«Локдаун не поможет»: почему в ковидных госпиталях станет больше тяжелых больных, а ограничительные меры не дадут эффекта

«Поставил прививку и заболел»: развенчиваем мифы



Официально инкубационный период COVID-19 — 14 дней. Главный врач московской «Коммунарки» Сергей Проценко вчера сообщил о том, что сейчас этот период сократился до 4–5 дней. Учитывая всеобщий игнор ношения масок и несоблюдение физической дистанции, возможную скученность в поликлиниках и торговых центрах, при постановке прививки гарантировать то, что человек не заразился коронавирусом до того, как поставил первую, а тем более вторую прививку, невозможно. Так считают эпидемиологи.



— После первой прививки должен пройти 21 день, после второй — еще 21 день, и только тогда мы будем считать, что человек защищен. Инфицироваться он может в любое время до вакцинации, и за эти 42 дня, но это не значит, что вакцина неэффективна, — говорит Анатолий Альтштейн. — Важно понимать и то, что никакая вакцина не обеспечивает 100%-ную эффективность. По вакцине «Спутник V» официальная цифра — 90%. Но если привитой человек и заболеет, то болеть он будет легче. Я недавно разговаривал со своим знакомым, которому 75 лет. Он был привит, но заболел. По всем критериям инфекция у него протекала как средне-тяжелая. Сейчас он уже выписан из стационара, и вот мы с ним вместе задумались: а остался бы он жив, если бы не привился?



Нужно ли носить маску, если ты привит, на наш взгляд, важный вопрос. Эксперты на него также отвечают «да». Во-первых, эффективность вакцины не 100%. Во-вторых, коллективный иммунитет, для которого в стране должно быть привито как минимум 60% жителей, еще долго не будет сформирован, а значит коронавирус еще долго будет свободно распространяться.



Молодых и тяжелых больных с COVID-19 становится больше: почему это происходит и как обезопасить себя?



По мнению одного из ведущих инфекционистов России, представляющего одно из крупнейших федеральных ведомств, сейчас в стационарах становится все больше молодых и тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией. Почему? В первом случае это возвращение к активной жизни без мер каких-либо профилактики.



Второй случай, с пожилыми и тяжелобольными людьми, более печален. Соглашаясь со своим высокопоставленным коллегой, практикующие врачи одного из ковидных госпиталей сетуют, что сейчас к ним в тяжелом состоянии поступают пожилые люди и все те, кто по серьезных медицинским причинам до последнего соблюдал самоизоляцию. У них инфекция протекает наиболее тяжело, и подъем смертности в ближайшем будущем может быть связан именно с этой причиной.



— Не нужно жить иллюзиями, — говорит врачи. — Рано или поздно, скорее всего, коронавирусной инфекцией переболеет каждый. Если только не успеет привиться.



Мы спросили у профессора Анатолия Альтштейна, как быть пожилым людям и тем, кто сейчас имеет серьезные заболевания в состоянии ремиссии (то есть вне обострения). Сюда входят онкология, болезни сердца, аутоиммунные болезни и другое — все, что может иметь противопоказания для прививок. Как сейчас быть этим людям? Ведь новые штаммы, если их заразность повышена и более здоровое население не всегда понимает опасность COVID-19, представляют для них сейчас реальную угрозу.

— При большей части заболеваний, которые вы перечислили, тем более если речь идет о состоянии ремиссии, вакцинация не противопоказана. Но, конечно, лучше сначала посоветоваться со своим лечащим врачом.



Выводы:



— носить маски нужно в общественных местах еще долго — пока не сформируется коллективный иммунитет;



— даже если ты привит, маску нужно носить все равно;



— если ты привит, то заболеть COVID-19 можно, но, скорее всего, инфекция будет протекать в более легкой форме и есть большой шанс остаться в живых;

