Почему люди заражаются коронавирусом даже после прививки? Отвечают врачи и биолог

Где иммунитет?

Начнем с ответа на самый главный вопрос: да, вакцина может не сработать. Не только « Спутник V » и не только вакцина от коронавируса — любая. Врачи говорят, что ни одна вакцина не защищает на 100%.



— Банальная эффективность вакцин от гриппа — примерно 80–85% . Вакцина от кори — та же самая ситуация, привитые от кори всё равно могут болеть, такие случаи бывают, — говорит иммунолог Владимир Болибок. — Происходит это потому, что хотя сама вакцина от дозы к дозе совершенно одинаковая и вводятся дозы всем совершенно одинаково, а люди — разные. Полученный иммунитет зависит от самого человека, которого вакцинируют, от его иммунной системы — именно она должна отреагировать на вакцину.



Владимир Болибок — частнопрактикующий врач — аллерголог-иммунолог, специалист по лечению иммунодефицитных состояний, хронических воспалительных процессов и аллергических заболеваний у взрослых и детей.



Эффективность вакцины рассчитывается на этапе исследований, протоколы которых потом публикуются в медицинских изданиях. В том числе в них описывают случаи заболевания после прививки.

