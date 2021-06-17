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«Локдаун не поможет»: почему в ковидных госпиталях станет больше тяжелых больных, а ограничительные меры не дадут эффекта

Ведущие специалисты страны рассказали о том, что ждет жителей России в ближайшие месяцы

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В России третья волна коронавируса

В России третья волна коронавируса

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Число новых случаев коронавируса в столице приближается к рекордным показателям прошлого года. В Москве вновь объявили коронавирусные каникулы и выпустили постановление об обязательной вакцинации для всех, кто работает с людьми. Новые ограничения ввели и в Санкт-Петербурге. Рост заболеваемости фиксируют и за пределами обеих столиц: по всей стране вновь разворачивают новые койки и перепрофилируют отделения под COVID. Третья волна — это уже не будущее, это наше настоящее. Каким оно будет и к чему нам всем готовиться — об этом мы поговорили с лучшими экспертами страны.

Можно ли было избежать третьей волны пандемии?

Ведущие эпидемиологи и инфекционисты считают, что третья волна пандемии была неизбежна, но ее можно было значительно смягчить. Главные виновники «разгула коронавируса» в России более чем через год от начала пандемии, по мнению опрошенных нами экспертов, — это повальное несоблюдение простейших мер профилактики (игнорирование масок здесь на первом месте) и низкие темпы вакцинации.

— Рост заболеваемости COVID-19 сейчас в большей степени связан со всеобщим саботированием рекомендаций по профилактике. И это при том, что профилактические меры, направленные на предупреждение распространения инфекции, никто не отменял, — говорит Георгий Викулов, врач-инфекционист, иммунолог, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций. — Нужно понимать, что дальнейший рост заболеваемости будет, если не будет контроля исполнения профилактических мер со стороны исполнительной власти на местах. Эти меры должны соблюдаться в торговых центрах, в транспорте — везде. В первую очередь я говорю о необходимости ношения масок и соблюдении физической дистанции между людьми.

По мнению врачей-инфекционистов, рост заболеваемости COVID-19 связан со всеобщим саботированием рекомендаций по профилактике

По мнению врачей-инфекционистов, рост заболеваемости COVID-19 связан со всеобщим саботированием рекомендаций по профилактике

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Также Георгий Викулов отметил, что увеличение числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в последние недели связано с увеличением объема тестирования туристов, желающих вылететь на отдых за границу.

Со своим коллегой соглашается Анатолий Альтштейн, российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

— Да, третью волну пандемии можно было смягчить, если бы было иное отношение населения к противоэпидемическим мерам. А у нас, к сожалению, уже мало кто носит маски в общественных местах и соблюдает дистанцию. И вакцинация идет очень медленно.

Новые штаммы коронавируса из-за границы — насколько они опасны для России?

Федеральные эксперты не считают, что пришедшие в Россию новые штаммы коронавируса сейчас вносят значительный вклад в рост заболеваемости. Или пока просто недостаточно официальной информации для того, чтобы делать однозначные выводы о том, что сегодняшний взрывной рост заболеваемости в некоторых регионах — дело рук индийской «Дельты» или английской «Альфы».

— Пока новые штаммы составляют небольшую долю среди коронавирусов в России, — считает инфекционист Георгий Викулов. — Долевое участие того же индийского штамма сейчас составляет не более доли процента. Поэтому сегодня как никогда важны методы профилактики, которые направлены на ограничение его распространения.

Пока официальных данных по новым штаммам коронавируса в России нет

Пока официальных данных по новым штаммам коронавируса в России нет

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— Официальных данных по новым штаммам коронавируса у нас пока нет, — говорит профессор Анатолий Альтштейн. — Но есть информация, что заразность нового штамма, в частности пришедшего к нам из Индии, в 1,5 раза выше. Здесь выход один — идти и прививаться.

Массовые мероприятия: внесли ли они значительный вклад в рост заболеваемости и нужно ли их отменять сейчас?

