Постковидный синдром: на Россию надвигается «черная плесень». Правда ли, что выживет только половина заболевших

Вслед за коронавирусом Россия может ждать прихода новой напасти, уже поразившей Индию, Ирак, Мексику и другие страны. Пострадавшим от COVID-19 грозит «черная плесень» — грибковое поражение, превращающее нос, глазницы и внутренние органы в страшные черные струпья. Возбудитель этого смертельно опасного заболевания уже замечен на юге России, например, в Волгограде. Есть и заболевшие.



Мукормикоз, как медики называют «черную плесень», — одно из тяжелых последствий перенесенного коронавируса. По сути, это повсеместно распространенный грибок-убийца, поражающий носоглотку, легкие и глаза человека. Называть «плесенью» его стали из-за развивающегося на месте поражения и быстро разрастающегося ужасного черного струпа. Болезнь не является новой и совершенно неизвестной. Раньше она поражала в основном тяжелых онкобольных, и случаи были единичными. Но в мае начали поступать сообщения из Индии, где грибок перекинулся на коронавирусных больных и число пораженных стало измеряться уже тысячами. Гибель пациента при этом наступает примерно в половине случаев. Следом сообщения о «черной плесени» стали одно за другим поступать из других стран, в том числе и России.