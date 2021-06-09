Постковидный синдром: на Россию надвигается «черная плесень». Правда ли, что выживет только половина заболевших

Вслед за коронавирусом Россия может ждать прихода новой напасти, уже поразившей Индию, Ирак, Мексику и другие страны. Пострадавшим от
Мукормикоз, как медики называют «черную плесень», — одно из тяжелых последствий перенесенного коронавируса. По сути, это повсеместно распространенный грибок-убийца, поражающий носоглотку, легкие и глаза человека. Называть «плесенью» его стали из-за развивающегося на месте поражения и быстро разрастающегося ужасного черного струпа. Болезнь не является новой и совершенно неизвестной. Раньше она поражала в основном тяжелых онкобольных, и случаи были единичными. Но в мае начали поступать сообщения из Индии, где грибок перекинулся на коронавирусных больных и число пораженных стало измеряться уже тысячами. Гибель пациента при этом наступает примерно в половине случаев. Следом сообщения о «черной плесени» стали одно за другим поступать из других стран, в том числе и России.
Опасность распространения «черной плесени» в России признала выступавшая на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме глава Роспотребнадзора России Анна Попова.
— «Черная плесень», любой инфекционный агент опасен всегда, — цитирует выступление Анны Поповой РИА Новости. — Всё зависит от того, в каком состоянии наш иммунитет. Высокая влажность и высокая температура — это не нечто необычное, но в условиях поражения иммунитета, вызванных ковидом, а иногда тактикой, которую выбирают, может привести к тому, что присоединение вторичной инфекции будет вот таким критичным, как в Индии. Поэтому соблюдение всех правил — антисептики, маски — крайне важны.
Российский аллерголог-иммунолог, директор Научного информационного Центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с корреспондентом V1.RU отметил, что мукормикоз, или «черная плесень», представляет особую опасность для тех, у кого коронавирус протекает в тяжелой форме, а организм крайне сильно ослаблен. Для условно здоровых людей с относительно нормальной иммунной системой «черная плесень» не представляет опасности.
— Этому заболеванию подвержены люди с глубоким иммунодефицитом, и не только после коронавируса, — рассказал Георгий Викулов. — Оно может грозить пациентам с онкологическими заболеваниями после прохождения сложных курсов химиотерапии, пациентам с тяжелыми формами
Волгоградские медики с мукормикозом уже сталкивались. Как рассказали V1.RU врачи-инфекционисты, «черная плесень» поражала только крайне ослабленных онкобольных. Но с пандемией новой коронавирусной инфекции «черная плесень» в регионе еще не пересекалась. Это подтвердили и в местном минздраве:
— Ни одного случая заражения мукормикозом у заболевших коронавирусом в Волгоградской области не зафиксировано, — сообщили в комитете здравоохранения региона, не уточняя, насколько распространено это грибковое заболевание у других категорий пациентов.
Заведующая кафедрой иммунологии и аллергологии ВолгГМУ профессор Элеонора Белан говорит, что свежие научные данные уже позволяют представлять, кто больше всего подвержен риску «черной плесени».
— Научные исследования показали, что у больных
По словам профессора связь COVID-19 и «черной плесени» сейчас пристально изучают медики и ученые всего мира.
— Мы уже точно знаем, что COVID-19 тесно связан с иммунной системой, — поясняет профессор Белан. — Риск развития мукормикоза при коронавирусе возможен, если человек перенес опасную новую болезнь в ее самой тяжелой форме и при этом имеется ряд сопутствующих факторов, оказывающих негативное влияние как на иммунитет человека, так и на его общее состояние. Сюда можно включить особенности климата, общее состояние здоровья, наличие других заболеваний, вредные привычки, отношение к своему образу жизни, здоровью. Можно предположить, что мукормикоз может развиться на фоне этих факторов при наличии сахарного диабета, астматических проявлений, гипертонической болезни.
Профессор Белан просит переболевших COVID-19 не впадать в панику и не смотреть, как на смертельную угрозу, на заплесневелый хлеб. Но при этом не проявлять и расслабленности.
— Научные данные подтверждают: риск развития «черной плесени» на фоне тяжелых форм