— Массовые мероприятия безусловно способствуют распространению коронавирусной инфекции, — говорит Георгий Викулов. — Но здесь нужно смотреть, какие это были мероприятия и как они были организованы — в помещении или на открытом воздухе, как на них соблюдались меры профилактики. И, учитывая сегодняшнюю ситуацию, я думаю, массовые мероприятия нужно по возможности отменять.

— К сожалению, мы вынуждены сказать о том, что все, что мешает общению, помогает нам в борьбе с коронавирусом. Теоретически можно полностью изолировать людей на месяц, и эпидемия прекратится, — рассуждает профессор Анатолий Альтштейн. — На практике это, конечно, невозможно. Но контакты сейчас нужно минимизировать.

Это время, на которое в регионах, скорее всего, будут введены ограничительные меры, лучше всего использовать на активное привлечение жителей к вакцинации. Но обязаловка, штрафы за отсутствие масок, по мнению врачей, не будут иметь нужного эффекта, а скорее всего, будут восприняты негативно. Люди уже устали от ограничений, запретов и неизвестности. Сейчас же, по мнению экспертов, власть просто должна вести себя последовательно: контролировать профилактические меры, если вводит ограничения, не оставлять это только на бумаге и в это время создать все условия для доступной и быстрой вакцинации. Без массовых прививок все разобщения и запреты на мероприятия будут бесполезны, как только их снимут, заболеваемость снова поползет вверх.

Контакты людей необходимо минимизировать, уверен вирусолог Анатолий Альтштейн

Контакты людей необходимо минимизировать, уверен вирусолог Анатолий Альтштейн

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Вакцинация — почему люди не верят в вакцину?

— Россия уже давно имеет свою проверенную вакцину «Спутник V», сейчас еще появилась новая вакцина «КовиВак» центра имени Чумакова. Нашим «Спутником» активно прививается Европа, но у нас в стране пока в целом привилось только около 10% жителей, — говорит Анатолий Альтштейн.

В России есть еще одна вакцина против новой коронавирусной инфекции — это вакцина «ЭпиВакКорона», которую выпускает центр научный «Вектор». И именно с этой вакциной российские эксперты связывают негативное отношение населения к вакцинации, когда после двукратной вакцинации люди или заболевают COVID-19 или у них попросту не обнаруживаются антитела к вирусу. О своем частном случае на прошлой неделе рассказал главный специалист по скорой помощи Минздрава России Сергей Багненко — он привился вакциной «ЭпиВакКорона», но нейтрализующих вирус антител у него так и не появилось.

Его слова подтверждает и Анатолий Альтштейн: «Данная вакцина вызывает большие сомнения у специалистов. По всем признакам она неэффективна, так как не вызывает образования антител к S-белку коронавируса, а значит, и не вызывает образования антител, которые могут нейтрализовать вирус».

В России пока привились только 10% жителей

В России пока привились только 10% жителей

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Опрошенные нами специалисты считают, что «ЭпиВакКорона» вообще должна быть изъята из обращения и по ней должны быть проведены дополнительные исследования эффективности. В противном случае, если после использования этой вакцины люди начнут болеть, то веры в вакцинацию против коронавируса не будет вообще, и из пандемии наша страна будет выходить очень долго. При этом из, надеемся, временной неудачи «Вектора», как считают эксперты, не стоит делать трагедии. Такие гиганты мировой фарминдустрии, как Merz и Sanofi, также занимались разработкой аналогичных вакцин, но пока их старания не увенчались успехом.

К слову, на вопрос, стоит ли россиянам надеяться на поступление в страну импортных вакцин против COVID-19, наши эксперты отвечают однозначно: нет, вакцин не хватает, никто нам их не даст.

