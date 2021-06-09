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Постковидный синдром: на Россию надвигается «черная плесень». Правда ли, что выживет только половина заболевших

Врачи и ученые утверждают, что риск заражения мукормикозом есть у тех, кто перенес коронавирус в тяжелой форме

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«Черная плесень» — последний страшный удар по крайне ослабевшему организму

«Черная плесень» — последний страшный удар по крайне ослабевшему организму

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Вслед за коронавирусом Россия может ждать прихода новой напасти, уже поразившей Индию, Ирак, Мексику и другие страны. Пострадавшим от COVID-19 грозит «черная плесень» — грибковое поражение, превращающее нос, глазницы и внутренние органы в страшные черные струпья. Возбудитель этого смертельно опасного заболевания уже замечен на юге России, например, в Волгограде. Есть и заболевшие.

Мукормикоз, как медики называют «черную плесень», — одно из тяжелых последствий перенесенного коронавируса. По сути, это повсеместно распространенный грибок-убийца, поражающий носоглотку, легкие и глаза человека. Называть «плесенью» его стали из-за развивающегося на месте поражения и быстро разрастающегося ужасного черного струпа. Болезнь не является новой и совершенно неизвестной. Раньше она поражала в основном тяжелых онкобольных, и случаи были единичными. Но в мае начали поступать сообщения из Индии, где грибок перекинулся на коронавирусных больных и число пораженных стало измеряться уже тысячами. Гибель пациента при этом наступает примерно в половине случаев. Следом сообщения о «черной плесени» стали одно за другим поступать из других стран, в том числе и России.

Опасность распространения «черной плесени» в России признала выступавшая на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме глава Роспотребнадзора России Анна Попова.

— «Черная плесень», любой инфекционный агент опасен всегда, — цитирует выступление Анны Поповой РИА Новости. — Всё зависит от того, в каком состоянии наш иммунитет. Высокая влажность и высокая температура — это не нечто необычное, но в условиях поражения иммунитета, вызванных ковидом, а иногда тактикой, которую выбирают, может привести к тому, что присоединение вторичной инфекции будет вот таким критичным, как в Индии. Поэтому соблюдение всех правил — антисептики, маски — крайне важны.

Роспотребнадзор напоминает, тщательное соблюдение всех правил защиты — залог безопасности человека

Роспотребнадзор напоминает, тщательное соблюдение всех правил защиты — залог безопасности человека

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Российский аллерголог-иммунолог, директор Научного информационного Центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с корреспондентом V1.RU отметил, что мукормикоз, или «черная плесень», представляет особую опасность для тех, у кого коронавирус протекает в тяжелой форме, а организм крайне сильно ослаблен. Для условно здоровых людей с относительно нормальной иммунной системой «черная плесень» не представляет опасности.

— Этому заболеванию подвержены люди с глубоким иммунодефицитом, и не только после коронавируса, — рассказал Георгий Викулов. — Оно может грозить пациентам с онкологическими заболеваниями после прохождения сложных курсов химиотерапии, пациентам с тяжелыми формами COVID-19, ВИЧ-инфицированным людям, пациентам, которым проведена трансплантация органов. Случаи возникновения мукормикоза после COVID-19 в России есть. Грибковые образования в таких случаях могут поражать легкие, слизистую носа и в некоторых случаях даже головной мозг. При мукормикозе идет поражение внутренних органов. И для спасения пациента врачи могут принять нелегкие решения, к примеру удалить конечность или глаз, если нет другой возможности сохранить человеку жизнь. Поэтому самой правильной рекомендацией для людей, которые переживают по поводу возможного заражения мукормикозом, будет только своевременное обращение к медикам при любых вариантах недомогания после перенесенного коронавируса.

Теоретически мукормикоз грозит перенесшим <nobr class="_">COVID-19</nobr> в тяжелой форме. В Волгограде таких больных пока нет

Теоретически мукормикоз грозит перенесшим COVID-19 в тяжелой форме. В Волгограде таких больных пока нет

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Волгоградские медики с мукормикозом уже сталкивались. Как рассказали V1.RU врачи-инфекционисты, «черная плесень» поражала только крайне ослабленных онкобольных. Но с пандемией новой коронавирусной инфекции «черная плесень» в регионе еще не пересекалась. Это подтвердили и в местном минздраве:

— Ни одного случая заражения мукормикозом у заболевших коронавирусом в Волгоградской области не зафиксировано, — сообщили в комитете здравоохранения региона, не уточняя, насколько распространено это грибковое заболевание у других категорий пациентов.

Заведующая кафедрой иммунологии и аллергологии ВолгГМУ профессор Элеонора Белан говорит, что свежие научные данные уже позволяют представлять, кто больше всего подвержен риску «черной плесени».

— Научные исследования показали, что у больных COVID-19 мукормикоз чаще всего развивается на фоне сахарного диабета, — рассказала Элеонора Белан. — Почему в Индии много случаев заражения этим заболеванием? Как минимум потому, что в этой стране много людей, имеющих неконтролируемый диабет. Мукормикоз — достаточно редкая грибковая инфекция, ее вызывают мукормицеты — микроскопические грибы, которые распространены буквально повсеместно, они есть в почве, на гниющих плодах, овощах и растениях. Но эти грибы могут поразить и организм человека.

Профессор Элеонора Белан

Профессор Элеонора Белан

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По словам профессора связь COVID-19 и «черной плесени» сейчас пристально изучают медики и ученые всего мира.

— Мы уже точно знаем, что COVID-19 тесно связан с иммунной системой, — поясняет профессор Белан. — Риск развития мукормикоза при коронавирусе возможен, если человек перенес опасную новую болезнь в ее самой тяжелой форме и при этом имеется ряд сопутствующих факторов, оказывающих негативное влияние как на иммунитет человека, так и на его общее состояние. Сюда можно включить особенности климата, общее состояние здоровья, наличие других заболеваний, вредные привычки, отношение к своему образу жизни, здоровью. Можно предположить, что мукормикоз может развиться на фоне этих факторов при наличии сахарного диабета, астматических проявлений, гипертонической болезни.

Облздрав рекомендует обращаться к врачам при появлении странных симптомов после перенесенного <nobr class="_">COVID-19</nobr>

Облздрав рекомендует обращаться к врачам при появлении странных симптомов после перенесенного COVID-19

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Профессор Белан просит переболевших COVID-19 не впадать в панику и не смотреть, как на смертельную угрозу, на заплесневелый хлеб. Но при этом не проявлять и расслабленности.

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— Научные данные подтверждают: риск развития «черной плесени» на фоне тяжелых форм COVID-19 есть, — говорит Элеонора Белан. — Поэтому россиянам, переболевшим коронавирусом, надо крайне внимательно относиться к своему здоровью и самочувствию. При проявлении каких-либо странных симптомов следует срочно обращаться к медикам. С одной стороны, эти симптомы могут быть свидетельством последствий COVID-19. С другой — ученым сейчас крайне важно собрать как можно больше информации о вирусе для улучшения алгоритмов быстрой победы над болезнью. В том числе и над «черной плесенью».

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Волгоградпрофессорзаболевание COVID-19«черная плесень»
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