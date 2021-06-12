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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в массовом ДТП под Новосибирском

Пострадавших было не 6, как сообщалось предварительно, а 7

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Два ребенка и двое взрослых госпитализированы в Искитимскую больницу

Два ребенка и двое взрослых госпитализированы в Искитимскую больницу

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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в массовом ДТП под Новосибирском

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в массовом ДТП под Новосибирском: как оказалось, пострадавших было больше, но госпитализация потребовалась не всем.

— Семь пострадавших, из них госпитализация потребовалась четверым. Все четверо в состоянии средней степени тяжести, — сообщили журналисту НГС в региональном Минздраве.

Госпитализированные пациенты находятся в Искитимской больнице. Среди них есть два ребенка, как и сообщалось ранее.

Авария произошла сегодня днем: водитель автомобиля Nissan 1982 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся еще с двумя машинами. По информации полиции, у него были внешние признаки алкогольного опьянения, поэтому ему предстоит медицинское освидетельствование.

Ранее мы писали о массовом ДТП в Новосибирске на Красном проспекте: столкнулись пять машин, одна перевернулась.

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ДТПдетипострадавшиеИскитимская больница
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