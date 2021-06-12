В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в массовом ДТП под Новосибирском: как оказалось, пострадавших было больше, но госпитализация потребовалась не всем.



— Семь пострадавших, из них госпитализация потребовалась четверым. Все четверо в состоянии средней степени тяжести, — сообщили журналисту НГС в региональном Минздраве.

Госпитализированные пациенты находятся в Искитимской больнице. Среди них есть два ребенка, как и сообщалось ранее.