Ожидать поступления в Россию импортных вакцин не стоит, уверены эксперты

Ожидать поступления в Россию импортных вакцин не стоит, уверены эксперты

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«Поставил прививку и заболел»: развенчиваем мифы

Официально инкубационный период COVID-19 — 14 дней. Главный врач московской «Коммунарки» Сергей Проценко вчера сообщил о том, что сейчас этот период сократился до 4–5 дней. Учитывая всеобщий игнор ношения масок и несоблюдение физической дистанции, возможную скученность в поликлиниках и торговых центрах, при постановке прививки гарантировать то, что человек не заразился коронавирусом до того, как поставил первую, а тем более вторую прививку, невозможно. Так считают эпидемиологи.

— После первой прививки должен пройти 21 день, после второй — еще 21 день, и только тогда мы будем считать, что человек защищен. Инфицироваться он может в любое время до вакцинации, и за эти 42 дня, но это не значит, что вакцина неэффективна, — говорит Анатолий Альтштейн. — Важно понимать и то, что никакая вакцина не обеспечивает 100%-ную эффективность. По вакцине «Спутник V» официальная цифра — 90%. Но если привитой человек и заболеет, то болеть он будет легче. Я недавно разговаривал со своим знакомым, которому 75 лет. Он был привит, но заболел. По всем критериям инфекция у него протекала как средне-тяжелая. Сейчас он уже выписан из стационара, и вот мы с ним вместе задумались: а остался бы он жив, если бы не привился?

Нужно ли носить маску, если ты привит, на наш взгляд, важный вопрос. Эксперты на него также отвечают «да». Во-первых, эффективность вакцины не 100%. Во-вторых, коллективный иммунитет, для которого в стране должно быть привито как минимум 60% жителей, еще долго не будет сформирован, а значит коронавирус еще долго будет свободно распространяться.

Молодых и тяжелых больных с COVID-19 становится больше: почему это происходит и как обезопасить себя?

По мнению одного из ведущих инфекционистов России, представляющего одно из крупнейших федеральных ведомств, сейчас в стационарах становится все больше молодых и тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией. Почему? В первом случае это возвращение к активной жизни без мер каких-либо профилактики.

Второй случай, с пожилыми и тяжелобольными людьми, более печален. Соглашаясь со своим высокопоставленным коллегой, практикующие врачи одного из ковидных госпиталей сетуют, что сейчас к ним в тяжелом состоянии поступают пожилые люди и все те, кто по серьезных медицинским причинам до последнего соблюдал самоизоляцию. У них инфекция протекает наиболее тяжело, и подъем смертности в ближайшем будущем может быть связан именно с этой причиной.

— Не нужно жить иллюзиями, — говорит врачи. — Рано или поздно, скорее всего, коронавирусной инфекцией переболеет каждый. Если только не успеет привиться.

Мы спросили у профессора Анатолия Альтштейна, как быть пожилым людям и тем, кто сейчас имеет серьезные заболевания в состоянии ремиссии (то есть вне обострения). Сюда входят онкология, болезни сердца, аутоиммунные болезни и другое — все, что может иметь противопоказания для прививок. Как сейчас быть этим людям? Ведь новые штаммы, если их заразность повышена и более здоровое население не всегда понимает опасность COVID-19, представляют для них сейчас реальную угрозу.

— При большей части заболеваний, которые вы перечислили, тем более если речь идет о состоянии ремиссии, вакцинация не противопоказана. Но, конечно, лучше сначала посоветоваться со своим лечащим врачом.

Выводы:

— носить маски нужно в общественных местах еще долго — пока не сформируется коллективный иммунитет;

— даже если ты привит, маску нужно носить все равно;

— если ты привит, то заболеть COVID-19 можно, но, скорее всего, инфекция будет протекать в более легкой форме и есть большой шанс остаться в живых;

СЮЖЕТ

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— ограничительные меры, скорее всего, будут введены, это время нужно использовать для того, чтобы привиться самому и по возможности привить своих пожилых родственников.

Бонус: скоро в России появится детская интраназальная вакцина (в виде спрея) для детей и подростков. По прогнозам ученых, зарегистрирована она будет уже в начале нового учебного года.

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