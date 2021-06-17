«Локдаун не поможет»: почему в ковидных госпиталях станет больше тяжелых больных, а ограничительные меры не дадут эффекта

Число новых случаев коронавируса в столице приближается к рекордным показателям прошлого года. В Москве вновь объявили коронавирусные каникулы и выпустили постановление об обязательной вакцинации для всех, кто работает с людьми. Новые ограничения ввели и в Санкт-Петербурге. Рост заболеваемости фиксируют и за пределами обеих столиц: по всей стране вновь разворачивают новые койки и перепрофилируют отделения под COVID. Третья волна — это уже не будущее, это наше настоящее. Каким оно будет и к чему нам всем готовиться — об этом мы поговорили с лучшими экспертами страны.
Можно ли было избежать третьей волны пандемии?
Ведущие эпидемиологи и инфекционисты считают, что третья волна пандемии была неизбежна, но ее можно было значительно смягчить. Главные виновники «разгула коронавируса» в России более чем через год от начала пандемии, по мнению опрошенных нами экспертов, — это повальное несоблюдение простейших мер профилактики (игнорирование масок здесь на первом месте) и низкие темпы вакцинации.
— Рост заболеваемости COVID-19 сейчас в большей степени связан со всеобщим саботированием рекомендаций по профилактике. И это при том, что профилактические меры, направленные на предупреждение распространения инфекции, никто не отменял, — говорит Георгий Викулов, врач-инфекционист, иммунолог, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций. — Нужно понимать, что дальнейший рост заболеваемости будет, если не будет контроля исполнения профилактических мер со стороны исполнительной власти на местах. Эти меры должны соблюдаться в торговых центрах, в транспорте — везде. В первую очередь я говорю о необходимости ношения масок и соблюдении физической дистанции между людьми.
Также Георгий Викулов отметил, что увеличение числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в последние недели связано с увеличением объема тестирования туристов, желающих вылететь на отдых за границу.
Со своим коллегой соглашается Анатолий Альтштейн, российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
— Да, третью волну пандемии можно было смягчить, если бы было иное отношение населения к противоэпидемическим мерам. А у нас, к сожалению, уже мало кто носит маски в общественных местах и соблюдает дистанцию. И вакцинация идет очень медленно.
Новые штаммы коронавируса из-за границы — насколько они опасны для России?
Федеральные эксперты не считают, что пришедшие в Россию новые штаммы коронавируса сейчас вносят значительный вклад в рост заболеваемости. Или пока просто недостаточно официальной информации для того, чтобы делать однозначные выводы о том, что сегодняшний взрывной рост заболеваемости в некоторых регионах — дело рук индийской «Дельты» или английской «Альфы».
— Пока новые штаммы составляют небольшую долю среди коронавирусов в России, — считает инфекционист Георгий Викулов. — Долевое участие того же индийского штамма сейчас составляет не более доли процента. Поэтому сегодня как никогда важны методы профилактики, которые направлены на ограничение его распространения.
— Официальных данных по новым штаммам коронавируса у нас пока нет, — говорит профессор Анатолий Альтштейн. — Но есть информация, что заразность нового штамма, в частности пришедшего к нам из Индии, в 1,5 раза выше. Здесь выход один — идти и прививаться.
Массовые мероприятия: внесли ли они значительный вклад в рост заболеваемости и нужно ли их отменять сейчас?
— Массовые мероприятия безусловно способствуют распространению коронавирусной инфекции, — говорит Георгий Викулов. — Но здесь нужно смотреть, какие это были мероприятия и как они были организованы — в помещении или на открытом воздухе, как на них соблюдались меры профилактики. И, учитывая сегодняшнюю ситуацию, я думаю, массовые мероприятия нужно по возможности отменять.
— К сожалению, мы вынуждены сказать о том, что все, что мешает общению, помогает нам в борьбе с коронавирусом. Теоретически можно полностью изолировать людей на месяц, и эпидемия прекратится, — рассуждает профессор Анатолий Альтштейн. — На практике это, конечно, невозможно. Но контакты сейчас нужно минимизировать.
Это время, на которое в регионах, скорее всего, будут введены ограничительные меры, лучше всего использовать на активное привлечение жителей к вакцинации. Но обязаловка, штрафы за отсутствие масок, по мнению врачей, не будут иметь нужного эффекта, а скорее всего, будут восприняты негативно. Люди уже устали от ограничений, запретов и неизвестности. Сейчас же, по мнению экспертов, власть просто должна вести себя последовательно: контролировать профилактические меры, если вводит ограничения, не оставлять это только на бумаге и в это время создать все условия для доступной и быстрой вакцинации. Без массовых прививок все разобщения и запреты на мероприятия будут бесполезны, как только их снимут, заболеваемость снова поползет вверх.
Вакцинация — почему люди не верят в вакцину?
— Россия уже давно имеет свою проверенную вакцину «Спутник V», сейчас еще появилась новая вакцина «КовиВак» центра имени Чумакова. Нашим «Спутником» активно прививается Европа, но у нас в стране пока в целом привилось только около 10% жителей, — говорит Анатолий Альтштейн.
