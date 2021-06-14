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Врачи — о пациентке, умершей от ковида после прививки «Спутником V»: 100% гарантии никто не даст, но вакцинироваться нужно

Медики сравнили вакцины, которые сейчас есть в наличии, и оценили эффективность

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Заболеваемость коронавирусом в последние несколько дней существенно ускорилась

Заболеваемость коронавирусом в последние несколько дней существенно ускорилась

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После того как главный санитарный врач города Сарова Ирина Игнатьева сообщила, что в одной из больниц от коронавируса умерла пациентка, которая за четыре месяца до гибели вакцинировалась «Cпутником V», это вызвало целую волну обсуждений по всей стране и за ее пределами. Особенно дало новую почву для противников прививок. Комментарии экспертов о том, что прививка сама по себе не дает абсолютной гарантии, кажется, только подлили масла в огонь. Но если специалисты стараются говорить честно о возможных рисках, то самые ярые ковид-диссиденты любой такой случай, даже если он один на много миллионов, возводят в разряд самых веских аргументов, из-за которых, по их мнению, вообще должны отменить вакцинацию. А между тем число больных в России снова начало стремительно расти. И есть только один способ остановить пандемию — массовая вакцинация. Других способов человечество не придумало.

Ковидные антирекорды и недоверие к вакцине

По стране количество заболевших поднялось до февральских показателей — зафиксировано более 14 тысяч зараженных и свыше 350 смертей. В Москве из-за роста заболеваемости коронавирусом даже ввели нерабочие дни. Там количество новых случаев заражения ковидом достигло пиковых значений 2020 года — 6701 за сутки. Как показывает опыт, подобные решения могут перекинуться и на регионы. Тем более, что в ряде городов количество заболевших медленно растет.

Одна из причин неутешительных показателей — расслабленность людей. Если в прошлом году большинство носили маски, перчатки и скупали с витрин антисептики, то сейчас даже в транспорте едва ли можно найти «экипированных» пассажиров. В 2020-м сообщения оперштаба о количестве заболевших еще заставляли людей внимательно относиться к здоровью окружающих, теперь же антирекорды никого не удивляют.

Массовая вакцинация от коронавируса в России идет почти полгода. За это время привито всего около 12% населения. Для сравнения: в США этот показатель равняется 52%, а в Великобритании — 60%.

Относительно низкие темпы вакцинации отчасти связаны с низким доверием людей к вакцине. Согласно опросам Левады (признана в России иностранным агентом. — Прим. ред.), 62% опрошенных не готовы прививаться «Спутником V». Другие причины связаны с побочными эффектами, рассказами о ее непроверенности. Вся история с вакцинами от коронавируса обросла мифами вплоть до конспирологических идей.

Власти, в свою очередь, пытаются мотивировать недоверчивых граждан. Например, в Москве пожилым разблокировывают социальные карты только после прививки. Мэр столицы Собянин даже пообещал, что каждый привитый москвич старше 60 лет получит подарочную карту номиналом 1000 баллов (рублей) либо промокод на аналогичную сумму, а еще в Москве для тех, кто сделает прививку, разыграют автомобили. В Подмосковье тоже объявили лотерею для всех вакцинированных. Там главный приз — квартира. Обещают платить за прививку пенсионерам в Магаданской области, а хабаровским пенсионерам за прививку подарят десяток яиц.

Более половины нижегородских пенсионеров <a href="https://www.nn.ru/text/health/2021/05/31/69943556/" class="_" target="_blank">сделали прививку от ковида</a>

Более половины нижегородских пенсионеров сделали прививку от ковида

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«Люди расслабились»: в Нижегородской области растет число заболевших

«Подъем на высокой скорости» — так озаглавил свой пост о ситуации с ковидом министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Как показывают последние данные, ковид теперь всё чаще атакует достаточно молодых людей, а не пенсионеров. По статистике регионального Министерства здравоохранения, увеличивается и общее число пациентов, и летальные исходы.

— Рост заболеваемости, очевидно, будет порядка трех недель. Потом некоторая волатильность (плато) примерно такой же период. И плавное снижение в августе. Это пока прогноз. И мы будем его корректировать ежедневно исходя из новых данных, — сообщил Мелик-Гусейнов.

Он также отметил, что болезнь пациенты переносят по-разному:

  1. Непривитые составляют 95% всех болеющих. Самое тяжелое течение. Возможно, из-за мутаций вируса. Особенно тяжело идут пожилые, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.
  2. Те, кто уже болел, — более 4%. Легкое и среднетяжелое течение болезни. Симптоматика больше похожа на ОРВИ. Редко пропадают вкусы и запахи. А у многих течение больше бессимптомное.
  3. Те, кто привился, — менее 1%. Пока преобладает легкая форма. Вакцина работает.

Причиной роста как заболеваемости, так и смертности министр называет беспечное отношение людей.

