовали главы Подмосковья, Кузбасса и Сахалинской области. Карту регионов, где ведется обязательная вакцинация от коронавируса, ищите здесь.