Врачи — о пациентке, умершей от ковида после прививки «Спутником V»: 100% гарантии никто не даст, но вакцинироваться нужно

Ковидные антирекорды и недоверие к вакцине

По стране количество заболевших поднялось до февральских показателей — зафиксировано более 14 тысяч зараженных и свыше 350 смертей. В Москве из-за роста заболеваемости коронавирусом даже ввели нерабочие дни. Там количество новых случаев заражения ковидом достигло пиковых значений 2020 года — 6701 за сутки. Как показывает опыт, подобные решения могут перекинуться и на регионы. Тем более, что в ряде городов количество заболевших медленно растет.



Одна из причин неутешительных показателей — расслабленность людей. Если в прошлом году большинство носили маски, перчатки и скупали с витрин антисептики, то сейчас даже в транспорте едва ли можно найти «экипированных» пассажиров. В 2020-м сообщения оперштаба о количестве заболевших еще заставляли людей внимательно относиться к здоровью окружающих, теперь же антирекорды никого не удивляют.



Массовая вакцинация от коронавируса в России идет почти полгода. За это время привито всего около 12% населения. Для сравнения: в США этот показатель равняется 52%, а в Великобритании — 60%.