В России есть еще одна вакцина против новой коронавирусной инфекции — это вакцина «ЭпиВакКорона», которую выпускает центр научный «Вектор». И именно с этой вакциной российские эксперты связывают негативное отношение населения к вакцинации, когда после двукратной вакцинации люди или заболевают COVID-19 или у них попросту не обнаруживаются антитела к вирусу. О своем частном случае на прошлой неделе рассказал главный специалист по скорой помощи Минздрава России Сергей Багненко — он привился вакциной «ЭпиВакКорона», но нейтрализующих вирус антител у него так и не появилось.
Его слова подтверждает и Анатолий Альтштейн: «Данная вакцина вызывает большие сомнения у специалистов. По всем признакам она неэффективна, так как не вызывает образования антител к S-белку коронавируса, а значит, и не вызывает образования антител, которые могут нейтрализовать вирус».
Опрошенные нами специалисты считают, что «ЭпиВакКорона» вообще должна быть изъята из обращения и по ней должны быть проведены дополнительные исследования эффективности. В противном случае, если после использования этой вакцины люди начнут болеть, то веры в вакцинацию против коронавируса не будет вообще, и из пандемии наша страна будет выходить очень долго. При этом из, надеемся, временной неудачи «Вектора», как считают эксперты, не стоит делать трагедии. Такие гиганты мировой фарминдустрии, как Merz и Sanofi, также занимались разработкой аналогичных вакцин, но пока их старания не увенчались успехом.
К слову, на вопрос, стоит ли россиянам надеяться на поступление в страну импортных вакцин против COVID-19, наши эксперты отвечают однозначно: нет, вакцин не хватает, никто нам их не даст.
«Поставил прививку и заболел»: развенчиваем мифы
Официально инкубационный период COVID-19 — 14 дней. Главный врач московской «Коммунарки» Сергей Проценко вчера сообщил о том, что сейчас этот период сократился до 4–5 дней. Учитывая всеобщий игнор ношения масок и несоблюдение физической дистанции, возможную скученность в поликлиниках и торговых центрах, при постановке прививки гарантировать то, что человек не заразился коронавирусом до того, как поставил первую, а тем более вторую прививку, невозможно. Так считают эпидемиологи.
— После первой прививки должен пройти 21 день, после второй — еще 21 день, и только тогда мы будем считать, что человек защищен. Инфицироваться он может в любое время до вакцинации, и за эти 42 дня, но это не значит, что вакцина неэффективна, — говорит Анатолий Альтштейн. — Важно понимать и то, что никакая вакцина не обеспечивает 100%-ную эффективность. По вакцине «Спутник V» официальная цифра — 90%. Но если привитой человек и заболеет, то болеть он будет легче. Я недавно разговаривал со своим знакомым, которому 75 лет. Он был привит, но заболел. По всем критериям инфекция у него протекала как средне-тяжелая. Сейчас он уже выписан из стационара, и вот мы с ним вместе задумались: а остался бы он жив, если бы не привился?
Нужно ли носить маску, если ты привит, на наш взгляд, важный вопрос. Эксперты на него также отвечают «да». Во-первых, эффективность вакцины не 100%. Во-вторых, коллективный иммунитет, для которого в стране должно быть привито как минимум 60% жителей, еще долго не будет сформирован, а значит коронавирус еще долго будет свободно распространяться.
Молодых и тяжелых больных с COVID-19 становится больше: почему это происходит и как обезопасить себя?
По мнению одного из ведущих инфекционистов России, представляющего одно из крупнейших федеральных ведомств, сейчас в стационарах становится все больше молодых и тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией. Почему? В первом случае это возвращение к активной жизни без мер каких-либо профилактики.
Второй случай, с пожилыми и тяжелобольными людьми, более печален. Соглашаясь со своим высокопоставленным коллегой, практикующие врачи одного из ковидных госпиталей сетуют, что сейчас к ним в тяжелом состоянии поступают пожилые люди и все те, кто по серьезных медицинским причинам до последнего соблюдал самоизоляцию. У них инфекция протекает наиболее тяжело, и подъем смертности в ближайшем будущем может быть связан именно с этой причиной.
— Не нужно жить иллюзиями, — говорит врачи. — Рано или поздно, скорее всего, коронавирусной инфекцией переболеет каждый. Если только не успеет привиться.
Мы спросили у профессора Анатолия Альтштейна, как быть пожилым людям и тем, кто сейчас имеет серьезные заболевания в состоянии ремиссии (то есть вне обострения). Сюда входят онкология, болезни сердца, аутоиммунные болезни и другое — все, что может иметь противопоказания для прививок. Как сейчас быть этим людям? Ведь новые штаммы, если их заразность повышена и более здоровое население не всегда понимает опасность COVID-19, представляют для них сейчас реальную угрозу.
— При большей части заболеваний, которые вы перечислили, тем более если речь идет о состоянии ремиссии, вакцинация не противопоказана. Но, конечно, лучше сначала посоветоваться со своим лечащим врачом.
Выводы:
— носить маски нужно в общественных местах еще долго — пока не сформируется коллективный иммунитет;
— даже если ты привит, маску нужно носить все равно;
— если ты привит, то заболеть COVID-19 можно, но, скорее всего, инфекция будет протекать в более легкой форме и есть большой шанс остаться в живых;
— ограничительные меры, скорее всего, будут введены, это время нужно использовать для того, чтобы привиться самому и по возможности привить своих пожилых родственников.
Бонус: скоро в России появится детская интраназальная вакцина (в виде спрея) для детей и подростков. По прогнозам ученых, зарегистрирована она будет уже в начале нового учебного года.