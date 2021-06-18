«Дождались третьей волны, придурки»: знаменитости набросились на антипрививочников и вакцинофобов

До этого писатель-фантаст Сергей Лукьяненко прямо выступил за принудительную вакцинацию и поражение в правах тех, кто выступает против уколов и задерживает конец пандемии.



«Мы первыми в мире сделали вакцину от короны. Вакцина оказалась лучшей в мире. А мы — нет. Мы просрали возможность на зависть всему миру и к огромной выгоде для страны и всех нас первыми выйти из пандемии. Не Путин. Не правительство. Не олигархи. Не масоны. Не евреи. И даже не велосипедисты. Мы сами виноваты (и «мы» я пишу исключительности из вежливости, стоило бы «вы, не привившиеся»).



Вы — короноотрицатели и вакцинофобы — придурки. Вы тупые бестолочи. Стоило бы всех вас ограничить в правах и лишить бесплатного лечения от ковида — ну его же все равно нет, так что ничего страшного?



По стране привилось 9%. Среди привившихся разыгрывают автомобили и квартиры — лишь бы уговорить привиться. Просят власти, просят религиозные лидеры. Упрашивают тупых балбесов. Уговаривают. Не помогает. Не прививаются. Не носят маски. На все забили. Само как-нибудь пройдёт. Ну что, дождались третьей волны? Красавы.