— У коронавируса нет сезона. Причина роста смертности одна — люди расслабились. У меня тревожные ожидания на лето, в которое мы вступили. Это связано с тем, что заболеваемость растет. Если вспоминать прошлый год, когда была первая волна коронавируса, к июню у нас уже было снижение заболеваемости. Сейчас это не так, — рассказал глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов в интервью ТК «Волга».

Гарантий никто не даст

Биолог нижегородской бактериологической лаборатории Илья Жуков рассказал NN.RU, что нет гарантии того, что вакцина не сработает.

— Никто не может дать гарантии от повторения ситуации. Bакцина, как и любой медицинский препарат, не всегда может сработать. Это зависит от целого ряда условий. От иммунитета самого человека, от качества препарата, от партии — в лучшем случае на 1000 препаратов несколько окажутся неэффективными. Могли быть нарушены условия транспортировки, температурный режим. Также нужно принимать во внимание те лекарства, которые принимал до этого пациент. Сразу отмечу, всё это не означает, что вакцинироваться не надо, плюсы от вакцинации всё равно во много раз превосходят минусы, — уверен бактериолог Илья Жуков.

Всего в Нижегородской области с момента первого заражения зафиксировано 120 тысяч заболевших ковидом

Всего в Нижегородской области с момента первого заражения зафиксировано 120 тысяч заболевших ковидом

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«После вакцинации можно заболеть, и можно заболеть тяжело»

Как рассказал журналисту NN.RU кандидат медицинских наук, доцент Государственного медицинского университета имени Сеченова, иммунолог Николай Крючков, случаи, подобные тому, что произошел с саровчанкой, бывают очень редко.

— Случаи, когда человек заразился и умер после вакцинации, редкие. Понятное дело, что люди обращают внимание на подобное. Но никто не обращает внимания на другую сторону медали — какое количество людей не вакцинировалось и сколько среди них умерло. Обвинять нашу медицину в том, что человек умер из-за вакцины, крайне сложно, потому что для этого нужно клиническое расследование.

Также иммунолог отмечает, что после вакцинации должно пройти определенное время, чтобы иммунитет заработал. Во всех клинических исследованиях отсчет начинают через 4–5 недель после первой инъекции.

— Стопроцентной эффективностью в отношении заболевания ковидом прививки не обладают. В данном случае мы говорим о снижении вероятности заболеть. Для «Спутника» это, например, 95%. В отношении тяжелых случаев — 98–99%. Отсюда следует простой вывод, что после вакцинации можно заболеть и можно заболеть тяжело, но с гораздо меньшей вероятностью, чем без нее.

Крючков также сообщил, что после болезни вакцинироваться нужно, правда не сразу. Например, медицинские центры в США рекомендуют подождать полгода. Иммунолог назвал срок в 8–9 месяцев — делать прививку раньше не принесет никакой пользы.

Эффективность вакцины рассчитывается на этапе исследований, протоколы которых потом публикуются в медицинских изданиях

Эффективность вакцины рассчитывается на этапе исследований, протоколы которых потом публикуются в медицинских изданиях

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Побочки и особенности российской вакцины

«Спутник V» — это высоко реактогенная вакцина. Николай Крючков говорит, что почти у половины людей, сделавших прививку «Спутником V», наблюдаются побочные эффекты в ранний период после введения: температура, резкая слабость, боли в мышцах, суставах, а также боль, зуд, уплотнение в месте введения. Он добавляет, что они должны пройти в течение трех дней с момента прививки. Если эти явления сохраняются больше чем три дня, это обязательный повод обратиться к врачу.

— Более серьезные эффекты связаны со снижением содержания тромбоцитов в крови, а также тромбозы. Это очень редкие явления, они оцениваются как 1–1,5 на 100 тысяч. Притом что я говорю о частоте не тромбозов, а любых осложнений. Никто не застрахован, но это очень маленький процент. Рассчитывать, что вакцина будет прекрасно работать и давать замечательный длительный иммунитет и при этом не вызывать никаких нежелательных явлений, — такого не бывает.

Сравнительных исследований по тому, как влияют вакцины на разные группы населения, сейчас нет. Однако следует учитывать степень их реактогенности.

— Единственное, надо понимать, что если брать три вакцины, которые уже у нас есть, то, конечно, менее реактогенной является «ЭпиВакКорона». Дальше «КовиВак» — про нее мы мало что знаем, потому что нет публикаций. С большим опережением в плане реактогенности лидирует «Спутник V». Это больше про неудобство — нужно знать, что на всякий случай стоит выделить пару дней, чтобы в случае чего не пойти на работу. Не всегда бывают такие тяжелые явления, но стоит быть к этому готовым.

СЮЖЕТ

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Если мы говорим про иммуногенность, то самые надежные данные по «Спутнику V», «КовиВак» я бы поставил на второе место, а «ЭпиВакКорону» — на третье место как наименее иммуногенную — он дает какой-то особенный иммунитет, и пока еще связь его с реально необходимым при ковиде не ясна.

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вакцинациясмерть от коронавирусакоронавирус
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