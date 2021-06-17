Где в России уже ввели обязательную вакцинацию от коронавируса: карта

Регионы России потихоньку вводят обязательную вакцинацию. Всё началось с Москвы: 16 июня столичных работодателей обязали привить от коронавируса 60% работников сфер, где приходится взаимодействовать с людьми. Это ЖКХ, фитнес-индустрия и массовые мероприятия, образование, здравоохранение, общественный транспорт, включая такси, общепит, индустрия красоты и бытовых услуг. Более подробный перечень можно найти в постановлении московского Роспотребнадзора.
И хотя Кремль заявил, что вводить обязательную вакцинацию по всей стране не планируется, несколько регионов пошли вслед за Москвой: указы уже появились в Подмосковье, Кемеровской области, а утром 17 июня к ним присоединился Сахалин.
На этой карте мы отмечаем регионы, где вводится обязательная вакцинация. Мы обновляем карту по мере поступления новой информации.
Вакцинацию против коронавирусной инфекции собирались внести в национальный календарь профилактических прививок, но Госдума сняла законопроект с повестки на неопределенное время. Еще раньше Владимир Путин заявил, что Россия должна достигнуть порога коллективного иммунитета к осени, но темпы вакцинации по разным причинам замедлились: где-то не хватало вакцины, где-то — желающих. Почему так происходит и когда мы достигнем коллективного иммунитета, можно подробно почитать здесь.